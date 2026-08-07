Τουρίστας επιχείρησε να χρηματίσει υπάλληλο επιχείρησης για να του επιτρέψει να ασελγήσει σε ανήλικη

Σοκαριστικό συμβάν καταγράφηκε από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης σε επιχείρηση στην Κρήτη, με τουρίστα να ζητά να πληρώσει για να ασελγήσει σε ανήλικη

Μιχάλης Παπαδάκος

Τουρίστας επιχείρησε να χρηματίσει υπάλληλο επιχείρησης για να του επιτρέψει να ασελγήσει σε ανήλικη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τουρίστας στην Κρήτη ζήτησε να πληρώσει για να ασελγήσει σε ένα 10χρονο κορίτσι που καθόταν σε τοπική επιχείρηση.
  • Η εργαζόμενη στο μαγαζί ενημέρωσε την ιδιοκτήτρια και την αστυνομία μετά το περιστατικό.
  • Οι κάτοικοι της περιοχής είναι πλέον επιφυλακτικοί και έχουν συστήσει στα παιδιά να προειδοποιούν για οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση.
  • Ο άνδρας που φέρεται να ζήτησε το αδίκημα εξαφανίστηκε και δεν έχει συλληφθεί.
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Ένα σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα στην Κρήτη όταν ένας τουρίστας πήγε σε μια τοπική επιχείρηση και με περίσσιο θράσος ζήτησε το αδιανόητο: Να πληρώσει για να ασελγήσει σε ένα κοριτσάκι που καθόταν έξω από το μαγαζί, σε ένα τραπεζάκι και διάβαζε το βιβλίο του.

Όπως είπε η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης στο Newsbomb.gr ο τουρίστας δεν μιλούσε καλά αγγλικά και ήταν γαλλόφωνος. Η κοπέλα που δούλευε στο μαγαζί είναι Γαλλίδα κι όταν άκουσε αυτά που της έλεγε ο τουρίστας, ηλικίας περίπου 65 ετών, έμεινε εμβρόντητη.

«Όταν κατάλαβε τι της ζητούσε, πάγωσε...»

«Η κοπέλα είναι μικρή σε ηλικία, περίπου 20 ετών κι όταν άκουσε αυτά που της έλεγε κι έκανε και τις άσεμνες χειρονομίες δείχνοντας και το παιδί, πάγωσε. Αμέσως μας ενημέρωσε και καλέσαμε την Αστυνομία, ενώ ενημερώσαμε και το ξενοδοχείο στο οποίο διαμένει ο τουρίστας» είπε στο Newsbomb.gr η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης.

Για καλή του τύχη, το παιδί δεν κατάλαβε τίποτα κι όπως φαίνεται και στο βίντεο συνεχίζει να κάθεται αμέριμνο στο τραπεζάκι μπροστά στην είσοδο του μαγαζιού και να συνεχίζει το διάβασμά του.

«Είναι φίλη της κόρης μου, είναι μόλις 10 ετών»

Όπως εξήγησε η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης το κοριτσάκι «είναι 10 ετών, είναι κολλητή της κόρης μου, και είναι συνέχεια εδώ και παίζουν μαζί. Ευτυχώς δεν κατάλαβε τίποτα απ' όσα λέγονταν, γιατί δεν γνωρίζει γαλλικά».

Πρόσθεσε δε ότι ύστερα από το συνταρακτικό συμβάν, οι κάτοικοι της περιοχής είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και συνέστησαν και στα παιδιά τους να προσέχουν και να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά, έτσι ώστε αν διαπιστώσουν κάποια περίεργη κίνηση να καλέσουν άμεσα σε βοήθεια. «Η μητέρα του κοριτσιού ενημέρωσε το παιδί της για το συμβάν. Δεν της είπε τι ακριβώς είχε συμβεί, κι αρκέστηκε να της πει να είναι προσεκτική γιατί κάποιος αποπειράθηκε να την... κλέψει».

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε αναβρασμό, καθώς όπως λένε είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο κι άπαντες είναι σοκαρισμένοι.

Εξαφανισμένος ο άνδρας

Σε ό,τι αφορά στον άνδρα που φέρεται να ζήτησε από την εργαζόμενη να χρηματιστεί έτσι ώστε να συναινέσει κι αυτός να πάρει το μικρό κοριτσάκι και να ασελγήσει σε βάρος του, έχουν χαθεί τα ίχνη του, και δεν έχει εντοπιστεί στο ξενοδοχείο όπου διαμένει.

Σε επικοινωνία που είχε το Newsbomb.gr με το οικείο ΑΤ, τονίστηκε από τον αξιωματικό υπηρεσίας ότι ο άνδρας δεν έχει συλληφθεί, ούτε έχει σχηματιστεί σχετική δικογραφία.

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