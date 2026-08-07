Κυψέλη: Ο Ερυθρός Σταυρός απέσυρε βίντεο για τη ζωή του Αφγανού – Είχε γυριστεί όταν ήταν στη Μόρια

Snapshot Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός απέσυρε βίντεο animation του 2016 που παρουσίαζε την ιστορία του Αφγανού Σαρίφ Αχμαντζάι, κατηγορούμενου για τη δολοφονία της Βρετανίδας εθελόντριας Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος, από σεβασμό προς την οικογένεια του θύματος.

Ο 26χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παράνομη οπλοκατοχή, ενώ αρνείται την κατηγορία και ισχυρίζεται ότι βρήκε τη γυναίκα ήδη νεκρή.

Η σύζυγός του ενημέρωσε τις Αρχές για ύποπτη συμπεριφορά του και παρέδωσε χρήματα και κινητό που φέρεται να σχετίζονται με την υπόθεση.

Οι αστυνομικές έρευνες βρήκαν όπλα στην κατοικία του ζευγαριού και κατέγραψαν τον κατηγορούμενο να μεταφέρει βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, ενώ το κινητό τηλέφωνο της Ρος ενεργοποιήθηκε σε χώρο όπου διέμενε αυτός.

Ο κατηγορούμενος και το θύμα γνώριζαν ο ένας τον άλλον μέσω δράσεων σε χριστιανικές οργανώσεις που υποστήριζαν πρόσφυγες στην Αθήνα, όπου η Ρος ζούσε και εθελοντούσε τα τελευταία χρόνια. Snapshot powered by AI

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας εθελόντριας Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος στην Κυψέλη, καθώς ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός απέσυρε από τη δημόσια προβολή ένα βίντεο που είχε δημιουργηθεί το 2016 με πρωταγωνιστή τον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της.

Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός κατέβασε το ντοκιμαντέρ στο οποίο παρουσιαζόταν το ταξίδι του τότε ανήλικου Σαρίφ Αχμαντζάι, από το Αφγανιστάν στη Μόρια. Το ντοκιμαντέρ είχε γυριστεί το 2016. Ο Αφγανός είχε φτάσει στη Μόρια πριν από έξι μήνες, όταν έδωσε συνέντευξη στον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, για να πει την ιστορία του. Όπως διευκρίνισαν πηγές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στο Newsbomb, ο ελληνικός οργανισμός δεν εμπλέκεται ούτε στην παραγωγή του ντοκιμαντέρ, ούτε στην απόσυρσή του.

Εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού στη Βρετανία, δήλωσε στην Daily Mail ότι «το βίντεο δεν είναι πια δημόσια προσβάσιμο. Πήραμε αυτή την απόφαση, από σεβασμό στην οικογένεια της Ελίζαμπεθ, καθώς η ποινική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη». Σύμφωνα με το βίντεο που αποσύρθηκε, ο Σαρίφ Αχμαντζάι έκανε 1,5 μήνα μέχρι να φτάσει από το Αφγανιστάν στην Ελλάδα. Στη διάρκεια του ταξιδιού του, συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη και κρατήθηκε στη φυλακή για τρεις ημέρες. Στο ντοκιμαντέρ, ο Αχμαντζάι αναφέρει ότι στόχος του ήταν να φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου είχε οικογένεια, όπως ισχυριζόταν.

Το τετράλεπτο animation, με τίτλο Game of Life: The Story of Sharif, είχε παραχθεί σε συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου και Βρετανό καλλιτέχνη. Παρουσίαζε την προσωπική ιστορία του νεαρού Αφγανού, από τη φυγή του από το Αφγανιστάν μέχρι την άφιξή του στη Λέσβο, σε ηλικία 15 ετών, στο αποκορύφωμα της προσφυγικής κρίσης.

Στο βίντεο περιγραφόταν ότι ο πατέρας του, στρατιωτικός διοικητής, σκοτώθηκε σε ενέδρα, ενώ η μητέρα και τα αδέλφια του έχασαν τη ζωή τους σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στην Καμπούλ. Στη συνέχεια, εμφανιζόταν να διαφεύγει από τη χώρα μέσω Ιράν και Τουρκίας, πριν φτάσει στη δομή φιλοξενίας της Μόριας στη Λέσβο, όπου και πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη για το ντοκιμαντέρ, έξι μήνες μετά την άφιξή του.

Το βίντεο ξεκινούσε με τη φράση ότι «κάθε μετανάστης έχει μια ιστορία που θα μπορούσε να γίνει ταινία του Χόλιγουντ», ενώ ο ίδιος αφηγούνταν πως το ταξίδι του προς την Ελλάδα διήρκεσε περίπου ενάμιση μήνα. Ανέφερε ακόμη ότι είχε συλληφθεί στην Κωνσταντινούπολη κατά την πρώτη απόπειρα να περάσει στην Ελλάδα και κρατήθηκε για τρεις ημέρες.

Στην αφήγησή του δήλωνε ότι τελικός προορισμός του ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου, όπως υποστήριζε, ζούσαν συγγενείς που θα μπορούσαν να τον φροντίσουν.

Δείτε το βίντεο που απέσυρε ο Ερυθρός Σταυρός

Γιατί αποσύρθηκε το βίντεο

Εκπρόσωπος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού δήλωσε στη βρετανική Daily Mail ότι η απόφαση να αποσυρθεί το βίντεο ελήφθη αποκλειστικά από σεβασμό προς την οικογένεια της Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος, όσο η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Όπως ανέφερε, ο οργανισμός δεν πρόκειται να προχωρήσει σε περαιτέρω δημόσιο σχολιασμό μέχρι να ολοκληρωθούν οι δικαστικές διαδικασίες.

Οι κατηγορίες και η στάση του κατηγορουμένου

Ο 26χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, στις πρώτες καταθέσεις του προς τις αστυνομικές αρχές αρνήθηκε ότι σκότωσε τη Βρετανίδα, υποστηρίζοντας ότι τη βρήκε ήδη νεκρή μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμενε.

Όπως φέρεται να κατέθεσε, την εντόπισε πεσμένη στο πάτωμα του μπάνιου χωρίς να ανταποκρίνεται, παρά τις προσπάθειές του να της μιλήσει. Υποστήριξε ότι πανικοβλήθηκε, αποχώρησε από το σπίτι και λίγο αργότερα συνάντησε έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος φέρεται να τον συμβούλεψε να απομακρύνει τη σορό ώστε να μην αντιμετωπίσει προβλήματα με τις Αρχές.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι επέστρεψε την επόμενη ημέρα, τοποθέτησε τη σορό της γυναίκας σε μαύρη βαλίτσα, τη φόρτωσε στο αυτοκίνητό του και την εγκατέλειψε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας. Υποστηρίζει ακόμη ότι ο ηλικιωμένος άνδρας, τον οποίο κατονομάζει μόνο ως «Νίκο», τον εκβίαζε και του απέσπασε τα χρήματα που είχαν αναληφθεί από τις τραπεζικές κάρτες της Βρετανίδας.

Παραδέχθηκε επίσης ότι πήρε το κινητό τηλέφωνο και τις τραπεζικές κάρτες της 38χρονης και ότι έστειλε μηνύματα σε συγγενικά και φιλικά της πρόσωπα, ώστε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ήταν ακόμη ζωντανή.

Ο ρόλος της συζύγου του

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, καθοριστική θεωρείται η συμβολή της συζύγου του στις έρευνες.

Η γυναίκα φέρεται να ενημέρωσε την Αστυνομία ότι ο σύζυγός της παρουσίαζε ύποπτη συμπεριφορά μετά την εξαφάνιση της Βρετανίδας. Όπως κατέθεσε, το βράδυ της 15ης Ιουλίου ξύπνησε και διαπίστωσε ότι εκείνος απουσίαζε από το σπίτι. Μέσω της εφαρμογής εντοπισμού τοποθεσίας στο κινητό του είδε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα της Ρος.

Όταν ανακοινώθηκε ο εντοπισμός της σορού, η ίδια άρχισε να υποψιάζεται ότι ο σύζυγός της μπορεί να σχετιζόταν με την υπόθεση. Αποχώρησε από την οικογενειακή κατοικία μαζί με το βρέφος τους και εγκαταστάθηκε προσωρινά σε ξενοδοχείο.

Παράλληλα, παρέδωσε στις Αρχές 2.550 ευρώ και ένα καινούργιο κινητό τηλέφωνο, τα οποία, όπως υποστήριξε, της είχε δώσει ο σύζυγός της και πίστευε ότι είχαν αγοραστεί με χρήματα της Βρετανίδας.

Στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για την δολοφονία της Βρετανίδας η σορός της οποίας βρέθηκε σε μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτήριο στη περιοχή της Κυψέλης Eurokinissi

Τα ευρήματα των ερευνών

Κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στην κατοικία του ζευγαριού βρέθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, ένα πιστόλι-ρέπλικα τύπου Glock και ένα μαχαίρι στρατιωτικού τύπου.

Οι αστυνομικές έρευνες εντάθηκαν όταν το κινητό τηλέφωνο της Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος, το οποίο παρέμενε απενεργοποιημένο επί ημέρες, ενεργοποιήθηκε ξανά και εντοπίστηκε σε κατοικία στην Αθήνα, όπου διέμενε ο κατηγορούμενος.

Η σχέση με το θύμα

Ο 26χρονος είχε ασπαστεί τον χριστιανισμό και το 2023 παντρεύτηκε Αμερικανίδα χριστιανή, με την οποία είχαν δημιουργήσει οργάνωση υποστήριξης προσφύγων στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ζευγάρι γνώριζε τη Βρετανίδα εθελόντρια μέσα από τη δράση τους σε χριστιανικές οργανώσεις που βοηθούν πρόσφυγες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Μάλιστα, είχαν κλειδί του διαμερίσματος όπου διέμενε, καθώς ανήκε στον οργανισμό με τον οποίο συνεργάζονταν.

Η Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος, καταγόμενη από το Εδιμβούργο, επισκεπτόταν συστηματικά την Ελλάδα τα τελευταία επτά χρόνια, συμμετέχοντας εθελοντικά σε δράσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων που υποστήριζαν πρόσφυγες, άστεγους και άλλες ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Είχε φτάσει στην Αθήνα στα τέλη Ιουνίου και από τις αρχές Ιουλίου διέμενε στο κέντρο της πόλης, συνεχίζοντας την εθελοντική της δράση.

Τι δείχνουν οι κάμερες ασφαλείας

Το υλικό από κάμερες ασφαλείας, που εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές, φέρεται να καταγράφει τον κατηγορούμενο να φτάνει με αυτοκίνητο στο διαμέρισμα της Βρετανίδας το βράδυ της 16ης Ιουλίου.

Λίγο αργότερα εμφανίζεται να μεταφέρει μια μεγάλη βαλίτσα προς εγκαταλελειμμένο κτίριο, ενώ περίπου δεκατρία λεπτά μετά αποχωρεί χωρίς αυτή.

Το τελευταίο επιβεβαιωμένο σημάδι ζωής της Ελίζαμπεθ-Τζέιν Ρος καταγράφηκε στις 15 Ιουλίου, όταν επικοινώνησε τηλεφωνικά με στενή φίλη της.

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