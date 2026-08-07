Νοσοκομείο Νίκαιας: Καταγγέλλονται ελλείψεις υλικών - Γεωργιάδης: Δεν υπάρχει πρόβλημα με τη σίτιση

Snapshot Το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου Νίκαιας καταγγέλλει σοβαρές ελλείψεις σε υγειονομικά υλικά όπως γάντια, σύριγγες και άλλα κρίσιμα είδη.

Οι ελλείψεις οφείλονται σε προβλήματα με τη νέα διαδικασία παραγγελιών.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης διαψεύδει προβλήματα στη σίτιση του νοσοκομείου. Snapshot powered by AI

«H κατάσταση με τις ελλείψεις υλικών στο νοσοκομείο Νίκαιας λόγω της αναστολής ανάρτησης των παραγγελιών έχει φτάσει στο απροχώρητο! Οι ελλείψεις σε υλικά γίνονται με τη μέρα όλο και περισσότερες» καταγγέλλει ο Συλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Νίκαιας. Οι ελλείψεις σε γάντια και σύριγγες, πλέον έχουν επεκταθεί και σε μοναδικά υλικά, υποστηρίζουν οι εργαζομενοι.

Το πρόβλημα στις προμήθειες του νοσοκομείου προέκυψε μετά από αλλαγή στη διαδικασία παραγγελιών: «Παρά τις δεσμεύσεις της διοίκησης ότι οι καθυστερήσεις είναι προσωρινές, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τις πιστώσεις, ότι η αλλαγή της διαδικασίας παραγγελιών θα οδηγήσει σε γρηγορότερες και φθηνότερες παραγγελίες, η πραγματικότητα διαψεύδει» τη διοίκηση του νοσοκομείου, αναφέρει ο Σύλλογος και προσθέτει πως σε πρόσφατη ενημέρωση προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, η καθυστέρηση αποδόθηκε στην υποστελέχωση του Γραφείου Προμηθειών.

«Δεν μιλάμε πλέον μόνο για ελλείψεις σε γάντια και σύριγγες. Μιλάμε για ελλείψεις που βάζουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των ασθενών. Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα, που δεν είναι δυστυχώς τα μοναδικά:

Στο αιμοδυναμικό εργαστήριο, σε ημέρα γενικής εφημερίας, υπήρξε έλλειψη συρμάτων στεφανιογραφίας ενώ προηγήθηκε απουσία σετ ιματισμού και υδρόφιλων θηκαριών. Δηλαδή υλικά απαραίτητα και αναντικατάστατα για ασθενείς που διακομίζονται με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Στο γαστρεντερολογικό τμήμα υπήρξαν ελλείψεις σε απορρυπαντικά ενδοσκοπίων, με τη διευθύντρια και την προϊσταμένη να κάνουν αγώνα δρόμου για να τα προμηθευτούν.

Στο ΤΕΠ στην τελευταία εφημερία υπήρχαν μόνο 5 μάσκες μη επεμβατικού αερισμού. Τι θα γινόταν άραγε αν στην εφημερία που εξετάζονται πάνω από 700 ασθενείς υπήρχαν πάνω από 5 ασθενείς που είχαν ανάγκη μη επεμβατικό αερισμό;» αναφέρουν οι υγειονομικοί.

Τέλος, ζητούν να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες παραγγελίες για όλα τα τμήματα του νοσοκομείου, ώστε να μην υπάρχει καμία έλλειψη υλικών και να καλύπτονται όλες οι ανάγκες των ασθενών και του υγειονομικού προσωπικού.

«Κανένα πρόβλημα με τη σίτηση»

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του στο Χ, ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη σίτηση στο νοσοκομείο, ούτε έλλειψη τροφίμων. Απαντώντας σε δημοσίευμα, τονίζει:

«Σας ενημερώνω ότι δεν υφίσταται απολύτως κανένα προβλημα με την σίτηση του Νοσοκομείου Νικαίας, είναι άλλη μια συκοφαντία της γνωστής εκεί συνδικαλιστικής κατάστασης. Λυπούμαι αλλά αν συνεχίσουν να συκοφαντούν το Νοσοκομείο και την Διοίκηση του για τους δικούς τους πολιτικούς σκοπούς θα λάβουμε τα μέτρα υπερασπίσεως του ΕΣΥ που προβλέπουν οι νόμοι. Ολα έχουν και ένα όριο».