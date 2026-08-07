Οδύσσεια: Κι όμως ο Ματ Ντέιμον δεν πάλεψε με τους Λαιστρυγόνες - Η κασκαντέρ που τον αντικατέστησε

Snapshot Η Καναδή κασκαντέρ Devyn Dalton, ύψους 1,37 μ., αντικατέστησε τον Ματ Ντέιμον στις σκηνές με τους Λαιστρυγόνες στην ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο Νόλαν χρησιμοποίησε την τεχνική της «αναγκαστικής προοπτικής» για να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση του μεγέθους μεταξύ των χαρακτήρων και των γιγάντων.

Ο Ματ Ντέιμον επαίνεσε τις ικανότητες της Dalton, χαρακτηρίζοντας τα μπράτσα της ως τα καλύτερα που έχει δει ποτέ.

Η Dalton έχει πάνω από 80 συμμετοχές σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές και ελπίζει να εμπνεύσει περισσότερες γυναίκες να ακολουθήσουν καριέρα κασκαντέρ.

Η σκηνή με τους Λαιστρυγόνες απαιτούσε υψηλή σωματική προετοιμασία, ακρίβεια και συγχρονισμό, ενώ η Dalton υπογραμμίζει τη σημασία της αποδοχής της δυναμικής γυναικείας σωματοδομής στον χώρο. Snapshot powered by AI

Μπορεί να έχει ύψος μόλις 1,37 μέτρα, όμως η Καναδή Devyn Dalton κατάφερε να αφήσει το δικό της αποτύπωμα σε μία από τις πιο εντυπωσιακές σκηνές της ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Η Καναδή κασκαντέρ από το Βανκούβερ ήταν η γυναίκα που αντικατέστησε τον Ματ Ντέιμον στις απαιτητικές σκηνές δράσης όπου ο Οδυσσέας και οι άνδρες του έρχονται αντιμέτωποι με τους Λαιστρυγόνες, τους μυθικούς γίγαντες της «Οδύσσειας» του Ομήρου.

Η παρουσία της στην ταινία έγινε ευρύτερα γνωστή όταν ο ίδιος ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε, σε πρόσφατη συνέντευξή του, τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ο Νόλαν δημιούργησε την ψευδαίσθηση ότι ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του είναι μικροσκοπικοί μπροστά στους γιγάντιους αντιπάλους τους.

Η τεχνική του Κρίστοφερ Νόλαν για τους Λαιστρυγόνες

Ο Ματ Ντέιμον εξήγησε ότι ο σκηνοθέτης χρησιμοποίησε την τεχνική της «αναγκαστικής προοπτικής» (forced perspective), μια κινηματογραφική μέθοδο που δημιουργεί οπτικές ψευδαισθήσεις αλλάζοντας την αντίληψη του μεγέθους και της απόστασης των χαρακτήρων.

«Υπήρχαν κασκαντέρ που είχαν ύψος πάνω από δύο μέτρα και στη συνέχεια προσέλαβαν κασκαντέρ κάτω από 1,50 μέτρο», ανέφερε ο ηθοποιός σε συνέντευξή του στον Josh Horowitz.

Αναφερόμενος στη γυναίκα που τον αντικατέστησε, ο Ντέιμον δεν έκρυψε τον θαυμασμό του:«Η κασκαντέρ μου ήταν γυναίκα... Μια γυναίκα κασκαντέρ με τα καλύτερα μπράτσα που έχω δει ποτέ». Η γυναίκα αυτή ήταν η Devyn Dalton.

Devyn Dalton is the 4-foot-6 stunt performer who doubled for Matt Damon in "The Odyssey." Damon called her arms the “greatest” he’s ever seen, and she hopes her journey inspires more women to pursue stunt work. pic.twitter.com/Zfz6VHBVUs — The Associated Press (@AP) August 6, 2026

Η κασκαντέρ που εντυπωσίασε τον Ματ Ντέιμον

Η Dalton, ύψους 1,37 μέτρων, ξεκίνησε να εμφανίζεται σε παραστάσεις και παραγωγές από την ηλικία των εννέα ετών. Με τα χρόνια συνδύασε χορό, υποκριτική, αθλητισμό και εκπαίδευση σε τεχνικές κασκαντέρ, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή καριέρα.

Μέχρι σήμερα έχει περισσότερες από 80 συμμετοχές σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, τόσο ως ηθοποιός όσο και ως stunt performer.

«Ουσιαστικά η τελευταία σου δουλειά είναι η ακρόαση για την επόμενη», ανέφερε η ίδια μιλώντας στο CBC. «Είμαι πολύ περήφανη που είμαι ένα μικρό κορίτσι από τον Καναδά και μπορώ να εκπροσωπώ τη χώρα μου σε αυτό το επίπεδο».

Η μεταμόρφωση σε «μικρό Οδυσσέα»

Για τις ανάγκες της ταινίας, μια τεράστια ομάδα επαγγελματιών ανέλαβε να μεταμορφώσει την Dalton σε μια μικρότερη εκδοχή του χαρακτήρα του Ματ Ντέιμον.

Η ίδια χρειάστηκε να προετοιμαστεί εντατικά και στις τεχνικές μάχης με σπαθί πριν φορέσει την πανοπλία της.

«Παραμένω έτοιμη όλη τη χρονιά. Ως κασκαντέρ, όταν δεν εργάζεσαι, προπονείσαι», εξήγησε.

Η σκηνή με τους Λαιστρυγόνες αποτέλεσε μία από τις πιο απαιτητικές σε επίπεδο σωματικής προετοιμασίας, καθώς απαιτούσε ακρίβεια κινήσεων, αντοχή και απόλυτο συγχρονισμό με τους υπόλοιπους ηθοποιούς και κασκαντέρ.

Ένα μήνυμα για τις γυναίκες στον χώρο των κασκαντέρ

Η Devyn Dalton, η οποία σήμερα εργάζεται σε ένα νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ στη Νέα Ζηλανδία, υπογραμμίζει ότι η πορεία της βασίστηκε και στις γυναίκες κασκαντέρ που άνοιξαν τον δρόμο πριν από εκείνη.

Η ίδια ελπίζει η ιστορία της να αποτελέσει έμπνευση για τη νέα γενιά.

«Υπάρχουν πολλές πιέσεις για τις γυναίκες σχετικά με την εικόνα του σώματος. Εγώ πάντα είχα αθλητική σωματοδομή και το να μπορώ να το αγκαλιάσω αυτό και να γιορτάζομαι ως μια δυνατή και ισχυρή γυναίκα είναι ένα μήνυμα που θέλω να φτάσει στα νεαρά κορίτσια», ανέφερε.

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