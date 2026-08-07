Ταϊλάνδη: Ο 14χρονος δράστης δολοφόνησε τον παππού και την γιαγιά του πριν το μακελειό στο σχολείο

Ο δράστης της θανατηφόρας επίθεσης στην Ταϊλάνδη, δολοφόνησε τους παππούδες του πριν κατευθυνθεί στο σχολείο Ντεμπσίριν, όπου άνοιξε πυρ εναντίον μαθητών και δασκάλων, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους πέντε άνθρωποι, και να τραυματιστούν 30, μεταξύ των οποίων οι εννιά σοβαρά.

Ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε κατά την διάρκεια του περιστατικού και άφησε την τελευταία του πνοή σε ένα ασθενοφόρο, καθώς διακομιζόταν στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον υπουργό Δημόσιας Υγείας της Ταϊλάνδης, Πατάνα Προμφάτ, ο δράστης, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ένα 14χρονο αγόρι, ζούσε με τους παππούδες του, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους. Το πιστόλι που χρησιμοποίησε ο 14χρονος στην θανατηφόρα επίθεση άνηκε στον παππού του, ο οποίος ήταν δάσκαλος.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ, δήλωσε ότι ο δράστης είχε τουλάχιστον ακόμη 30 σφαίρες μαζί του, πριν τελικά αποφασίσει να αυτοκτονήσει.

Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για έξι νεκρούς, αλλά οι αρχές διευκρίνισαν ότι πέντε δάσκαλοι σκοτώθηκαν στην επίθεση, ανεβάζοντας τον απολογισμό στους οκτώ, μεταξύ των οποίων ο δράστης, ο οποίος ήταν μαθητής στο σχολείο, και οι παππούδες του.

Η αναπληρώτρια υπουργός Εσωτερικών της Ταϊλάνδης, Πολαπί Σουαντσάουι, δήλωσε ότι ο 14χρονος ήταν παθιασμένος με τα βιντεοπαιχνίδια, ενώ ένας καθηγητής του σχολείου δήλωσε ότι ο νεαρός ήταν «καλό παιδί που τα πήγαινε καλά στα μαθήματά του» και ότι δεν είχε δείξει ποτέ επιθετική συμπεριφορά.

«Στεκόμουν μπροστά στην δασκάλα μου όταν την πυροβόλησε»

Μια μαθήτρια της όγδοης τάξης, φορώντας ακόμη τη σχολική της στολή, μίλησε στο BBC ενώ στεκόταν δίπλα στη μητέρα της, και περιέγραψε όσα έζησε κατά την διάρκεια της θανατηφόρας επίθεσης.

«Στεκόμουν μπροστά στην δασκάλα όταν την πυροβόλησε. Την μία στιγμή μου μιλούσε και την άλλη ξαφνικά εμφανίστηκε (ο δράστης) και την πυροβόλησε», είπε.

«Δεν μπορούσα να δω τίποτα παρά μόνο ένα [σύννεφο] σκόνης. Περπατούσε από τάξη σε τάξη. Το θρανίο μου ήταν πολύ κοντά στη δασκάλα. Έπρεπε να σκαρφαλώσω πάνω από τον φράχτη του σχολείου για να ξεφύγω μαζί με άλλους φίλους».

Οι αρχές έχουν ζητήσει από το κοινό να μείνει μακριά από την περιοχή γύρω από το σχολείο Ντεμπσίριν στο Νονταμπούρι. Η Σχολή Ντεμπσίριν έχει παραρτήματα σε όλη την Ταϊλάνδη και συνδέεται ευρέως με το εκπαιδευτικό κύρος.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης, Ανούτιν, εξέφρασε συλλυπητήρια

Μιλώντας νωρίτερα σε δημοσιογράφους, ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τα θύματα της ένοπλης επίθεσης στο σχολείο.

«Αυτό είναι πραγματικά άσχημο, δεν έπρεπε να είχε συμβεί. Δεν λυπάμαι μόνο για τα θύματα, αλλά λυπάμαι που συνέβη αυτό. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό στη χώρα μας», είπε σε μια σύντομη συνέντευξη στο κυβερνείο. «Γι' αυτό η κυβέρνηση δεν επιτρέπει [στους πολίτες] να κατέχουν πυροβόλα όπλα», πρόσθεσε.

Η επαρχία Νονταμπούρι βρίσκεται ακριβώς βορειοδυτικά της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ, και αποτελεί μέρος της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Μπανγκόκ.