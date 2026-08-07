CNN: Ο Τραμπ γνώριζε τις ελλείψεις πυρομαχικών - Είναι έξαλλος που αποκαλύφθηκαν από τα ΜΜΕ

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ γνώριζε από καιρό τις ελλείψεις σε κρίσιμα πυρομαχικά του αμερικανικού οπλοστασίου και δεν αιφνιδιάστηκε από τις αποκαλύψεις των ΜΜΕ.

Ο Τραμπ εκφράζει οργή για τη δημόσια αποκάλυψη των ελλείψεων, θεωρώντας ότι παρουσιάζουν τις ΗΠΑ ως αδύναμες σε κρίσιμη περίοδο.

Η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να επιδιώξει αυστηρές ποινές για όσους διέρρευσαν τις πληροφορίες σχετικά με τα αποθέματα πυρομαχικών.

Οι ελλείψεις πυρομαχικών προκαλούν ανησυχία στους ηγέτες του Κόλπου για την ικανότητα αεροπορικής άμυνας απέναντι σε πιθανές ιρανικές επιθέσεις.

Οι διαρροές πληροφοριών εικάζεται ότι προέρχονται από αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης που αντιτίθενται στον πόλεμο και επιδιώκουν την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη σύγκρουση. Snapshot powered by AI

Μία διαφορετική εκδοχή για το θέμα που έχει προκύψει με τις ελλείψεις που παρουσιάζουν αποθέματα κρίσιμων όπλων του οπλοστασίου των ΗΠΑ δίνει το αμερικανικό δίκτυο CNN.

Χθες δημοσίευμα της εφημερίδας Washington Post αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ τα έβαλε με τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ και τον κατηγόρησε ότι τον άφησε στο σκοτάδι σχετικά με τις ελλείψεις, οι οποίες περιορίζουν τις στρατιωτικές επιλογές των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν.

Ωστόσο το CNN υποστηρίζει ότι ο Τραμπ γνώριζε εδώ και καιρό για τις ελλείψεις αλλά έγινε έξαλλος επειδή αποκαλύφθηκαν δημόσια από τα αμερικανικά ΜΜΕ και ενίσχυσαν τους φόβους στους ηγέτες του Κόλπου ότι οι ΗΠΑ δεν θα είναι σε θέση να υπερασπιστούν την περιοχή από ιρανικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμους αξιωματούχους που μίλησαν ανώνυμα στο αμερικανικό δίκτυο ο Τραμπ σε ιδιωτικές συνομιλίες έχει εκφράσει την δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι αποκαλύψεις σχετικά με τη μείωση των αποθεμάτων πυρομαχικών των ΗΠΑ παρουσιάζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες ως αδύναμες σε μια κρίσιμη συγκυρία.

Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του αμερικανικού Υπουργικού Συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα στο Καμπ Ντέιβιντ, όταν ο Τραμπ εκνευρισμένος έθεσε το ζήτημα της κάλυψης από τα ΜΜΕ σχετικά με τα χαμηλά αποθέματα πυρομαχικών, σύμφωνα με έξι πηγές που έχουν γνώση της συνεδρίασης. Πολλοί από αυτούς ανέφεραν ότι ο Τραμπ γνώριζε καλά εδώ και μήνες τα πιθανά προβλήματα σχετικά με τα πυρομαχικά και δεν αιφνιδιάστηκε από τις αναφορές.

Ωστόσο, ήταν εξοργισμένος επειδή οι πληροφορίες αυτές είχαν αποκαλυφθεί σε ένα κρίσιμο σημείο της σύγκρουσης με το Ιράν και ότι συνεχίζουν να αποτελούν ένα όλο και πιο δημόσιο ζήτημα, σε μια στιγμή που ο ίδιος επιθυμεί να προβάλλει μια θέση ισχύος, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

«Οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστιες ποσότητες “πολεμικού υλικού”, ειδικά ορισμένων τύπων», έγραψε χθες ο Τραμπ στο Truth Social. Και πρόσθεσε: «Επιπλέον, μεγάλες ποσότητες κατασκευάζονται και αποστέλλονται στις ΗΠΑ ανάλογα με τις ανάγκες. Οι αμυντικές εταιρείες κατασκευάζουν τον μεγαλύτερο αριθμό εργοστασίων και μονάδων παραγωγής στην ιστορία της χώρας μας».

«Ποτέ δεν έχει κατηγορήσει τον Πιτ»

Ωστόσο, ο Τραμπ φάνηκε να αναγνωρίζει ότι τουλάχιστον ορισμένες από τις πληροφορίες που κυκλοφορούσαν σχετικά με τα αποθέματα ήταν ακριβείς. Δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα επιδιώξει «μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης» για όσους διαπιστωθεί ότι δημοσιοποίησαν τις πληροφορίες αυτές.

Αργότερα, στο Οβάλ Γραφείο, παραδέχτηκε ότι ορισμένα πυρομαχικά βρίσκονται σε «περιορισμένη» προσφορά, και πρόσθεσε ότι υπάρχει «ουσιαστικά απεριόριστη προσφορά» λιγότερο προηγμένων όπλων.Μέχρι στιγμής, η οργή του Αμερικανού προέδρου δεν έχει στραφεί συγκεκριμένα προς τον Πιτ Χέγκσεθ, επιμένουν αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου. Σε άλλη ανάρτησή του στο Truth Social την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι «εξαιρετικά ικανοποιημένος από τη δουλειά που κάνει ο Πιτ Χέγκσεθ».

«Ποτέ δεν έχει κατηγορήσει τον Πιτ. Όλα αυτά αφορούν τους διαρροείς», δήλωσε ένας αξιωματούχος.Ο Τραμπ ανέθεσε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να εντοπίσει όσους αποκαλεί «προδότες» εντός της κυβέρνησης που διαρρέουν τις πληροφορίες, σύμφωνα με αξιωματούχους. Η οργή του κορυφώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, αφού αρκετές ειδήσεις ανέφεραν ότι ο αμερικανικός στρατός αντιμετωπίζει έλλειψη πυρομαχικών.

Το CNN μετέδωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο αμερικανικός στρατός έχει καταναλώσει σχεδόν τα τέσσερα πέμπτα του αποθέματος πυραύλων THAAD σε σύγκριση με τα προπολεμικά επίπεδα και περίπου το ήμισυ των αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση της τελευταίας έκθεσης αποθεμάτων.

Πεντάγωνο, drones, Πιτ Χέγκσεθ. AP.

Τα στοιχεία αυτά προκαλούν ανησυχία όχι μόνο στους Αμερικανούς αξιωματούχους, αλλά και στους ηγέτες του Κόλπου, οι οποίοι έχουν εκφράσει νέες ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η έλλειψη συστημάτων αεροπορικής άμυνας θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητά τους να αποκρούσουν πιθανές ιρανικές αντίποινα, σε περίπτωση που ο Τραμπ αποφασίσει να κλιμακώσει τη συνεχιζόμενη σύγκρουση.

Αρκετές από αυτές τις χώρες βασίζονται σε συστήματα αεροπορικής άμυνας των ΗΠΑ. Οι ηγέτες του Κόλπου έχουν παραδεχτεί ότι η έλλειψη αποθεμάτων θα μπορούσε να περιορίσει τη δική τους ικανότητα να αναχαιτίσουν εισερχόμενες επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν, όπως ανέφεραν πολλοί αξιωματούχοι.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εκτιμούν ότι οι διαρροές των πληροφοριών προέρχονται από αξιωματούχους εντός της αμερικανικής κυβέρνησης, οι οποίοι είναι κατά του πολέμου και είναι αποφασισμένοι να πιέσουν τον Τραμπ να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη σύγκρουση, ανέφερε ο ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.