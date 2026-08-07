CNN: Ο Τραμπ γνώριζε τις ελλείψεις πυρομαχικών - Είναι έξαλλος που αποκαλύφθηκαν από τα ΜΜΕ

Το αμερικανικό δίκτυο ανέφερε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος γνώριζε από την πρώτη στιγμή για τις ελλείψεις που παρουσιάζουν αποθέματα κρίσιμων όπλων του αμερικανικού οπλοστασίου 

Εύη Απολλωνάτου

CNN: Ο Τραμπ γνώριζε τις ελλείψεις πυρομαχικών - Είναι έξαλλος που αποκαλύφθηκαν από τα ΜΜΕ
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ γνώριζε από καιρό τις ελλείψεις σε κρίσιμα πυρομαχικά του αμερικανικού οπλοστασίου και δεν αιφνιδιάστηκε από τις αποκαλύψεις των ΜΜΕ.
  • Ο Τραμπ εκφράζει οργή για τη δημόσια αποκάλυψη των ελλείψεων, θεωρώντας ότι παρουσιάζουν τις ΗΠΑ ως αδύναμες σε κρίσιμη περίοδο.
  • Η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να επιδιώξει αυστηρές ποινές για όσους διέρρευσαν τις πληροφορίες σχετικά με τα αποθέματα πυρομαχικών.
  • Οι ελλείψεις πυρομαχικών προκαλούν ανησυχία στους ηγέτες του Κόλπου για την ικανότητα αεροπορικής άμυνας απέναντι σε πιθανές ιρανικές επιθέσεις.
  • Οι διαρροές πληροφοριών εικάζεται ότι προέρχονται από αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης που αντιτίθενται στον πόλεμο και επιδιώκουν την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη σύγκρουση.
Snapshot powered by AI

Μία διαφορετική εκδοχή για το θέμα που έχει προκύψει με τις ελλείψεις που παρουσιάζουν αποθέματα κρίσιμων όπλων του οπλοστασίου των ΗΠΑ δίνει το αμερικανικό δίκτυο CNN.

Χθες δημοσίευμα της εφημερίδας Washington Post αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ τα έβαλε με τον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ και τον κατηγόρησε ότι τον άφησε στο σκοτάδι σχετικά με τις ελλείψεις, οι οποίες περιορίζουν τις στρατιωτικές επιλογές των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν.

Ωστόσο το CNN υποστηρίζει ότι ο Τραμπ γνώριζε εδώ και καιρό για τις ελλείψεις αλλά έγινε έξαλλος επειδή αποκαλύφθηκαν δημόσια από τα αμερικανικά ΜΜΕ και ενίσχυσαν τους φόβους στους ηγέτες του Κόλπου ότι οι ΗΠΑ δεν θα είναι σε θέση να υπερασπιστούν την περιοχή από ιρανικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμους αξιωματούχους που μίλησαν ανώνυμα στο αμερικανικό δίκτυο ο Τραμπ σε ιδιωτικές συνομιλίες έχει εκφράσει την δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι αποκαλύψεις σχετικά με τη μείωση των αποθεμάτων πυρομαχικών των ΗΠΑ παρουσιάζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες ως αδύναμες σε μια κρίσιμη συγκυρία.

Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του αμερικανικού Υπουργικού Συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα στο Καμπ Ντέιβιντ, όταν ο Τραμπ εκνευρισμένος έθεσε το ζήτημα της κάλυψης από τα ΜΜΕ σχετικά με τα χαμηλά αποθέματα πυρομαχικών, σύμφωνα με έξι πηγές που έχουν γνώση της συνεδρίασης. Πολλοί από αυτούς ανέφεραν ότι ο Τραμπ γνώριζε καλά εδώ και μήνες τα πιθανά προβλήματα σχετικά με τα πυρομαχικά και δεν αιφνιδιάστηκε από τις αναφορές.

Ωστόσο, ήταν εξοργισμένος επειδή οι πληροφορίες αυτές είχαν αποκαλυφθεί σε ένα κρίσιμο σημείο της σύγκρουσης με το Ιράν και ότι συνεχίζουν να αποτελούν ένα όλο και πιο δημόσιο ζήτημα, σε μια στιγμή που ο ίδιος επιθυμεί να προβάλλει μια θέση ισχύος, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

«Οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστιες ποσότητες “πολεμικού υλικού”, ειδικά ορισμένων τύπων», έγραψε χθες ο Τραμπ στο Truth Social. Και πρόσθεσε: «Επιπλέον, μεγάλες ποσότητες κατασκευάζονται και αποστέλλονται στις ΗΠΑ ανάλογα με τις ανάγκες. Οι αμυντικές εταιρείες κατασκευάζουν τον μεγαλύτερο αριθμό εργοστασίων και μονάδων παραγωγής στην ιστορία της χώρας μας».

1786002229923-560985483-trump-2.jpg

«Ποτέ δεν έχει κατηγορήσει τον Πιτ»

Ωστόσο, ο Τραμπ φάνηκε να αναγνωρίζει ότι τουλάχιστον ορισμένες από τις πληροφορίες που κυκλοφορούσαν σχετικά με τα αποθέματα ήταν ακριβείς. Δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα επιδιώξει «μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης» για όσους διαπιστωθεί ότι δημοσιοποίησαν τις πληροφορίες αυτές.

Αργότερα, στο Οβάλ Γραφείο, παραδέχτηκε ότι ορισμένα πυρομαχικά βρίσκονται σε «περιορισμένη» προσφορά, και πρόσθεσε ότι υπάρχει «ουσιαστικά απεριόριστη προσφορά» λιγότερο προηγμένων όπλων.Μέχρι στιγμής, η οργή του Αμερικανού προέδρου δεν έχει στραφεί συγκεκριμένα προς τον Πιτ Χέγκσεθ, επιμένουν αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου. Σε άλλη ανάρτησή του στο Truth Social την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι «εξαιρετικά ικανοποιημένος από τη δουλειά που κάνει ο Πιτ Χέγκσεθ».

«Ποτέ δεν έχει κατηγορήσει τον Πιτ. Όλα αυτά αφορούν τους διαρροείς», δήλωσε ένας αξιωματούχος.Ο Τραμπ ανέθεσε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να εντοπίσει όσους αποκαλεί «προδότες» εντός της κυβέρνησης που διαρρέουν τις πληροφορίες, σύμφωνα με αξιωματούχους. Η οργή του κορυφώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες, αφού αρκετές ειδήσεις ανέφεραν ότι ο αμερικανικός στρατός αντιμετωπίζει έλλειψη πυρομαχικών.

Το CNN μετέδωσε αυτή την εβδομάδα ότι ο αμερικανικός στρατός έχει καταναλώσει σχεδόν τα τέσσερα πέμπτα του αποθέματος πυραύλων THAAD σε σύγκριση με τα προπολεμικά επίπεδα και περίπου το ήμισυ των αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν γνώση της τελευταίας έκθεσης αποθεμάτων.

Πεντάγωνο, drones, Πιτ Χέγκσεθ.

Πεντάγωνο, drones, Πιτ Χέγκσεθ.

AP.

Τα στοιχεία αυτά προκαλούν ανησυχία όχι μόνο στους Αμερικανούς αξιωματούχους, αλλά και στους ηγέτες του Κόλπου, οι οποίοι έχουν εκφράσει νέες ανησυχίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η έλλειψη συστημάτων αεροπορικής άμυνας θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητά τους να αποκρούσουν πιθανές ιρανικές αντίποινα, σε περίπτωση που ο Τραμπ αποφασίσει να κλιμακώσει τη συνεχιζόμενη σύγκρουση.

Αρκετές από αυτές τις χώρες βασίζονται σε συστήματα αεροπορικής άμυνας των ΗΠΑ. Οι ηγέτες του Κόλπου έχουν παραδεχτεί ότι η έλλειψη αποθεμάτων θα μπορούσε να περιορίσει τη δική τους ικανότητα να αναχαιτίσουν εισερχόμενες επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν, όπως ανέφεραν πολλοί αξιωματούχοι.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εκτιμούν ότι οι διαρροές των πληροφοριών προέρχονται από αξιωματούχους εντός της αμερικανικής κυβέρνησης, οι οποίοι είναι κατά του πολέμου και είναι αποφασισμένοι να πιέσουν τον Τραμπ να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη σύγκρουση, ανέφερε ο ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:17LIFESTYLE

«ΡΙΦΙΦΙ»: Η σειρά φαινόμενο στην ελεύθερη τηλεόραση – Ποιο κανάλι θα την δείξει;

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Σαρωνικός: Άγνωστοι βανδάλισαν το εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος - Σπασμένες εικόνες στην Αγία Τράπεζα

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Θρίλερ με τη δολοφονία του 68χρονου – Στο μικροσκόπιο οι τελευταίες κινήσεις του και το οικογενειακό του περιβάλλον

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελίες βιασμών στη Ζάκυνθο: Διαψεύδει τον αριθμό η ΕΛΑΣ - Δύο συλλήψεις

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά σε δύσβατο σημείο στον Όλυμπο – Παραμένουν οι δυνάμεις στο σημείο

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Μαρκόπουλο: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

16:52ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαραντόνα: «Δεν ήθελε ούτε να φάει, ούτε να πλυθεί» – Συγκλονίζει νέα κατάθεση στη δίκη

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Τρομο-τουρισμός: Ένοπλη ομάδα κουκουλοφόρων απειλεί τουρίστες στην Κορσική - «Μείνετε σπίτι, μην θεωρείτε τον εαυτό σας ασφαλή»

16:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΠΟ: Επιχορηγήσεις 1.106.000 ευρώ για την ενίσχυση των Πολυθεματικών Φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Θέρμη: Φωτιά σε δασική έκταση στο Μονοπήγαδο Θεσσαλονίκης – Σηκώθηκαν 6 εναέρια μέσα

16:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κυκλοφορούσε ανενόχλητος σε προαύλιο σχολείου με 106 συσκευασίες κάνναβης – Συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

16:33ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός του 15Αύγουστου - Τι φέρνει ο αντικυκλώνας - Αναλυτικοί χάρτες

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Στεφάνι Κορινθίας: Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, SMS ετοιμότητας από το 112

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική διάσωση: Ιδιοκτήτης καφέ βούτηξε με τα ρούχα στη θάλασσα και έσωσε τρία παιδιά από πνιγμό

16:18LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση ενθουσιάστηκε με την μπάντα «Αγία Φανφάρα» στο Φισκάρδο - Η πρόταση για μελλοντική συνεργασία

16:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνω Λιόσια: Προφυλακίστηκαν οι δύο άνδρες για τον θάνατο ηλικιωμένου που βρέθηκε εγκαταλελειμμένος

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία στη Μεσόγειο - Η δραματική προοπτική για το φθινόπωρο στην Ελλάδα

16:04LIFESTYLE

Η Τατιάνα Στεφανίδου πόζαρε με φόντο τα καταγάλανα νερά του Ιονίου και εντυπωσίασε με το κορμί της

16:00WHAT THE FACT

Ζωολόγος προειδοποιεί για τα κουνούπια: «Αναπτύσσουν αντοχή στα εντομοκτόνα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:33ΚΑΙΡΟΣ

«Κλειδώνει» ο καιρός του 15Αύγουστου - Τι φέρνει ο αντικυκλώνας - Αναλυτικοί χάρτες

11:49ΚΟΣΜΟΣ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Μέσα στο ξενοδοχείο των 1.300 ευρώ τη βραδιά που θα φιλοξενήσει τον γάμο του με την Τζορτζίνα

16:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία στη Μεσόγειο - Η δραματική προοπτική για το φθινόπωρο στην Ελλάδα

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό βίντεο: Τουρίστας στην Κρήτη ζητά από υπάλληλο να την χρηματίσει για να ασελγήσει σε κοριτσάκι που καθόταν δίπλα

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστικό τροχαίο στο Αίγιο: Οδηγός λεωφορείου υπέστη ανακοπή καθώς οδηγούσε, έχασε τον έλεγχο και έριξε το όχημα πάνω σε άλλα Ι.Χ.

16:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Στεφάνι Κορινθίας: Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, SMS ετοιμότητας από το 112

14:02LIFESTYLE

Νέα κρίση στον ΣΚΑΪ - Εκτός Ομίλου ο CEO Γρηγόρης Δημητριάδης και ο Κωνσταντίνος Ζούλας

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στις Σέρρες: «Τα έχω χάσει όλα» - Συγκλονίζει ο πατέρας και σύζυγος των θυμάτων

16:18LIFESTYLE

Η Άννα Βίσση ενθουσιάστηκε με την μπάντα «Αγία Φανφάρα» στο Φισκάρδο - Η πρόταση για μελλοντική συνεργασία

11:15WHAT THE FACT

Κατασκευάζουν ποτάμι από σκυρόδεμα 145 χλμ. με έναν σκοπό: Να τερματίσουν την ξηρασία

14:00ΕΛΛΑΔΑ

Τι λέει ο Φαίδων Καραϊωσηφίδης για το εάν τα νέα Canadair 515 θα επιχειρούν νύχτα

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Τσίγκας: Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα πραγματοποιούν ρίψεις νερού

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Οι κρυμμένες λίμνες της Εύβοιας: Τα εγκαταλελειμμένα ορυχεία που μεταμορφώθηκαν σε επίγειο παράδεισο - Εντυπωσιακές αεροφωτογραφίες

15:42LIFESTYLE

Τι να κάνετε εάν δείτε λαγοκέφαλο; Οι συμβουλές που δίνει η Μαρίνα Βερνίκου

16:04LIFESTYLE

Η Τατιάνα Στεφανίδου πόζαρε με φόντο τα καταγάλανα νερά του Ιονίου και εντυπωσίασε με το κορμί της

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Άδανα: Στη δημοσιότητα πλάνα από ένοπλη σύρραξη στην οποία σκοτώθηκε πρώην αστυνομικός - Άγριο ξύλο και «βροχή» από σφαίρες

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ηρωική διάσωση: Ιδιοκτήτης καφέ βούτηξε με τα ρούχα στη θάλασσα και έσωσε τρία παιδιά από πνιγμό

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί οι Τούρκοι «ψηφίζουν» ελληνικά νησιά: Οι συγκρίσεις τιμών και η εμπειρία στη Σάμο

16:47ΚΟΣΜΟΣ

Τρομο-τουρισμός: Ένοπλη ομάδα κουκουλοφόρων απειλεί τουρίστες στην Κορσική - «Μείνετε σπίτι, μην θεωρείτε τον εαυτό σας ασφαλή»

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Χριστίνα Πιτουρά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ