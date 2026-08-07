Marfin: Στην ανακρίτρια σήμερα η 46χρονη που εκδόθηκε από την Αγγλία - Κρατείται στη ΓΑΔΑ

Snapshot Η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φονική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin συνελήφθη στην Αγγλία και μεταφέρθηκε στην Ελλάδα για να απολογηθεί.

Η σύλληψή της βασίστηκε σε βιντεοληπτικό υλικό και νέα τεχνολογικά εργαλεία ανάλυσης, που την ταυτοποίησαν ως υποστηρικτικό μέλος της ομάδας που πραγματοποίησε τον εμπρησμό.

Η 46χρονη διαμένει στο Μπράιτον της Βρετανίας τα τελευταία έξι χρόνια και είναι μητέρα δύο παιδιών.

Στη δικογραφία εμπλέκονται και δύο 42χρονοι που θεωρούνται βασικοί κατηγορούμενοι, με συγκεκριμένους ρόλους στην επίθεση και κρατούνται προσωρινά σε φυλακές.

Η διαδικασία εκτέλεσης του διεθνούς εντάλματος σύλληψης της 46χρονης θα κινηθεί ενώπιον της Εισαγγελίας πριν οδηγηθεί στην ανακρίτρια για απολογία. Snapshot powered by AI

Ενώπιον των δικαστικών Αρχών αναμένεται να βρεθεί σήμερα, Παρασκευή, η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στη φονική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, κατά την οποία στις 5 Μαΐου 2010 έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας.

Η 46χρονη μετήχθη το βράδυ της Πέμπτης στην Ελλάδα από την Αγγλία με επιβατική πτήση, συνοδεία στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ακολούθως μετά οδηγήθηκε στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου παραμένει μέχρι να προσαχθεί της στις εισαγγελικές Αρχές.

Με την παρουσία της στην Εισαγγελία αναμένεται να κινηθεί η διαδικασία εκτέλεσης του διεθνούς εντάλματος σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της. Στη συνέχεια θα οδηγηθεί στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Το επίμαχο βίντεο

Σύμφωνα με τις Αρχές, η 46χρονη διέμενε τα τελευταία έξι χρόνια στο Μπράιτον της Βρετανίας, όπου έχει δημιουργήσει οικογένεια και είναι μητέρα δύο παιδιών. Η αστυνομική έρευνα φέρεται να την εντοπίζει σε βιντεοληπτικό υλικό από την ημέρα της επίθεσης, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, αποδίδοντάς της υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που πραγματοποίησε τον εμπρησμό.

Η σύλληψή της πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της 13ης Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick, λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση για την Αθήνα, καθώς είχε ήδη εκδοθεί σε βάρος της ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ, έπειτα από σχετικό αίτημα των ελληνικών Αρχών.

Όπως έχει γίνει γνωστό, όταν πληροφορήθηκε ότι περιλαμβάνεται στη δικογραφία, η ίδια επικοινώνησε με στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα και εκφράζοντας την πρόθεσή της να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Η ταυτοποίησή της προέκυψε, σύμφωνα με την Αστυνομία, μέσα από νέα επεξεργασία του οπτικού υλικού με τη συνδρομή σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Οι ερευνητές εξέτασαν στοιχεία όπως ο σωματότυπος, ο ρουχισμός, τα παπούτσια, τα χαρακτηριστικά των αυτιών, τα μαλλιά και το σακίδιο που φέρεται να έφερε.

Ο ρόλος της στην επίθεση στην τράπεζα

Οι αστυνομικές Αρχές εκτιμούν ότι η 46χρονη βρισκόταν δίπλα στον άνδρα που έσπασε την τζαμαρία του υποκαταστήματος, έχοντας υποστηρικτικό ρόλο κατά την εκδήλωση της επίθεσης με τις βόμβες μολότοφ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο 42χρονοι, οι οποίοι θεωρούνται βασικοί κατηγορούμενοι. Σύμφωνα με την έρευνα, ο ένας φέρεται να είχε τον συντονισμό της ομάδας και να έδινε τις σχετικές οδηγίες, ενώ στον δεύτερο αποδίδεται ο ρόλος του ατόμου που έσπασε τη βιτρίνα της τράπεζας, ώστε να εκτοξευθούν στο εσωτερικό οι μολότοφ που προκάλεσαν τη φονική πυρκαγιά.

Αυτόπτες μάρτυρες είχαν περιγράψει τον άνδρα που έσπασε την πρόσοψη του υποκαταστήματος ως άτομο που φορούσε μαύρη μπλούζα και μπεζ καπέλο. Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για τον 42χρονο που είναι γνωστός με το προσωνύμιο «ψηλός». Και οι δύο συγκατηγορούμενοί της παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου.