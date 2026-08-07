Διακοπές νερού την Παρασκευή (7/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (Ν. ΚΟΣΜΟΣ)
Θεοδώρητου Βρεσθένης και Λυσιμαχίας
- ΑΙΓΑΛΕΩ
Τομπάζη και Δημόκριτου
- ΓΑΛΑΤΣΙ
Αγ. Γλυκερίας και Κοζάνης ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ
- ΓΑΛΑΤΣΙ (ΚΡΗΤΙΚΑ)
Τσακάλωφ και Ηρακλείου
- ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Στρατάρχου Παπάγου Αλ. Λεωφ. και Λοχαγού Ξηρογιάννη
- ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Αχιλλέως και Κρέμου
- ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
Αλφειού και Οίτης
- ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Ποταμού Καλαμά και Θράκης
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