Διακοπές νερού την Παρασκευή (7/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 7 Αυγούστου, διακοπές στην υδροδότηση.

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Διακοπές νερού την Παρασκευή (7/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΘΗΝΑ (Ν. ΚΟΣΜΟΣ)
    Θεοδώρητου Βρεσθένης και Λυσιμαχίας
  • ΑΙΓΑΛΕΩ
    Τομπάζη και Δημόκριτου
  • ΓΑΛΑΤΣΙ
    Αγ. Γλυκερίας και Κοζάνης ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ
  • ΓΑΛΑΤΣΙ (ΚΡΗΤΙΚΑ)
    Τσακάλωφ και Ηρακλείου
  • ΖΩΓΡΑΦΟΣ
    Στρατάρχου Παπάγου Αλ. Λεωφ. και Λοχαγού Ξηρογιάννη
  • ΚΑΛΛΙΘΕΑ
    Αχιλλέως και Κρέμου
  • ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
    Αλφειού και Οίτης
  • ΧΑΛΑΝΔΡΙ
    Ποταμού Καλαμά και Θράκης
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