Σέρρες: Σφοδρή μετωπική σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ - Δύο νεκροί κι ένας τραυματίας
Οι επιβάτες του ΙΧ σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο
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Δύο νεκροί κι ένας τραυματίας είναι ο τραγικός απολογισμός του σφοδρού τροχαίου δυστυχήματος που έλαβε χώρα στις Σέρρες το πρωί της Παρασκευής.
Το συμβάν έλαβε χώρα στην εθνική οδό Αμφίπολης - Δράμας στο ύψος της Παλαιοκώμης, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε μετωπικά με ΙΧ υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Οι επιβάτες του ΙΧ σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.
Η τροχαία έχει αποκλείσει το σημείο και διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.
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