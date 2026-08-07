Σέρρες: Σφοδρή μετωπική σύγκρουση φορτηγού με ΙΧ - Δύο νεκροί κι ένας τραυματίας

Δύο νεκροί κι ένας τραυματίας είναι ο τραγικός απολογισμός του σφοδρού τροχαίου δυστυχήματος που έλαβε χώρα στις Σέρρες το πρωί της Παρασκευής.

Το συμβάν έλαβε χώρα στην εθνική οδό Αμφίπολης - Δράμας στο ύψος της Παλαιοκώμης, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε μετωπικά με ΙΧ υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Οι επιβάτες του ΙΧ σκοτώθηκαν ακαριαία, ενώ ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Η τροχαία έχει αποκλείσει το σημείο και διενεργεί έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

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