Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Μοσχάτο - Καταστράφηκε ολοσχερώς

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Πολυκράτη, στο Μοσχάτο.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση, με 12 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα να επιχειρούν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Αφού οι φλόγες τέθηκαν υπό έλεγχο, ακολούθησε εξονυχιστική έρευνα στο εσωτερικό του κτηρίου, καθώς υπήρχαν πληροφορίες ότι ενδέχεται να χρησιμοποιούνταν ως κατάλυμα από αστέγους.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η φωτιά ξεκίνησε από απορρίμματα που βρίσκονταν στο εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτηρίου και στη συνέχεια επεκτάθηκε γρήγορα τόσο στο κτίσμα όσο και στα ξερά χόρτα του περιβάλλοντος χώρου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

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