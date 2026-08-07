Ιουλία Καλλιμάνη: Η αναπάντεχη αντίδρασή της όταν θεατής της πέταξε λουλούδια στο πρόσωπο – Βίντεο

Snapshot Η Ιουλία Καλλιμάνη δέχτηκε να της πετάξουν λουλούδια στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια συναυλίας στην Ηγουμενίτσα.

Αντί να αντιδράσει έντονα όπως σε παλαιότερο περιστατικό το 2025, επέλεξε να απαντήσει πετώντας λουλούδια προς τον θεατή.

Το περιστατικό συνέβη ενώ ερμήνευε το τραγούδι «Για τα μάτια του κόσμου» του Χρήστου Αυγερινού.

Η τραγουδίστρια διέκοψε την εμφάνισή της προσωρινά για να ζητήσει και να πετάξει λουλούδια στον θεατή, εκφράζοντας την ενόχλησή της. Snapshot powered by AI

Η Ιουλία Καλλιμάνη βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας ενός περιστατικού με λουλούδια, αυτή τη φορά κατά τη διάρκεια συναυλίας της στην Ηγουμενίτσα.

Σε αντίθεση με το επεισόδιο του Δεκεμβρίου του 2025, όταν είχε αντιδράσει έντονα σε θαμώνα που της πέταξε λουλούδια και νερό στο πρόσωπο, αυτή τη φορά επέλεξε έναν διαφορετικό τρόπο να απαντήσει.

Συγκεκριμένα, πήρε αρκετούς δίσκους με λουλούδια από τη σκηνή και τους πέταξε προς τον θεατή που λίγο νωρίτερα της τα είχε πετάξει στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που η τραγουδίστρια ερμήνευε το τραγούδι «Για τα μάτια του κόσμου» του Χρήστου Αυγερινού. Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στο TikTok, ορισμένοι δίσκοι με λουλούδια κατέληξαν επανειλημμένα στο κεφάλι και το πρόσωπό της, με την ίδια να δείχνει εμφανώς ενοχλημένη.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, διέκοψε για λίγο την εμφάνισή της, ζήτησε να της δώσουν δίσκους με λουλούδια και απευθυνόμενη στον θεατή του φώναξε «σήκω πάνω». Στη συνέχεια του πέταξε τα λουλούδια προς το μέρος του και, εμφανώς εκνευρισμένη, του είπε: «Εσένα σ' αρέσει αυτό;».

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