Ιουλία Καλλιμάνη: Τα «γαλλικά» της τραγουδίστριας στην προσβλητική συμπεριφορά θαμώνα

Η Ιουλία Καλλιμάνη αντέδρασε έντονα σε μια χυδαία φράση θαμώνα την ώρα της εμφάνισής της, όταν εκείνος εκμεταλλεύτηκε τη συνήθειά της να δίνει το μικρόφωνο στο κοινό για να πουν μαντινάδες αλλά επέλεξε να της απευθύνει προσβλητικά λόγια.

Ο άνδρας της είπε «και σε παίρνουν π@@α κ@λο σε όλη την Λάρισα και Βόλο»

Η ίδια, όπως φαίνεται και στο βίντεο που προβλήθηκε στην εκπομπή Breakfast@Star, απάντησε άμεσα και σε έντονο ύφος, προφανώς αιφνιδιασμένη από τη χυδαιότητα του περιστατικού.

Η Ιουλία Καλλιμάνη απάντησε λέγοντας: «Εμένα βρε μαλ…α βρήκες τώρα; Βρε δε γα…αι λέω εγώ. Έλα, άντε, τον μπ…λο. Τι μαλ…ας είσαι. Τώρα πήγαινε στο Βόλο κατευθείαν, απευθείας μετάδοση. Φιλάκια».