Το συστατικό του κακάο που «φρενάρει» τη γήρανση και χαρίζει πιο «νεανικό» σώμα

Συστατικό που υπάρχει στο κακάο, φαίνεται να συνδέεται με πιο «νεανικούς» δείκτες βιολογικής ηλικίας, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Aging, δεν εξέτασε τη χρονολογική ηλικία των συμμετεχόντων, αλλά τον τρόπο με τον οποίο γερνά ο οργανισμός τους σε κυτταρικό επίπεδο. Στο επίκεντρο βρέθηκε η θεοβρωμίνη, μία ουσία που συναντάται στο κακάο και τη σοκολάτα υγείας.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν δείκτες βιολογικής γήρανσης σε περισσότερους από 1.600 ενήλικες, εξετάζοντας αλλαγές στο DNA και δομές των χρωματοσωμάτων που φθείρονται με την πάροδο του χρόνου και συνδέονται με τη γήρανση και την εμφάνιση ασθενειών.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι άτομα με υψηλότερα επίπεδα θεοβρωμίνης στο αίμα παρουσίαζαν βιολογικά χαρακτηριστικά που υποδηλώνουν βραδύτερους ρυθμούς κυτταρικής φθοράς. Αν και τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν σχέση αιτίου – αποτελέσματος, αναδεικνύουν μία σαφή συσχέτιση.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι τα αποτελέσματα δεν σημαίνουν πως η κατανάλωση σοκολάτας αποτελεί «συνταγή μακροζωίας», αλλά υποδεικνύουν ότι συγκεκριμένα διατροφικά μόρια ενδέχεται να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο γερνά ο ανθρώπινος οργανισμός.