Αντιπολεμική συγκέντρωση στο Σύνταγμα: Κλειστός ο σταθμός του μετρό - Κίνηση σε Κηφισίας-Μεσογείων

Αντιπολεμική συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος και πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, από αριστερές οργανώσεις και συλλογικότητες, με αφορμή τις εξελίξεις και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026.

Snapshot Η Ελληνική Αστυνομία έχει επιβάλει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από την πλατεία Συντάγματος λόγω αντιπολεμικής συγκέντρωσης.

Ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα παραμένει κλειστός για λόγους ασφαλείας.

Μετά τη συγκέντρωση, έχει προγραμματιστεί πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας. Snapshot powered by AI

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, λόγω αντιπολεμικής συγκέντρωσης που πραγματοποιείται από οργανώσεις και συλλογικότητες με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ για λόγους ασφαλείας παραμένει κλειστός και ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα.

Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης αναμένεται να ακολουθήσει πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας. Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους του κέντρου, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων.

