Αντιπολεμική συγκέντρωση στο Σύνταγμα: Κλειστός ο σταθμός του μετρό - Κίνηση σε Κηφισίας-Μεσογείων
Η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων είναι αυξημένη, με καθυστερήσεις
Snapshot
- Η Ελληνική Αστυνομία έχει επιβάλει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από την πλατεία Συντάγματος λόγω αντιπολεμικής συγκέντρωσης.
- Ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα παραμένει κλειστός για λόγους ασφαλείας.
- Μετά τη συγκέντρωση, έχει προγραμματιστεί πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.
Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία, λόγω αντιπολεμικής συγκέντρωσης που πραγματοποιείται από οργανώσεις και συλλογικότητες με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ για λόγους ασφαλείας παραμένει κλειστός και ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα.
Μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης αναμένεται να ακολουθήσει πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας. Την ίδια ώρα, αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους του κέντρου, ενώ καθυστερήσεις παρατηρούνται και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων.