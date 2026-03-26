Fuel Pass 2026: Πώς θα κάνετε την αίτηση και τι πρέπει να προσέξετε – Διπλή δόση πριν από το Πάσχα

Η κυβέρνηση προγραμματίζει η επιδότηση Fuel Pass 2026 να καταβληθεί στους δικαιούχους μέχρι το Πάσχα, ως απάντηση στις αυξημένες πιέσεις που προκαλεί η ενεργειακή κρίση στα ελληνικά νοικοκυριά.

Η πλατφόρμα για την αίτηση θα ανοίξει μέσα στην επόμενη εβδομάδα μέσω gov.gr, με χρήση των κωδικών Taxisnet. Οι δικαιούχοι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων θα λάβουν για το δίμηνο Απριλίου–Μαΐου 50 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας ή 40 ευρώ μέσω τραπεζικής κατάθεσης.

Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι:

25.000 ευρώ για άγαμους

35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί

39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου

Η επιδότηση diesel ανέρχεται σε 16 λεπτά ανά λίτρο πριν τον ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε όφελος περίπου 20 λεπτών στην αντλία. Η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να γίνει αισθητή μέσα σε 4–5 ημέρες.

Πώς θα υποβάλετε την αίτηση:

Συνδέεστε στην εφαρμογή με κωδικούς Taxisnet. Η πλατφόρμα θα εμφανίζει αυτόματα τα οχήματα που είναι δηλωμένα στο ΑΦΜ σας. Επιλέγετε το όχημα για το οποίο επιθυμείτε την ενίσχυση. Επιβεβαιώνετε τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας. Επιλέγετε τον τρόπο λήψης της επιδότησης: ψηφιακή κάρτα (με μεγαλύτερο ποσό) ή τραπεζική κατάθεση.

Ποιοι είναι δικαιούχοι:

Ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες οχήματος, ή κάτοχοι μακροχρόνιας μίσθωσης (leasing)

Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί μόνο από ένα φυσικό πρόσωπο, και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα

Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και με πληρωμένα τα τέλη κυκλοφορίας

Ποσά ανά περιοχή και τύπο οχήματος:

Ιδιοκτήτες αυτοκινήτων: 50 ευρώ ψηφιακή κάρτα / 40 ευρώ τραπεζική κατάθεση. Στα νησιά: 60 ευρώ / 50 ευρώ.

Ιδιοκτήτες μηχανών: 30 ευρώ / 25 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, 35 ευρώ / 30 ευρώ στη νησιωτική.

Με τα νέα μέτρα, οι ιδιοκτήτες πετρελαιοκίνητων οχημάτων είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι, καθώς εκτός από το Fuel Pass θα ωφεληθούν και από τη μείωση της τιμής του diesel στην αντλία, αποκομίζοντας διπλό όφελος.

