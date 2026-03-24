Fuel Pass 2026: Πότε αναμένονται οι πληρωμές – Καταβολή ολόκληρου του διμήνου

Στη διαπίστωση πως με το νέο fuel pass που ανακοίνωσε χτες ο πρωθυπουργός, θα ωφεληθούν «τρεις στους τέσσερις», προχώρησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης σε συνέντευξή του στο Ertnews.

Fuel pass 2026: Στόχος η πληρωμή για όλο το δίμηνο μέχρι το Πάσχα

Ο ίδιος ανέφερε πως «παρόλο που μεσολαβεί Μεγάλη Εβδομάδα, εμείς ιδανικά θα θέλαμε οι πληρωμές να γίνουν μέχρι το Πάσχα» και μάλιστα, με μία κίνηση για το δίμηνο Απριλίου - Μαΐου, τόνισε ο κ. Κοντογεώργης. «Η λογική των μέτρων είναι να πάνε κατευθείαν στην τσέπη και η ενίσχυση στους ανθρώπους που το χρειάζονται», εξήγησε επίσης.

Fuel pass: Όσα πρέπει να ξέρετε

Υπενθυμίζεται πως όπως ανακοινώθηκε, για να δοθεί η ενίσχυση το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει πρώτα να δηλώσει στην πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο θα λάβει την επιδότηση. Για να είναι κάποιος δικαιούχος θα πρέπει είτε να είναι ιδιοκτήτης, είτε να έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας, είτε να έχει συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης (leasing).

Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί μόνο από ένα φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Προϋπόθεση είναι το όχημα να κυκλοφορεί, να είναι ασφαλισμένο και να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι ιδιοκτήτες αυτοκινήτου στην ηπειρωτική χώρα θα λάβουν 50 ευρώ ενίσχυση σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουν ψηφιακή κάρτα και 40 ευρώ σε περίπτωση που δηλώσουν μόνο το iban τους. Στη νησιωτική χώρα τα ποσά προσαυξάνονται σε 50 και 60 ευρώ αντίστοιχα.

Οι δικαιούχοι ιδιοκτήτες μηχανής θα λάβουν 30 ευρώ ενίσχυση σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουν ψηφιακή κάρτα και 25 ευρώ σε περίπτωση που δηλώσουν μόνο το iban τους. Στη νησιωτική χώρα τα ποσά προσαυξάνονται σε 35 και 30 ευρώ αντίστοιχα.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια για την επιδότηση στα καύσιμα καθορίζονται ως εξής: