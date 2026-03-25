Fuel pass 2026 και επιδότηση diesel: Η διαδικασία της αίτησης, οι δικαιούχοι και οι κερδισμένοι

Η «ακτινογραφία» του fuel pass και η επιδότηση στο diesel – Όσα πρέπει να ξέρετε

  • Το Fuel Pass 2026 θα καταβληθεί σε αυξημένο αριθμό δικαιούχων έως το Πάσχα, με πληρωμή διπλής δόσης για το δίμηνο Απριλίου
  • Μαΐου.
  • Η αίτηση γίνεται μέσω πλατφόρμας στο gov.gr, όπου οι χρήστες επιλέγουν όχημα και τρόπο λήψης της ενίσχυσης (ψηφιακή κάρτα ή τραπεζική κατάθεση).
  • Τα ποσά ενίσχυσης κυμαίνονται από 25 έως 60 ευρώ ανάλογα με το είδος οχήματος και την περιοχή (ηπειρωτική ή νησιωτική).
  • Τα εισοδηματικά κριτήρια ορίζονται σε 25.000 ευρώ για άγαμους, 35.000 για έγγαμους, με προσαυξήσεις για εξαρτώμενα τέκνα και μονογονεϊκές οικογένειες.
  • Η επιδότηση στο diesel κίνησης είναι 16 λεπτά ανά λίτρο προ ΦΠΑ, με άμεση επίδραση στις τιμές εντός 4' έως 5 ημερών, προσφέροντας διπλό όφελος στους ιδιοκτήτες πετρελαιοκίνητων οχημάτων.
Το fuel pass 2026 και η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης (diesel) είναι η βασική αιχμή των μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ως αντίβαρο στην ενεργειακή κρίση που προκαλεί ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Καθώς οι τιμές των καυσίμων το τελευταίο διάστημα έχουν πάρει την ανιούσα επιβαρύνοντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό, η κυβέρνηση επιχειρεί να λειάνει τις επιπτώσεις στο πορτοφόλι των πολιτών.

Fuel Pass 2026: Μέχρι το Πάσχα οι πληρωμή διπλής δόσης

Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται ο νέος κύκλος fuel pass, με την επιδότηση φέτος να καταβάλλεται σε αυξημένο αριθμό δικαιούχων και τις διαδικασίες για την πληρωμή να επισπεύδονται ώστε, όπως ανέφερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, υπεύθυνος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου, Θανάσης Κοντογεώργης, οι δικαιούχοι να δουν χρήματα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς μέχρι το Πάσχα.

«Παρόλο που μεσολαβεί Μεγάλη Εβδομάδα, εμείς ιδανικά θα θέλαμε οι πληρωμές να γίνουν μέχρι το Πάσχα» και μάλιστα, με μία κίνηση για το δίμηνο Απριλίου - Μαΐου, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κοντογεώργης. «Η λογική των μέτρων είναι να πάνε κατευθείαν στην τσέπη και η ενίσχυση στους ανθρώπους που το χρειάζονται», εξήγησε επίσης.

Πώς θα κάνετε αίτηση στο gov

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, η σχετική πλατφόρμα στο gov.gr (πιθανότατα το vouchers.gov.gr) αναμένεται να ανοίξει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

Η διαδικασία είναι απλή:

  • Με την είσοδο στην εφαρμογή μέσω Taxisnet, οι χρήστες θα βλέπουν αυτόματα τα οχήματα που είναι δηλωμένα στο ΑΦΜ τους.
  • Στη συνέχεια θα επιλέγουν το όχημα για το οποίο επιθυμούν την ενίσχυση.
  • Έπειτα, θα επιβεβαιώνουν τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας τους και θα προχωρούν στο επόμενο στάδιο.
  • Στη συνέχεια οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν με ποιον τρόπο θα λάβουν την ενίσχυση: Είτε με έκδοση ψηφιακής κάρτας (που συνεπάγεται μεγαλύτερο ποσό επιδότησης), είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.

Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, οι δικαιούχοι κάτοχοι αυτοκινήτου μπορούν να λάβουν 50 ευρώ ενίσχυση με έκδοση ψηφιακής κάρτας και 40 ευρώ σε περίπτωση που επιλέξουν πληρωμή σε τραπεζικό λογαριασμό.

Στη νησιωτική χώρα τα ποσά αυξάνονται σε 60 ευρώ στην ψηφιακή κάρτα και σε 50 ευρώ με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Οι ιδιοκτήτες μηχανής στην ηπειρωτική χώρα θα λάβουν 30 ευρώ σε περίπτωση που επιλέξουν την έκδοση ψηφιακής κάρτας και 25 ευρώ σε περίπτωση που επιλέξουν κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Στη νησιωτική χώρα τα ποσά αυξάνονται σε 35 ευρώ στην ψηφιακή κάρτα και σε 30 ευρώ με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι του Fuel Pass 2026

Τα εισοδηματικά κριτήρια

  • Τα εισοδηματικά όρια ορίζονται στις 25.000 ευρώ για άγαμους και στις 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.
  • Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φθάνει στις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου.

Τι πρέπει να προσέξετε όταν δηλώνετε οχήματα για το Fuel Pass

Για να είναι κάποιος δικαιούχος θα πρέπει είτε να είναι ιδιοκτήτης, είτε να έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας, είτε να έχει συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης (leasing).

Σημειώνεται πως κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί μόνο από ένα φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Προϋπόθεση είναι το όχημα να κυκλοφορεί, να είναι ασφαλισμένο και να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Η επιδότηση του diesel στην αντλία

Η επιδότηση στο diesel κίνησης διαμορφώνεται στα 16 λεπτά ανά λίτρο προ ΦΠΑ, που αντιστοιχεί σε όφελος περίπου 20 λεπτών στην αντλία. Η επίδρασή της αναμένεται να γίνει αισθητή μέσα σε 4 έως 5 ημέρες από την εφαρμογή του μέτρου.

Η κυβέρνηση την οριζόντια παρέμβαση στο diesel γιατί το οικονομικό επιτελείο εκτιμά πως το κόστος του πετρελαίου κίνησης επηρεάζει άμεσα τις μεταφορές και, κατ’ επέκταση, τις τιμές των προϊόντων.

Οι μεγάλοι κερδισμένοι

Μεγάλοι κερδισμένοι των μέτρων φαίνεται πως είναι οι ιδιοκτήτες πετρελαιοκίνητων οχημάτων, καθώς πέραν του fuel pass θα επωφεληθούν και από τη μείωση της τιμής του diesel στην αντλία, κάτι που σημαίνει διπλό όφελος.

