Πανέμορφο χωριό στην Ισπανία προσφέρει δωρεάν σπίτι και δουλειά - Αλλά με έναν όρο

Snapshot Το χωριό Arenillas στη βόρεια Ισπανία προσφέρει δωρεάν δημοτική κατοικία και μόνιμη εργασία ως οικοδόμος, με την προϋπόθεση μόνιμης διαμονής και ενεργής συμμετοχής στην κοινότητα.

Η προσφορά απευθύνεται σε οικογένειες που διαθέτουν ήδη νόμιμο δικαίωμα διαμονής και εργασίας στην Ισπανία και μπορούν να αναλάβουν τεχνικές εργασίες και τη διαχείριση του τοπικού μπαρ.

Το δωρεάν σπίτι σημαίνει απαλλαγή από ενοίκιο, όχι από τα έξοδα ρεύματος, νερού και θέρμανσης, ενώ η εργασία είναι πραγματική και απαραίτητη για τη βιωσιμότητα του χωριού.

Το χωριό έχει πληθυσμό περίπου 45 κατοίκων και βασίζεται σε οικογένειες που θα δεσμευτούν μακροπρόθεσμα για να διατηρήσουν τις τοπικές υπηρεσίες και την κοινωνική ζωή.

Τα παιδιά φοιτούν σε σχολείο σε γειτονική πόλη με δωρεάν μεταφορά, και πολλές βασικές υπηρεσίες βρίσκονται εκτός του χωριού, ενώ η πρόσβαση σε ίντερνετ υποστηρίζει την τηλεργασία.

Ένα δωρεάν σπίτι στην Ισπανία ακούγεται σαν η αρχή μιας φαντασίωσης μετεγκατάστασης. Στο Arenillas όμως, είναι περισσότερο μια περιγραφή εργασίας. Το μικρό χωριό της Σόρια, στη βόρεια ενδοχώρα της Ισπανίας, τράβηξε την προσοχή επειδή προσφέρει δημοτική κατοικία χωρίς ενοίκιο, μόνιμη δουλειά ως οικοδόμος και τη δυνατότητα διαχείρισης του μπαρ του χωριού.

Το πακέτο απευθύνεται σε οικογένειες που είναι διατεθειμένες να ζήσουν εκεί μόνιμα και να βοηθήσουν ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί η καθημερινή ζωή σε μια κοινότητα με ελάχιστους κατοίκους. Το Arenillas έχει περίπου 45 εγγεγραμμένους κατοίκους. Η Euro Weekly News ανέφερε ότι ο πληθυσμός φτάνει τους 47 κατοίκους και χαρακτήρισε την πρόταση ως πακέτο «Σπίτι και Εργασία» για νέες οικογένειες.

Η viral απήχηση της είδησης είναι προφανής. Το κόστος στέγασης αφαιρείται από την εξίσωση, η εργασία συνδέεται άμεσα με τη μετακόμιση και η υπόσχεση μιας πιο ήσυχης ζωής αποτελεί μέρος του αφηγήματος. Ωστόσο, η προσφορά δεν σημαίνει μια δωρεάν μετακόμιση στην Ισπανία, ούτε έχει σχεδιαστεί για όσους αναζητούν μια προσωρινή αγροτική απόδραση. Πρόκειται για μια στοχευμένη προσπάθεια προσέλκυσης κατοίκων από ένα χωριό που προσπαθεί να παραμείνει βιώσιμο.

Το Arenillas αναζητά κάτι περισσότερο από κατοίκους

Το Arenillas βρίσκεται στην Καστίλλη και Λεόν, στην αγροτική ενδοχώρα που συχνά περιγράφεται ως «España vaciada», δηλαδή «άδεια Ισπανία». Ο όρος χρησιμοποιείται για περιοχές που έχασαν πληθυσμό επί δεκαετίες, καθώς οι νεότεροι μετακινήθηκαν προς μεγαλύτερες πόλεις και αστικά κέντρα. Για ένα τόσο μικρό χωριό, η πληθυσμιακή συρρίκνωση δεν είναι μια αφηρημένη εθνική συζήτηση.

Επηρεάζει το ποιος θα συντηρεί τα δημόσια κτίρια, ποιος θα κρατά ανοιχτούς τους κοινωνικούς χώρους, ποιος θα χρησιμοποιεί τις τοπικές υπηρεσίες και αν θα υπάρχουν οικογένειες με παιδιά στην κοινότητα. Γι’ αυτό και η πρόταση του Arenillas είναι πιο συγκεκριμένη από μια απλή πρόσκληση μετακόμισης στην επαρχία. Το χωριό δεν αναζητά απλώς ανθρώπους για να κατοικήσουν σε ένα σπίτι.

Αναζητά ένα νοικοκυριό που μπορεί να προσφέρει εργασία, μακροχρόνια παρουσία και ενεργή συμμετοχή στην καθημερινότητα. Το πακέτο αποκαλύπτει τι έχει μεγαλύτερη ανάγκη το χωριό: κάποιον που μπορεί να αναλάβει οικοδομικές και τεχνικές εργασίες, μια οικογένεια πρόθυμη να ζει εκεί όλο τον χρόνο και κάποιον που ίσως μπορέσει να κρατήσει ζωντανό το μπαρ ή το κοινωνικό κέντρο του χωριού.

Το δωρεάν σπίτι εξακολουθεί να έχει πραγματικό κόστος

Η κατοικία αποτελεί το πιο δυνατό δέλεαρ. Σύμφωνα με το Idealista, το δημοτικό σπίτι ανήκει στο χωριό, έχει ανακαινιστεί και περιγράφεται ως πλήρως εξοπλισμένο. Η οικογένεια που θα επιλεγεί δεν θα πληρώνει ενοίκιο, όμως ο όρος «δωρεάν σπίτι» έχει πολύ συγκεκριμένη σημασία.

Σημαίνει κατοικία χωρίς ενοίκιο, όχι μια πλήρως καλυμμένη ζωή. Η οικογένεια θα συνεχίσει να επιβαρύνεται με έξοδα όπως ρεύμα, νερό, θέρμανση και προσωπικές ανάγκες. Αυτή η λεπτομέρεια έχει σημασία, επειδή όποιος εξετάζει σοβαρά τη μετακόμιση θα πρέπει να υπολογίσει το κόστος ζωής στην επαρχία, τις μετακινήσεις, τη σταθερότητα του εισοδήματος και τις καθημερινές ανάγκες πριν αντιμετωπίσει την πρόταση ως οικονομική «επανεκκίνηση».

Η εργασία που συνοδεύει την προσφορά είναι επίσης απολύτως πρακτική και όχι συμβολική. Το Arenillas προσφέρει μισθωτή εργασία ως οικοδόμος ή τεχνίτης κατασκευών, με αντικείμενο τη συντήρηση και αποκατάσταση δημοτικών κτιρίων και υποδομών. Η οικογένεια αποκτά στεγαστική ασφάλεια και τοπική απασχόληση, ενώ το χωριό εξασφαλίζει έναν εργαζόμενο για εργασίες κρίσιμες για την επιβίωσή του.

Το μπαρ του χωριού έχει μεγαλύτερη σημασία απ’ όσο φαίνεται

Η δυνατότητα διαχείρισης του μπαρ του χωριού ίσως ακούγεται σαν μια προαιρετική επιχειρηματική ευκαιρία. Σε ένα χωριό με λιγότερους από 50 κατοίκους, όμως, έχει πολύ μεγαλύτερη κοινωνική σημασία.

Σε πολλά μικρά ισπανικά χωριά, το μπαρ ή το κοινωνικό κέντρο είναι ένας από τους ελάχιστους κοινόχρηστους εσωτερικούς χώρους. Εκεί συναντιούνται οι κάτοικοι, συζητούν, οργανώνουν δραστηριότητες και διατηρούν μια αίσθηση καθημερινής ρουτίνας. Το Idealista περιγράφει το «bar social» ως βασικό σημείο συνάντησης για κατοίκους κάθε ηλικίας.

Αυτό σημαίνει ότι η διαχείριση του μπαρ δεν μοιάζει με το άνοιγμα ενός καφέ σε μια πολυσύχναστη πόλη. Μπορεί να σημαίνει εξυπηρέτηση ενός πολύ μικρού πελατολογίου, αλλά και ένταξη στον κοινωνικό ρυθμό του χωριού. Για κάποιες οικογένειες, αυτό ίσως είναι ακριβώς το ελκυστικό στοιχείο. Για άλλες, μπορεί να αποτελεί δύσκολη προσαρμογή, καθώς η μετακόμιση στο Arenillas σημαίνει ότι γίνεσαι ιδιαίτερα ορατός μέσα σε μια μικρή κοινότητα.

Δεν πρόκειται για πρόγραμμα βίζας για την Ισπανία

Ο μεγαλύτερος πρακτικός περιορισμός αφορά το νομικό καθεστώς. Το πρόγραμμα δεν παρέχει βίζα ή άδεια διαμονής σε πολίτες εκτός Ε.Ε. Αυτό σημαίνει ότι η προσφορά δεν αποτελεί ανοιχτή πρόσκληση για οποιονδήποτε από το εξωτερικό θέλει να μετακομίσει στην Ισπανία.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει γενικά να έχουν ήδη το δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται νόμιμα στην Ισπανία για να μπορούν να επωφεληθούν από το πακέτο του Arenillas. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει Ισπανούς πολίτες, πολίτες της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ, καθώς και υπηκόους τρίτων χωρών που διαθέτουν ήδη ισπανική άδεια διαμονής και εργασίας. Όσοι βρίσκονται εκτός Ε.Ε. χωρίς σχετική άδεια θα πρέπει να εξασφαλίσουν αυτό το καθεστώς ξεχωριστά.

Σε αυτό το σημείο η viral παρουσίαση της ιστορίας μπορεί να παραπλανήσει. Η είδηση δεν είναι ότι «η Ισπανία δίνει σπίτι και δουλειά σε ξένους». Η πιο ακριβής εκδοχή είναι πιο περιορισμένη: ένα μικρό ισπανικό χωριό αναζητά οικογένειες που έχουν ήδη δικαίωμα εργασίας στην Ισπανία και μπορούν να δεσμευτούν σε μια ζωή στην επαρχία.

Η οικογενειακή ζωή εξαρτάται από γειτονικές πόλεις

Για τις οικογένειες, η πρόταση γίνεται πιο συγκεκριμένη όταν εξετάσει κανείς τις καθημερινές λεπτομέρειες. Τα παιδιά δεν πηγαίνουν σχολείο μέσα στο χωριό. Φοιτούν στο περιφερειακό σχολείο του Berlanga de Duero, περίπου 20 χιλιόμετρα μακριά.

Η περιφερειακή κυβέρνηση της Castilla y León παρέχει δωρεάν σχολική μεταφορά, ώστε οι μαθητές να μετακινούνται χωρίς επιβάρυνση για την οικογένεια. Η λεπτομέρεια αυτή αποτυπώνει καλύτερα από οποιαδήποτε γενική περιγραφή το πραγματικό «αντάλλαγμα» της ήρεμης ζωής στην επαρχία. Το Arenillas θέλει οικογένειες με παιδιά, αλλά η εκπαίδευση εξαρτάται από γειτονικό δήμο.

Το χωριό προσφέρει ηρεμία και αίσθηση κοινότητας, όμως πολλές βασικές υπηρεσίες βρίσκονται εκτός του ίδιου του οικισμού. Υγειονομικές υπηρεσίες, σούπερ μάρκετ, εξειδικευμένα καταστήματα και διοικητικές υπηρεσίες εξυπηρετούνται συνήθως από κοντινές πόλεις. Η πρόσβαση σε ίντερνετ κατάλληλο για τηλεργασία προβάλλεται επίσης ως ένα από τα πλεονεκτήματα της περιοχής.

Οι αιτήσεις γίνονται σε τοπικό επίπεδο

Η διαδικασία επιλογής διαχειρίζεται από το Ayuntamiento de Arenillas, ενώ στη τελική αξιολόγηση συμμετέχει και ο τοπικός πολιτιστικός σύλλογος. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με το δημοτικό συμβούλιο και να υποβάλουν γραπτή αίτηση, εξηγώντας την οικογενειακή τους κατάσταση, τις σημερινές συνθήκες διαβίωσης, τους λόγους που θέλουν να μετακομίσουν, την εμπειρία τους σε οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες, καθώς και τυχόν προϋπηρεσία στη διαχείριση μπαρ, καφέ ή κοινοτικών χώρων.

Η διαδικασία αυτή επιβεβαιώνει τι ακριβώς είναι η συγκεκριμένη πρόταση. Το Arenillas δεν χαρίζει ένα αγροτικό όνειρο σε όποιον αναζητά απλώς αλλαγή παραστάσεων. Προσφέρει μια υπό όρους θέση μέσα σε μια μικρή κοινότητα που χρειάζεται κατοίκους πρόθυμους να εργαστούν, να μείνουν και να συμμετέχουν ενεργά στην τοπική ζωή.

Προς το παρόν, η επιβεβαιωμένη πρόταση του Arenillas περιλαμβάνει δημοτική κατοικία χωρίς ενοίκιο, τοπική εργασία συνδεδεμένη με οικοδομικές και τεχνικές εργασίες, καθώς και πιθανή διαχείριση του μπαρ του χωριού για όσους έχουν ήδη το δικαίωμα να ζουν και να εργάζονται στην Ισπανία.