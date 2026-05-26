Καιρός: Επιτέλους... καλοκαίρι - Η πρόγνωση Αρναούτογλου για 33άρια

Δημήτρης Δρίζος

  • Οι θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας θα φτάσουν ή ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες.
  • Τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά λόγω τοπικής αστάθειας.
  • Οι ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο θα εξασθενήσουν στα μέσα της εβδομάδας, βελτιώνοντας τις καιρικές συνθήκες.
  • Στην Αττική, οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 30
  • 31 βαθμούς με σταδιακή άνοδο και χωρίς έντονες βροχοπτώσεις.
  • Την Παρασκευή 29 Μαΐου αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας με μέγιστη τιμή γύρω στους 29 βαθμούς.
Οι θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας αναμένεται να φτάσουν ή να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του μετεωρολόγου Σάκη Αρναούτογλου.

Η τοπική αστάθεια στα ορεινά θα επιμείνει, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο αναμένεται να εξασθενήσουν στα μέσα της εβδομάδας.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Σάκη Αρναούτογλου, τις επόμενες ημέρες το θερμόμετρο θα δείξει κανονικά για την εποχή επίπεδα, με αρκετές περιοχές να καταγράφουν θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου.

Ιδιαίτερα τις ημέρες Τρίτη 26 και Τετάρτη 27 Μαΐου, οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν μεταξύ 32 και 33 βαθμών. Την Πέμπτη 28 Μαΐου αναμένονται μέγιστες τιμές γύρω στους 33 βαθμούς, ενώ την Παρασκευή 29 Μαΐου θα σημειωθεί μικρή πτώση, με το θερμόμετρο να φτάνει έως τους 29 βαθμούς.

Παράλληλα, τοπικές μπόρες μικρής διάρκειας θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά, λόγω της συνεχιζόμενης τοπικής αστάθειας. Η παρουσία αυτών των βροχών αναμένεται να περιοριστεί στα ορεινά, χωρίς να επηρεάσει σημαντικά τις πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει επίσης την εξασθένηση των ισχυρών βοριάδων στο Αιγαίο που παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες. Αυτή η εξέλιξη αναμένεται στα μέσα της εβδομάδας, γεγονός που θα συμβάλει στη σταθεροποίηση του καιρού και τη βελτίωση των συνθηκών για τους κατοίκους και τους επισκέπτες των νησιών.

Στην Αττική, το θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει τους 30 βαθμούς την Τετάρτη και να ανέλθει στους 31 βαθμούς την Πέμπτη. Η σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας συνδυάζεται με την απουσία έντονων βροχοπτώσεων, καθιστώντας τις ημέρες κατάλληλες για υπαίθριες δραστηριότητες.

