ΑΕΚ: «Σειρήνες» από το Ισραήλ για Πιερό - Στο στόχαστρο των Μακάμπι Χάιφα, Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ

Ο Μάρκο Νίκολιτς κατάφερε να πάρει πράγματα από τον Αϊτινό επιθετικό στο πρώτο μισό της σεζόν, ωστόσο μετά την απόκτηση του Μπάρναμπας Βάργκα έμεινε εκτός πλάνων.

Ο Πιερό δόθηκε δανεικός στην τουρκική Ρίζεσπορ, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει κι οψιόν αγοράς που φτάνει τα 3.000.000 ευρώ. Ο 31χρονος, ο οποίος μέτρησε 10 συμμετοχές στο τουρκικό πρωτάθλημα, είναι εξαιρετικά δύσκολο να παραμείνει στην Τουρκία κι ήδη ομάδες από το Ισραήλ τον έχουν βάλει στο στόχαστρο τους.

Την περίπτωση του φέρεται να εξετάζει πιο «ζεστά» η πρώην ομάδα, η Μακάμπι Χάιφα, στην οποία έπαιξε για μια διετία (2022/24), μετρώντας 43 γκολ και 18 ασίστ σε 106 αγώνες!

Ο υψηλόσωμος ποδοσφαιριστής βρίσκεται στο στόχαστρο και της Μπειτάρ Ιερουσαλήμ, η οποία δεν θα κρατήσει τον Γκονζάλεζ (δανεικός από την Όλγουεϊς Ρέντι) κι ο Πιερό μοιάζει ως ιδανική περίπτωση για να καλύψει το κενό του.

Ο Πιερό έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο με την ΑΕΚ, η οποία είναι θετική στην παραχώρηση του ποδοσφαιριστή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η «Ένωση», προς το παρόν τουλάχιστον, δεν έχει δεχθεί κάποια επίσημη κρούση για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος να θυμίσουμε ότι θα αγωνιστεί στο Μουντιάλ 2026 με την Αϊτή.