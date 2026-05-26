Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ξεκινούν οι τελικοί στη Water Polo League | Το πρόγραμμα κι οι μεταδόσεις
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός πράξη πρώτη στους τελικούς της Water Polo League Ανδρών, σε μία σειρά που φέρνει ξανά αντιμέτωπους τους δύο «αιώνιους» μετά από 11 χρόνια
«Ερυθρόλευκοι» και «πράσινοι» θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας στο πόλο ανδρών, σε μία ιστορική σειρά τελικών που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον.
Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την παρουσία του στους τελικούς παραμένοντας αήττητος στη φετινή διοργάνωση. Η ομάδα του Πειραιά ξεπέρασε το εμπόδιο της Βουλιαγμένης στα ημιτελικά με δύο νίκες, επικρατώντας με 20-10 και 14-13.
Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση ύστερα από απαιτητική σειρά απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 12-9 στον τρίτο και καταλυτικό ημιτελικό, σφραγίζοντας το εισιτήριο για τους τελικούς.
Αυτή θα είναι μόλις η δεύτερη φορά στην ιστορία του πρωταθλήματος πόλο ανδρών που Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα τεθούν αντιμέτωποι σε σειρά τελικών. Η προηγούμενη ήταν τη σεζόν 2014/15.
Ο Πρωταθλητής θα αναδειχθεί σε σειρά best-of-five, ήτοι στις τρεις νίκες, με τον Ολυμπιακό να έχει το πλεονέκτημα έδρας.
Το πρόγραμμα των τελικών της Water Polo League Ανδρών:
- 1ος τελικός (Τρίτη 26 Μαΐου 2026): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Mega News)
- 2ος τελικός (Πέμπτη 28 Μαΐου 2026): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- 3ος τελικός (Σάββατο 30 Μαΐου 2026): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Mega News)
- 4ος τελικός* (Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
- 5ος τελικός* (Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Mega News)
*αν χρειαστούν.