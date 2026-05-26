Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ξεκινούν οι τελικοί στη Water Polo League | Το πρόγραμμα κι οι μεταδόσεις

«Ερυθρόλευκοι» και «πράσινοι» θα διεκδικήσουν τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας στο πόλο ανδρών, σε μία ιστορική σειρά τελικών που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον.

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την παρουσία του στους τελικούς παραμένοντας αήττητος στη φετινή διοργάνωση. Η ομάδα του Πειραιά ξεπέρασε το εμπόδιο της Βουλιαγμένης στα ημιτελικά με δύο νίκες, επικρατώντας με 20-10 και 14-13.

Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση ύστερα από απαιτητική σειρά απέναντι στον Απόλλωνα Σμύρνης. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 12-9 στον τρίτο και καταλυτικό ημιτελικό, σφραγίζοντας το εισιτήριο για τους τελικούς.

Αυτή θα είναι μόλις η δεύτερη φορά στην ιστορία του πρωταθλήματος πόλο ανδρών που Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα τεθούν αντιμέτωποι σε σειρά τελικών. Η προηγούμενη ήταν τη σεζόν 2014/15.

Ο Πρωταθλητής θα αναδειχθεί σε σειρά best-of-five, ήτοι στις τρεις νίκες, με τον Ολυμπιακό να έχει το πλεονέκτημα έδρας.

Το πρόγραμμα των τελικών της Water Polo League Ανδρών:

1ος τελικός (Τρίτη 26 Μαΐου 2026): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Mega News)

2ος τελικός (Πέμπτη 28 Μαΐου 2026): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

3ος τελικός (Σάββατο 30 Μαΐου 2026): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Mega News)

4ος τελικός* (Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

5ος τελικός* (Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (Mega News)

*αν χρειαστούν.