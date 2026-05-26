Πόλεμος και διπλωματία: Νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν την ώρα που κορυφώνονται οι συνομιλίες

Οι ΗΠΑ κάνουν λόγο για «αυτοάμυνα» απέναντι σε απειλές ιρανικών δυνάμεων, ενώ ιρανικά μέσα μετέδωσαν εκρήξεις στη Μπαντάρ Αμπάς.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν νέα πλήγματα στο νότιο Ιράν, στο πλαίσιο «αυτοάμυνας» κατά ιρανικών απειλών κοντά στα Στενά του Ορμούζ.
  • Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Ντόχα επικεντρώνονται σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, με σοβαρή πρόταση στο τραπέζι για την επαναλειτουργία των Στενών και το πυρηνικό πρόγραμμα.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν πρέπει να παραδοθεί ή να καταστραφεί υπό διεθνή επίβλεψη ως βασικός όρος στις συνομιλίες.
  • Το Ιράν προτείνει αύξηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς πλήρη ελεύθερη διέλευση, ενώ αναγνωρίζει κόστος για υπηρεσίες πλοήγησης και προστασίας περιβάλλοντος.
  • Στο Λίβανο, το Ισραήλ σχεδιάζει να εντείνει τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ, με σκληρή ρητορική από κυβερνητικά στελέχη για αύξηση της στρατιωτικής δράσης.
Νέα αμερικανικά πλήγματα στο νότιο Ιράν καταγράφηκαν τη Δευτέρα, την ώρα που οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη μεταφέρονται στη Ντόχα.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους που συνδέονται με ιρανικές απειλές κατά στρατευμάτων των ΗΠΑ. Μεταξύ αυτών φέρονται να ήταν θέσεις εκτόξευσης πυραύλων, αλλά και σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες.

Η αμερικανική διοίκηση έκανε λόγο για «αυτοάμυνα», υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις έγιναν για την προστασία των αμερικανικών δυνάμεων, ενώ επέμεινε πως εξακολουθεί να επιδεικνύει «αυτοσυγκράτηση» όσο παραμένει σε ισχύ η εκεχειρία.

Την ίδια στιγμή, ο κορυφαίος διαπραγματευτής του Ιράν και ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας βρίσκονταν στο Κατάρ για επαφές με τον πρωθυπουργό της χώρας, σε μια προσπάθεια να προχωρήσει το πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

«Σοβαρή πρόταση στο τραπέζι»

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε από το Νέο Δελχί ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν στη διπλωματία κάθε περιθώριο να αποδώσει, πριν εξετάσουν «άλλους τρόπους» αντιμετώπισης του Ιράν.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, υπάρχει «αρκετά σοβαρή πρόταση στο τραπέζι», που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και για ουσιαστικές, αλλά και χρονικά περιορισμένες συνομιλίες γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Λίγες ώρες πριν, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γράψει στο Truth Social ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «πηγαίνουν καλά», αλλά προειδοποίησε πως η αποτυχία τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα πλήγματα.

«Ή θα υπάρξει μια μεγάλη συμφωνία για όλους ή δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Λίγο αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν πρέπει είτε να παραδοθεί άμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες για να καταστραφεί είτε να καταστραφεί σε συμφωνημένο σημείο υπό διεθνή επίβλεψη.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε το εμπλουτισμένο ουράνιο «πυρηνική σκόνη», επιμένοντας ότι η τύχη του αποτελεί βασικό όρο στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη.

Όπως ανέφερε, το υλικό θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ και να μεταφερθεί για καταστροφή ή, κατά προτίμηση, να καταστραφεί «επί τόπου» ή σε άλλο αποδεκτό σημείο, σε συντονισμό με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η διαδικασία θα πρέπει να γίνει παρουσία της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας ή αντίστοιχου φορέα, ώστε να υπάρχει επίβλεψη και πιστοποίηση της καταστροφής.

Τα «αγκάθια» της συμφωνίας

Οι συνομιλίες στη Ντόχα επικεντρώνονται στα Στενά του Ορμούζ, στο απόθεμα του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και στην πιθανή αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

Η Τεχεράνη επιμένει ότι τα πυρηνικά ζητήματα μπορούν να μπουν σε ουσιαστική διαπραγμάτευση μόνο αφού προηγηθεί συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου.

Στο ζήτημα του Ορμούζ, το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να επιτρέψει αύξηση της ναυσιπλοΐας, αλλά όχι επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς πλήρους ελεύθερης διέλευσης. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι δεν σχεδιάζεται επιβολή διοδίων στα πλοία, αλλά θα υπάρχει κόστος για υπηρεσίες όπως η πλοήγηση και η προστασία του περιβάλλοντος.

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι 32 πλοία και πέντε δεξαμενόπλοια πέρασαν από το Στενό το τελευταίο 24ωρο με άδεια της Τεχεράνης — αριθμός πολύ χαμηλότερος από τα προπολεμικά επίπεδα. Από την πλευρά τους, ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι η χώρα κατέρριψε «εχθρικό stealth drone» με νέο σύστημα αεράμυνας.

Στο «αέρα» η εκεχειρία στον Λίβανο

Στο παράλληλο μέτωπο του Λιβάνου ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου προανήγγειλε εντατικοποίηση των ισραηλινών πληγμάτων κατά της Χεζμπολάχ.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο Telegram, ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ δεν προτίθεται να μειώσει την ένταση των επιχειρήσεων. «Δεν επιβραδύνουμε. Αντίθετα, ζήτησα να επιταχύνουμε», είπε. «Θα εντείνουμε τα πλήγματα, θα αυξήσουμε την ισχύ τους και θα συντρίψουμε τη Χεζμπολάχ», πρόσθεσε.

Ακόμη πιο σκληρή γραμμή υιοθέτησαν υπουργοί της ακραίας πτέρυγας της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς δήλωσε ότι «για κάθε drone με εκρηκτικά πρέπει να πέφτουν δέκα κτήρια στη Βηρυτό», ενώ ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ ζήτησε επανέναρξη «εντατικού πολέμου» και επέκταση του ισραηλινού ελέγχου βόρεια του Λιτάνι.

