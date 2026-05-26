Τρέχουν και δεν φτάνουν στα κανάλια για να «κλειδώσουν» τα προγράμματα της βραδινής ζώνης

Πλώρη για την επόμενη τηλεοπτική χρονιά έχουν βάλει τα στελέχη των σταθμών, με στόχο να διαμορφώσουν το νέο πρόγραμμα. Προτεραιότητα είναι η βραδινή ζώνη, όπου καλούνται να ρίξουν όλα τα δυνατά τους χαρτιά. Έτσι, στο τραπέζι πέφτουν ιδέες για νέες σειρές και επιστροφές πρότζεκτ.

Το STAR είναι από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της prime time. Για το πρώτο μισό της νέας χρονιάς έχει «κλειδώσει» το «GNTM» με πολλές εκπλήξεις. Στην παρέα προστίθεται η Μπέττυ Μαγγίρα, φέρνοντας τη δική της ξεχωριστή ενέργεια στην κριτική επιτροπή. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επιστρέφει σε έναν πρωταγωνιστικό διπλό ρόλο, ως παρουσιάστρια και κριτής. Ο Άγγελος Μπράτης και ο Λάκης Γαβαλάς μένουν στη θέση τους, όπως και η Ζενεβιέβ Μαζαρί στον ρόλο της Creative Director. Στη βραδινή ζώνη του STAR κάνουν come back και τα «Φαντάσματα». Η σειρά, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα φέτος, θα βγει στον αέρα με νέο κύκλο. «Έρχονται τα Φαντάσματα στο STAR με δεύτερο κύκλο! Ξεκινάμε γυρίσματα πολύ σύντομα. Έχουμε ήδη κάνει μια συνάντηση με την ομάδα και τον καινούργιο μας σκηνοθέτη. Αγαπηθήκαμε, κοιταχτήκαμε, χαρήκαμε και ξεκινάμε... πέρασα φανταστικά, το διασκέδασα πάρα πολύ αυτό το εκπληκτικό σενάριο, όλους αυτούς τους απίθανους ηθοποιούς», έχει δηλώσει η Έλλη Τρίγγου. Το δεύτερο μισό της χρονιάς, στις αρχές του 2027, θα επιστρέψει και το «MasterChef» καθώς ομάδα που κερδίζει… δεν αλλάζει.

https://www.instagram.com/reel/DYejhlTgmmb/

Στο μέτωπο του ANT1, οι ιθύνοντες προσπαθούν να «κλειδώσουν» τις νέες σειρές. Ήδη εξετάζονται σενάρια και γίνονται επαφές με εταιρείες παραγωγής, με τη μοναδική οριστικοποιημένη απόφαση να αφορά στο «Ντέρτι». Η σειρά σηματοδοτεί την επιστροφή της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη με καθημερινή σειρά στον ΑΝΤ1, τέσσερα χρόνια μετά τις «Άγριες μέλισσες». Στη βραδινή ζώνη, φυσικά, παραμένει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, τόσο με τον «Εκατομμυριούχο» όσο και με το «The Roadshow», ενώ στη late night θα βρεθεί με το «The 2night show». Για τους «Ράδιο Αρβύλα» ακόμα δεν υπάρχει καμία απόφαση, με τις δύο πλευρές να συζητούν την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Ο μεγάλος νικητής της βραδινής ζώνης, τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, είναι χωρίς αμφιβολία ο ALPHA. Οι οικογενειακές κωμωδίες «Το σόι σου» και «Μπαμπά σ’αγαπώ» έχουν πάρει το πράσινο φως, ενώ η λίστα με τη μυθοπλασία θα είναι μακρά. Η κωμωδία του Αντώνη Αγγελόπουλου «Φόνοι στο Καμπαναριό», που κράτησε παρέα το 2023, κάνει come back και αναμένεται να καθηλώσει. Ένα ακόμη σίριαλ, που έχει «κλειδώσει», φέρει τον τίτλο εργασίας «Κενά μνήμης». Σε σενάριο Νίκου Παναγιωτόπουλου και σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης θα αναλάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. «Είναι ένας συνταξιούχος υπάλληλος σε ένα δικαστικό μέγαρο. Είναι στην αρχή της άνοιας. Αποφασίζει, σε μια άλυτη υπόθεση, να την πάρει στα χέρια του και να δώσει το αποτέλεσμα που δεν κατόρθωσε να δώσει στο δικαστήριο. Είναι οι συνυπεύθυνοι γύρω στους οχτώ με δέκα ανθρώπους και αποφασίζει, πριν ξεχάσει, να τους σκοτώσει έναν έναν. Δεν έχει ξανακάνει τέτοιο εγχείρημα στη ζωή του. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν πηγαίνει να κάνει την πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά πρέπει να την κάνει και την κάνει. Μόλις διάβασα τα σενάρια είπα αμέσως το ναι», έχει δηλώσει ο ηθοποιός. Να σημειωθεί ότι στην ίδια σειρά θα δούμε και τη μοναδική Λένα Κιτσοπούλου. Η λίστα του ALPHA μεγαλώνει με την καθημερινή σειρά «Οι κόρες της Αρετής», αλλά και με την παραγωγή «Για σένα», χωρίς όμως ακόμη να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τις ιστορίες και τους πρωταγωνιστές.

Mega-λα σίριαλ

Στο MEGA αναμένεται να μεταφερθεί το βιβλίο του Μένιου Σακελλαροπούλου, «Δύο Μαύρα Πουκάμισα», που θα μας ταξιδέψει στην Κρήτη. Σύμφωνα με την υπόθεση του μυθιστορήματος: «Εκεί κοντά στον Ψηλορείτη, απ’ όπου μπορούσαν να δουν με το καθάριο βλέμμα τους το πέταγμα των σταυραετών και το αντάριασμα τ’ ουρανού, εκεί στα ευλογημένα κι άπαρτα χώματα, ο Μανούσος κι ο Σήφης ένωσαν το αίμα τους για να γίνουν σταυραδέλφια ως τον θάνατο. Μεγάλωσαν σαν αληθινά αδέλφια, μέχρι που μπήκε στη ζωή τους η Μαρκέλλα, ένα σαγηνευτικό πλάσμα με μάτια γαλανά σαν τα βαθιά νερά του πελάγου, που έκανε τις καρδιές ν’ αναστενάζουν σαν τη λύρα που φουντώνει. Οι ζωές τους περιπλέχτηκαν και το πάθος πυρπόλησε την ύπαρξή τους σαν τη δυνατή ρακή που καίει τα σωθικά. Οι φλόγες θέριεψαν μέσα τους και τα όνειρα έγιναν εφιάλτες. Κι όταν η Μαρκέλλα αποφάσισε να ακολουθήσει μόνη της το νήμα της δικής της ύπαρξης, κόβοντας τα δεσμά που την ένωναν με το παρελθόν, το κουβάρι έγινε κόμπος, με εξέλιξη σοκαριστική... Αθώο και ένοχο αίμα ενώθηκαν ξανά στα δυο περήφανα μαύρα πουκάμισα».

Ήδη έχει ανακοινωθεί ότι έχουν ξεκινήσει γυρίσματα για τη σειρά «Κάμπινγκ». Οι Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιώργος Χρυσοστόμου, Βίκυ Σταυροπούλου, Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Μπέσσυ Μάλφα, Γιάννης Νταλιάνης, Νάντια Κοντογεώργη, Νικόλας Χανακούλας, Αρετή Πασχάλη, Αναστασία Στυλιανίδη, Νίκη Παλληκαράκη, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Χάρης Χιώτης, Αλέξανδρος Τωμαδάκης, Εύα Σαμιώτη και Στρατής Χατζησταματίου έχουν πάρει εδώ και καιρό το σενάριο στα χέρια τους και, πλέον, έχουν μπει στο σετ… για τη νέα τηλεοπτική δουλειά που θα συζητηθεί. Στην καρδιά της ιστορίας βρίσκεται ο Ιορδάνης (Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος), ένας φιλήσυχος και καθωσπρέπει λογιστής. Η απόφασή του να κάνει την προσωπική του επανάσταση είναι ριζική: εγκαταλείπει την παλιά του ζωή, αρπάζει μία βαλίτσα γεμάτη λεφτά και καταφεύγει με τα ανυποψίαστα παιδιά του στο κάμπινγκ «Άλλος Κόσμος». Εκεί, έρχεται αντιμέτωπος με τον επιβλητικό και ιδιόρρυθμο διευθυντή του κάμπινγκ, τον Σοφοκλή (Γιώργος Χρυσοστόμου). Ο «καμπινγκράτορας» Σοφοκλής, με τη δική του ιδιαίτερη κοσμοθεωρία, γίνεται ο καταλύτης για τη μεταμόρφωση του Ιορδάνη από έναν «αόρατο άνθρωπο» σε κεντρικό πρόσωπο μιας σειράς από απρόβλεπτες περιπέτειες. Η συνάντηση δύο εκ διαμέτρου αντίθετων χαρακτήρων αποτελεί τον πυρήνα μιας εκρηκτικής και άκρως κωμικής συνύπαρξης.

Στη λίστα με τις νέες σειρές του MEGA, για την επόμενη σεζόν, μπαίνει και το θρίλερ «Σύγκρουση». Σε σενάριο των Μελίνας Τσαμπάνη και Πέτρου Καλκόβαλη και σκηνοθεσία του Αλέκου Κυράνη, είναι μια διεισδυτική ματιά στον πυρήνα των ανθρώπινων σχέσεων, στη δύναμη της έλξης και της ανθρώπινης αδυναμίας. Είναι μία σύγχρονη ιστορία, που εξερευνά τα όρια της προσωπικής ευθύνης και τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και τη βολική εκδοχή της. Όταν ο νεαρός μουσικός Φίλιππος Ράπτης (Δημήτρης Καπουράνης) κατηγορείται για τον θάνατο της συντρόφου του σε τροχαίο, που συνέβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, η δικηγόρος Άννα Καλογήρου (Ελίζα Σκολίδη) αναλαμβάνει την υπεράσπισή του. Στην προσπάθειά της να τον αθωώσει, παρασύρεται σε έναν λαβύρινθο αμφιβολιών και αμφιλεγόμενων στοιχείων. Κι όσο η δίκη προχωρά, τόσο πιο προσωπική, συναισθηματικά και ηθικά, γίνεται η εμπλοκή της, ώσπου θα βρεθεί αντιμέτωπη όχι μόνο με την υπόθεση, αλλά και με τη συνείδησή της. Πρωταγωνιστούν οι Δημήτρης Καπουράνης, Ελίζα Σκολίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Νίκος Ψαρράς, Κάτια Γκουλιώνη, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Ευαγγελία Συριοπούλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ναταλία Σουίφτ, που αναμένεται να απογειώσουν την κάθε σκηνή.

Το MEGA, ακολουθώντας τα χνάρια της επιτυχημένης συνταγής με τον «Άγιο Παΐσιο», ετοιμάζει σειρά για τον βίο του Άγιου Ιωσήφ του Ησυχαστή που θα φέρει την υπογραφή του Γιώργου Τσιάκκα. Η παραγωγή θα αποτελείται από 12 επεισόδια και πρόκειται για μία μεγάλη και σπουδαία δουλειά, που αναμένεται να συγκινήσει το κοινό. Οι Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και Νίκος Γκέλια θα βρίσκονται στο καστ, ενώ ο Άρης Σερβετάλης θα απογειώσει με την ερμηνεία του τον βασικό χαρακτήρα.

Ο ΣΚΑΪ ποντάρει σε μυθοπλασία και «Voice»

Το κανάλι του Φαλήρου κάνει come back στη μυθοπλασία και υπέγραψε «χρυσό συμβόλαιο» με τον Ανδρέα Γεωργίου. Η μία σειρά, που θα ρίξει στην αρένα, θα έχει τίτλο «Μπλε Ώρες». Τα γυρίσματα ξεκίνησαν σε πανέμορφες γωνιές του βουνού των Κενταύρων και στον επίσημο λογαριασμό του καναλιού, skaitv.gr, δημοσιεύθηκαν οι πρώτες φωτογραφίες. Το σίριαλ αφηγείται τον κρυφό δεσμό, τον απαγορευμένο και παράνομο έρωτα του Άγγελου (Βαγγέλης Κακουριώτης) και της Εύας (Ιζαμπέλας Φούλοπ). Δύο άνθρωποι δεσμευμένοι σε άλλους γάμους, που βρίσκουν καταφύγιο ο ένας στον άλλον μόνο στο λυκαυγές, όπου ο κόσμος μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα στη νύχτα και τη μέρα. Λίγο πριν τολμήσουν να αποκαλύψουν την αλήθεια τους, ένα τραγικό γεγονός ανατρέπει τα πάντα και πυροδοτεί μια αλυσίδα εξελίξεων, όπου κανείς δεν μένει ανεπηρέαστος και κάθε μυστικό έχει το τίμημά του… Το καστ αποτελείται από γνωστούς και αγαπημένους πρωταγωνιστές, αλλά και νέους ταλαντούχους ηθοποιούς. Μεταξύ άλλων, οι: Βαγγέλης Κακουριώτης, Ιζαμπέλα Φούλοπ, Πασχάλης Τσαρούχας, Βάνα Μπάρμπα, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Αντώνης Φραγκάκης, Ελένη Βαΐτσου, Γιάννης Ποιμενίδης, Νόνη Ιωαννίδου, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Κατερίνα Στικούδη, Έλενα Πιερίδου, Αναστασία Δρακά, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Ηρακλής Τζουζίνοφ. Έναν καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας, θα κρατήσει ο Χρήστος Λούλης.

https://www.instagram.com/p/DYjVksnjPRN/

Παράλληλα, ο Ανδρέας Γεωργίου με την ομάδα του ετοιμάζουν και το σίριαλ «Αντώνιος & Κλεοπάτρα». Ο τίτλος, εμπνευσμένος από το θρυλικό ζευγάρι Μάρκος Αντώνιος και Κλεοπάτρα, οδηγεί σε μία σύγχρονη ιστορία έρωτα και εξουσίας. Στο μετερίζι του ΣΚΑΪ, το κοινό θα συνεχίσει να απολαμβάνει και το «Voice». Σταθερή αξία, πλέον, στη βραδινή ζώνη, το μουσικό σόου αναμένεται να κερδίσει τη μάχη στους πίνακες τηλεθέασης.

Διαβάστε επίσης