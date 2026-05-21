ΣΚΑΪ: Το μεγάλο φινάλε του Survivor, η επόμενη μέρα, οι κρίσιμες αποφάσεις

Πολλά είναι τα ανοιχτά μέτωπα στον ΣΚΑΪ…

Η φετινή τηλεοπτική σεζόν αποδεικνύεται σε δύσκολη πίστα για τον ΣΚΑΪ. Εκτός από τα σκαμπανεβάσματα στην τηλεθέαση, υπήρξαν απρόβλεπτες εξελίξεις που ανέτρεψαν τα δεδομένα.

Η πιο πρόσφατη αφορά στην πρόωρη διακοπή του «Survivor», που αλλάζει αρκετά τα πράγματα στη βραδινή ζώνη του καναλιού. Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου, το ριάλιτι ολοκληρώθηκε ενάμιση μήνα νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό. Έτσι, στην prime time δημιουργείται ένα μεγάλο κενό που για την ώρα τουλάχιστον θα καλυφθεί από ταινίες. Στα γραφεία των στελεχών, ωστόσο, υπάρχουν φωνές που λένε ότι πρέπει άμεσα να βρεθεί μία διαφορετική λύση ώστε ο ΣΚΑΪ να μείνει με το κεφάλι ψηλά απέναντι στον ανταγωνισμό.

Την ίδια ώρα, μετά τη λήξη της συνεργασίας με τη Σία Κοσιώνη, η παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων απασχολεί ιδιαίτερα. Η Χριστίνα Βίδου έχει αναλάβει προσωρινά το τιμόνι, ωστόσο φαίνεται ότι άμεσα θα σηκώσει μανίκια η Λένα Φλυτζάνη. Αν και αρχικά υπήρχε η σκέψη να καθίσει στην καρέκλα της ανκοργούμαν του κεντρικού δελτίου τον Σεπτέμβριο, τα δεδομένα αλλάζουν. Μεγάλο αγκάθι, όμως, παραμένει το ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί ποιος θα αναλάβει τη θέση της στο μεσημβρινό δελτίο.

Στη μεσημεριανή ζώνη, την επόμενη Παρασκευή, τίτλοι τέλους θα πέσουν για το μαγκαζίνο «Το’χουμε» με τον Κώστα Τσουρό. Ο παρουσιαστής, μετά από μία δύσκολη χρονιά, θα αποχαιρετήσει τους τηλεθεατές ενώ αναμένεται να ξεκινήσει συζητήσεις για το πού θα αξιοποιηθεί την ερχόμενη σεζόν.

Αυτή την περίοδο, η αποκλειστική προτεραιότητα της διοίκησης είναι να ανανεώσει τα συμβόλαια των ηχηρών προσώπων της πρωινής ενημερωτικής ζώνης. Οι «Αταίριαστοι» και η Μαρία Αναστασοπούλου οδεύουν… προς ανανέωση και μένει να οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις.

Στη μεσημεριανή ζώνη είναι γνωστό ότι ετοιμάζεται η έλευση της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, που σίγουρα θα φέρει τον απαιτούμενο αέρα ανανέωσης στο Φάληρο.

Στο μαγευτικό Πήλιο βρίσκονται οι ηθοποιοί της νέας σειράς του ΣΚΑΪ, «Μπλε Ώρες». Τα γυρίσματα ξεκίνησαν σε πανέμορφες γωνιές του βουνού των Κενταύρων και στον επίσημο λογαριασμό του καναλιού, skaitv.gr, δημοσιεύθηκαν οι πρώτες φωτογραφίες. Τη νέα σειρά υπογράφει ο Ανδρέας Γεωργίου, ένας από τους πιο ταλαντούχους και επιτυχημένους δημιουργούς, μαζί με τους επί 15 χρόνια συνεργάτες του, τον παραγωγό - ηθοποιό Κούλλη Νικολάου και τη σεναριογράφο Βάνα Δημητρίου.

Το σίριαλ αφηγείται τον κρυφό δεσμό, τον απαγορευμένο και παράνομο έρωτα του Άγγελου (Βαγγέλης Κακουριώτης) και της Εύας (Ιζαμπέλας Φούλοπ). Δύο άνθρωποι δεσμευμένοι σε άλλους γάμους, που βρίσκουν καταφύγιο ο ένας στον άλλον μόνο στο λυκαυγές, όπου ο κόσμος μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα στη νύχτα και τη μέρα. Λίγο πριν τολμήσουν να αποκαλύψουν την αλήθεια τους, ένα τραγικό γεγονός ανατρέπει τα πάντα και πυροδοτεί μια αλυσίδα εξελίξεων, όπου κανείς δεν μένει ανεπηρέαστος και κάθε μυστικό έχει το τίμημά του…

Το καστ αποτελείται από γνωστούς και αγαπημένους πρωταγωνιστές, αλλά και νέους ταλαντούχους ηθοποιούς. Μεταξύ άλλων, οι: Βαγγέλης Κακουριώτης, Ιζαμπέλα Φούλοπ, Πασχάλης Τσαρούχας, Βάνα Μπάρμπα, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Αντώνης Φραγκάκης, Ελένη Βαΐτσου, Γιάννης Ποιμενίδης, Νόνη Ιωαννίδου, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Κατερίνα Στικούδη, Έλενα Πιερίδου, Αναστασία Δρακά, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Ηρακλής Τζουζίνοφ. Έναν καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας, θα κρατήσει ο Χρήστος Λούλης.

