Η ανθρωπότητα ξαναγράφει την Ιστορία της: H NASA ξεκινάει το χτίσιμο βάσης στη Σελήνη

Η NASA θα πραγματοποιήσει συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 26 Μαΐου, προκειμένου να παρουσιάσει τα σχέδια για τη Moon Base και να αναδείξει την πρόοδο προς μια μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της υπηρεσίας στην Ουάσινγκτον.

Η ηγεσία της NASA θα αναφερθεί στην πορεία του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων νέων συνεργασιών με τη βιομηχανία και των σχεδίων για τις επόμενες αποστολές. Μετά το τέλος της συνέντευξης Τύπου, ειδικοί επιστήμονες και στελέχη θα είναι διαθέσιμοι για ατομικές συνεντεύξεις με εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του NASA+ και του καναλιού της υπηρεσίας στο YouTube. Πληροφορίες για το πώς μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει το περιεχόμενο της NASA μέσω διαφόρων διαδικτυακών πλατφορμών και social media είναι διαθέσιμες online.

Στη συνέντευξη Τύπου θα συμμετάσχουν:

Ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν

Η Λόρι Γκλέιζ, αναπληρώτρια επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Συστημάτων Εξερεύνησης

Ο Κάρλος Γκαρσία-Γκαλάν, εκτελεστικός διευθυντής του προγράμματος Moon Base

Η NASA προχωρά στην ανάπτυξη της Moon Base, μιας μακροπρόθεσμης πρωτοβουλίας εξερεύνησης και δημιουργίας υποδομών στη Σελήνη, με στόχο τη διατήρηση συνεχούς ανθρώπινης παρουσίας και την ενίσχυση της επιστημονικής και εμπορικής δραστηριότητας στον νότιο πόλο της Σελήνης.

Στο πλαίσιο της «Χρυσής Εποχής» καινοτομίας και εξερεύνησης, η NASA σχεδιάζει να στείλει αστροναύτες σε ολοένα και πιο απαιτητικές αποστολές, προκειμένου να εξερευνήσουν μεγαλύτερο μέρος της Σελήνης, να ενισχύσουν την επιστημονική γνώση και τα οικονομικά οφέλη και να θέσουν τα θεμέλια για τις πρώτες επανδρωμένες αποστολές στον Άρη.

Τα νέα έγιναν αποδεκτά με μεγάλο ενθουσιασμό και από το Elon Musk, με τον CEO στης Space X να αναδημοσιεύει την είδηση και να σχολιάζει «Αυτό θα είναι υπέροχο»!