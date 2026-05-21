Η ανθρωπότητα ξαναγράφει την Ιστορία της: H NASA ξεκινάει το χτίσιμο βάσης στη Σελήνη

Στο πλαίσιο της «Χρυσής Εποχής» καινοτομίας και εξερεύνησης, η NASA σχεδιάζει να στείλει αστροναύτες σε ολοένα και πιο απαιτητικές αποστολές

Δημήτρης Δρίζος

Η ανθρωπότητα ξαναγράφει την Ιστορία της: H NASA ξεκινάει το χτίσιμο βάσης στη Σελήνη
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η NASA σχεδιάζει τη δημιουργία μόνιμης βάσης στη Σελήνη για συνεχή ανθρώπινη παρουσία και ενίσχυση επιστημονικής και εμπορικής δραστηριότητας στον νότιο πόλο της Σελήνης.
  • Στις 26 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση των σχεδίων της Moon Base και της προόδου του προγράμματος.
  • Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω NASA+ και YouTube, με συμμετοχή κορυφαίων στελεχών της NASA, όπως ο διοικητής Τζάρεντ Άιζακμαν.
  • Η πρωτοβουλία της NASA εντάσσεται στην «Χρυσή Εποχή» καινοτομίας και στοχεύει στην προετοιμασία επανδρωμένων αποστολών στον Άρη.
Snapshot powered by AI

Η NASA θα πραγματοποιήσει συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 26 Μαΐου, προκειμένου να παρουσιάσει τα σχέδια για τη Moon Base και να αναδείξει την πρόοδο προς μια μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της υπηρεσίας στην Ουάσινγκτον.

Η ηγεσία της NASA θα αναφερθεί στην πορεία του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων νέων συνεργασιών με τη βιομηχανία και των σχεδίων για τις επόμενες αποστολές. Μετά το τέλος της συνέντευξης Τύπου, ειδικοί επιστήμονες και στελέχη θα είναι διαθέσιμοι για ατομικές συνεντεύξεις με εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του NASA+ και του καναλιού της υπηρεσίας στο YouTube. Πληροφορίες για το πώς μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει το περιεχόμενο της NASA μέσω διαφόρων διαδικτυακών πλατφορμών και social media είναι διαθέσιμες online.

Στη συνέντευξη Τύπου θα συμμετάσχουν:

  • Ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν
  • Η Λόρι Γκλέιζ, αναπληρώτρια επικεφαλής της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Συστημάτων Εξερεύνησης
  • Ο Κάρλος Γκαρσία-Γκαλάν, εκτελεστικός διευθυντής του προγράμματος Moon Base

Η NASA προχωρά στην ανάπτυξη της Moon Base, μιας μακροπρόθεσμης πρωτοβουλίας εξερεύνησης και δημιουργίας υποδομών στη Σελήνη, με στόχο τη διατήρηση συνεχούς ανθρώπινης παρουσίας και την ενίσχυση της επιστημονικής και εμπορικής δραστηριότητας στον νότιο πόλο της Σελήνης.

Στο πλαίσιο της «Χρυσής Εποχής» καινοτομίας και εξερεύνησης, η NASA σχεδιάζει να στείλει αστροναύτες σε ολοένα και πιο απαιτητικές αποστολές, προκειμένου να εξερευνήσουν μεγαλύτερο μέρος της Σελήνης, να ενισχύσουν την επιστημονική γνώση και τα οικονομικά οφέλη και να θέσουν τα θεμέλια για τις πρώτες επανδρωμένες αποστολές στον Άρη.

Τα νέα έγιναν αποδεκτά με μεγάλο ενθουσιασμό και από το Elon Musk, με τον CEO στης Space X να αναδημοσιεύει την είδηση και να σχολιάζει «Αυτό θα είναι υπέροχο»!

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμολόγια ρεύματος: Τι ισχύει με την έκπτωση συνέπειας, την ρήτρα αποχώρησης και τις κρυφές χρεώσεις

08:20ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκινά ο κύκλος εξηγήσεων στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις παράνομες επιδοτήσεις

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Στη Σουηδία, ένα πείραμα διαχείρισης ενός καφέ με τεχνητή νοημοσύνη κατέληξε σε χάος

08:06ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Τροχαίο στην κάθοδο του Κηφισού, καθυστερήσεις έως και 20 λεπτά στην Αττική Οδό

08:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια και ανατιμήσεις «γονατίζουν» τα νοικοκυριά

08:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι ετοιμάζει ο Τσίπρας για την Τρίτη; Οι εκπλήξεις της μεγάλης βραδιάς στο Θησείο

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Abt Cupra Formentor VZ5 635 με σούπερ ιπποδύναμη και επιδόσεις

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας «Zeno» φέρνει θερμή εισβολή - Η πρόβλεψη του ICON για... 33άρια στην Ελλάδα

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (21/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καυτό» 48ωρο στη Βουλή: Σήμερα η συζήτηση για προανακριτική ΟΠΕΚΕΠΕ - Αύριο η μεγάλη σύγκρουση της Εξεταστικής

07:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χάνεται το «στεγαστικό dna» του Έλληνα: Ένα νέο ζευγάρι πρέπει να δουλεύει 20 χρόνια για την… προκαταβολή κατοικίας

07:35ΜΑΝΤΕΙΟ

Αριστερά ή δεξιά το κόμμα Καρυστιανού; Εισήγηση για αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ στην ΚΕ, πρόβλεψη Μαμουλάκη για σεισμό

07:34ΥΓΕΙΑ

Ένα βιντεοπαιχνίδι 3 λεπτών μπορεί να αποκαλύψει ένα βασικό σημάδι κατάθλιψης

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο ιός Έμπολα τρομοκρατεί ξανά τον κόσμο - Στο «κόκκινο» η Αφρική, ταξιδιωτικοί περιορισμοί από ΗΠΑ - Πόσες φορές έχει «χτυπήσει» ο ιός που κατατρέχει την Αφρική εδώ και 50 χρόνια

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (21/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Γιατί κερδίζει έδαφος το σενάριο να παγιδευτήκαν στο σπήλαιο του θανάτου - Οι κάμερες θα δώσουν απαντήσεις

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Σύμη: Ανατροπή με την 13χρονη κατηγορούμενη για απόπειρα δολοφονίας της μητέρας της - Ζητά να αφαιρεθεί από τη δικογραφία κατάθεσή της ως παράνομη

07:12ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2ΓΒ/2026: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 4.746 μόνιμες προσλήψεις – Ο πίνακας με τις ειδικότητες

07:10ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Κωνσταντίνου και Ελένης: Ποιοι είναι οι Άγιοι Ισαπόστολοι που γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Έγγραφο του FBI: Το μήνυμα που έστειλαν εξωγήινοι στη Γη στις 12 Ιανουαρίου του 1955

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Μαΐου - Κωνσταντίνου και Ελένης: Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Τα δύο σενάρια για την περίεργη οσμή στην Αττική – Τι λένε ειδικοί επιστήμονες

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Είναι οι γονείς της Μαντλίν ΜακΚάν οι δολοφόνοι της; Η άγνωστη ιστορία 19 χρόνια μετά

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Σύμη: Ανατροπή με την 13χρονη κατηγορούμενη για απόπειρα δολοφονίας της μητέρας της - Ζητά να αφαιρεθεί από τη δικογραφία κατάθεσή της ως παράνομη

06:52LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Το μεγάλο φινάλε του Survivor, η επόμενη μέρα, οι κρίσιμες αποφάσεις

06:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυξάνονται οι ενδείξεις για ένα Super El Niño - Ο «σβώλος» που επιβεβαιώνει όσα έρχονται

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας «Zeno» φέρνει θερμή εισβολή - Η πρόβλεψη του ICON για... 33άρια στην Ελλάδα

12:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμικός θόλος φέρνει απότομη ανατροπή στην Ελλάδα - Πότε θα ανέβει ραγδαία η θερμοκρασία

06:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά

16:34LIFESTYLE

Eurovision: Πόσα χρήματα κέρδισε τελικά η ΕΡΤ από τη φετινή διοργάνωση;

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Γιατί κερδίζει έδαφος το σενάριο να παγιδευτήκαν στο σπήλαιο του θανάτου - Οι κάμερες θα δώσουν απαντήσεις

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Με συννεφιά και τοπικές βροχές η Πέμπτη – «Αγριεύει» από Παρασκευή ο καιρός

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο ιός Έμπολα τρομοκρατεί ξανά τον κόσμο - Στο «κόκκινο» η Αφρική, ταξιδιωτικοί περιορισμοί από ΗΠΑ - Πόσες φορές έχει «χτυπήσει» ο ιός που κατατρέχει την Αφρική εδώ και 50 χρόνια

03:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βασιλικοί πανηγυρισμοί για τους «χωριάτες»: Εκστασιασμένος ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για την κατάκτηση του Europa League από την Άστον Βίλα

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Kαρχαριοειδή στις ελληνικές θάλασσες - Ποια είδη υπάρχουν και πού

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Πορτογαλία: Ποιοι είναι οι «θηριανοί» που θέλουν να τους εξετάζουν κτηνίατροι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ