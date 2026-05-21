Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής αυτή την ώρα στη Δραπετσώνα καθώς ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας.

Φωτιά ξέσπασε στις 5:30 σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στον Πειραιά, στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μία γυναίκα που βρίσκεται στον 3ο όροφο αρνείται να απομακρυνθεί από το διαμέρισμα, ενώ στο σημείο της έχει παρασχεθεί οξυγόνο, καθώς η ορατότητα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη λόγω των πυκνών καπνών.

01 02 02 02

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τη συμμετοχή 20 πυροσβεστών, 6 οχημάτων και ειδικού βραχιονοφόρου οχήματος.