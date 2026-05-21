Σαν σήμερα 21 Μαΐου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 21 Μαΐου
Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1864 - Το Ιωνικό κράτος ενώνεται με την Ελλάδα.
- 1941 - Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος - Μάχη της Κρήτης, Γερμανοί αλεξιπτωτιστές καταλαμβάνουν το αεροδρόμιο του Μάλεμε της Κρήτης.
- 1999 - Πεθαίνει ο Φρέντυ Γερμανός, Έλληνας δημοσιογράφος και συγγραφέας
- 2005 - Η ελληνική συμμετοχή κατακτά την πρώτη θέση στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι "My number One", ερμηνευμένο από την Έλενα Παπαρίζου.
- 2006 - Το Μαυροβούνιο αποφασίζει σε δημοψήφισμα με πλειοψηφία 55.5% την ανακύρηξή του σε ανεξάρτητο κράτος και τη διάλυση του ομόσπονδου κράτους της Σερβίας και Μαυροβουνίου
- 2018 - Πεθαίνει ο Χάρρυ Κλυνν (Βασίλης Τριανταφυλλίδης), Έλληνας ηθοποιός
- 2023 - Διεξάγονται οι βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα με πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία χωρίς απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή των Ελλήνων.
