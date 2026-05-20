Καιρός - Καλλιάνος: Με βροχές μέχρι το Σαββατοκύριακο - Πού επικεντρώνονται τα φαινόμενα αύριο

Η πορεία του καιρού τα επόμενα 24ωρα

Καιρός - Καλλιάνος: Με βροχές μέχρι το Σαββατοκύριακο - Πού επικεντρώνονται τα φαινόμενα αύριο
Άστατο αναμένεται να είναι το σκηνικό του καιρού την Πέμπτη στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου, στα περισσότερα τμήματα, κυρίως της ηπειρωτικής χώρας, τις πρώτες πρωινές ώρες αναμένονται μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, όμως από το μεσημέρι ως το απόγευμα, θα επικρατήσουν νεφώσεις που θα πυκνώνουν στα ηπειρωτικά τμήματα και θα δίνουν μπόρες, βροχές ή και τοπικές καταιγίδες.

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν θα είναι από το ύψος περίπου της Θεσσαλονίκης και ανατολικότερα μέχρι και τη Θράκη.

Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, από την Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία μέχρι και τη Δυτική Μακεδονία, θα επηρεαστούν τα πιο ορεινά ημιορεινά τμήματα, κυρίως στις περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι καλύτερος.

Στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, ωστόσο, από το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα θα πυκνώσουν οι λίγες νεφώσεις που θα υπάρχουν μέχρι εκείνη την ώρα και θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του νομού, μπόρες, βροχές ή και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 15-27 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, από το ύψος του κέντρου της πόλης και ανατολικότερα, περιμένουμε κάποιες τοπικές βροχές ή και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικότερα τμήματα του νομού ο καιρός θα είναι καλύτερος. Η θερμοκρασία από 16-28 βαθμούς Κελσίου.

Τόσο την Παρασκευή, όσο και το Σάββατο η αστάθεια θα συνεχιστεί.

Η πρόγνωση του καιρού για αύριο, Πέμπτη 21 Μαΐου

Την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 αναμένεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες σε ορεινά κυρίως τμήματα, ιδιαίτερα της Κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Μέγιστες θερμοκρασίες στους 28-30 βαθμούς Κελσίου. δυτική χώρα. Τοπικά ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, σε ολόκληρη τη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν δίνοντας τοπικές βροχές ή και σποραδικές καταιγίδες σε ορεινά ηπειρωτικά τμήματα, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά, κυρίως στα ορεινά της Κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν χαλαζοπτώσεις. Όμβροι ή καταιγίδες θα εκδηλωθούν τοπικές και σε πεδινές περιοχές. κυρίως στη Στερεά και στην Πελοπόννησο. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στη Δυτική Ελλάδα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 8 έως 22-24 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 27-29, στη Θεσσαλία από 11 έως 28-31 βαθμούς, στα δυτικά ηπειρωτικά από 12 έως 24-26, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 28-30, στα Επτάνησα από 13 έως 24-26 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 24-26 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ, αλλά το απόγευμα θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση και θα στραφούν κατά τόπους σε δυτικούς. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ και τοπικά 5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις θερμές ώρες της ημέρας θα αυξηθούν και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 -29 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις οι οποίες τις μεσημεριανές θα αυξηθούν δίνοντας και τοπικές βροχές και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε ορεινά τμήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

