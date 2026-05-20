Euroleague Final Four 2026: Απαγόρευση συναθροίσεων στο κέντρο της Αθήνας

Σε ισχύ τίθενται έκτακτα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής του Final Four της Euroleague στο μπάσκετ στο ΟΑΚΑ, όπως ανακοίνωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Με απόφαση του διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύονται οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες σε συγκεκριμένη ζώνη της πρωτεύουσας από τις 06:00 το πρωί της 21ης Μαΐου έως τις 06:00 της 25ης Μαΐου 2026.

Η περιοχή όπου θα εφαρμοστεί η απαγόρευση περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη, Πλουτάρχου, Υψηλάντου, Μονής Πετράκη, Ραβινέ, Βλαδίμηρου Μπένση, Παπαδιαμαντοπούλου, Αλκμάνος, Ίωνος Δραγούμη, Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου, Αντήνορος και εκ νέου τη Ριζάρη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα μέτρα κρίθηκαν αναγκαία λόγω της αυξημένης παρουσίας φιλάθλων, αθλητικών αποστολών, επισήμων και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων που αναμένεται να κινηθούν στο κέντρο της πόλης κατά τη διάρκεια της μεγάλης ευρωπαϊκής διοργάνωσης μπάσκετ.

Όπως επισημαίνεται, η πραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων ή μηχανοκίνητων πορειών στην εν λόγω περιοχή δύναται να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια λόγω της πιθανότητας συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού προσώπων και εκδήλωσης αντιπαραθέσεων ή επεισοδίων.

Η ΕΛ.ΑΣ. τονίζει ότι το μέτρο κρίνεται πρόσφορο και αναγκαίο, διότι ηπιότερα μέτρα δεν επαρκούν για την αποτελεσματική πρόληψη των ανωτέρω κινδύνων ενώ είναι αναλογικό, καθώς έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια, αφορά συγκεκριμένα οριοθετημένη περιοχή και περιορίζεται στον απολύτως αναγκαίο χώρο και χρόνο για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και της κοινωνικοοικονομικής ζωής.

