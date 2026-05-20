Survivor: Ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε το φινάλε του ριάλιτι – Το έπαθλο πάει στον Σταύρο Φλώρο

Το βράδυ της Τετάρτης, το Survivor του ΣΚΑΪ έριξε επίσημα αυλαία με ένα 15λεπτο σχεδόν επεισόδιο κατά τη διάρκεια του οποίου ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε τη διακοπή του ριάλιτι. Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου, το πρότζεκτ ολοκληρώνεται και ο παρουσιαστής συνομίλησε τελευταία φορά με τους παίκτες.

«Καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ, απόψε, για να μιλήσουμε, για το τραγικό γεγονός, που συνέβη την προηγούμενη Δευτέρα 11 Μαΐου. Όπως ήδη γνωρίζετε, εκείνο το πρωινό, που ήταν ημέρα ξεκούρασης για όλους, ο Σταύρος με τον Μάνο πήγαν για ψάρεμα. Μια συνηθισμένη δραστηριότητα του Survivor, για όλους τους παίκτες φυσικά. Έχοντας μαζί τους, όπως πάντα την κίτρινη σημαδούρα, απαραίτητη για την προστασία τους από διερχόμενα σκάφη», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιανός.

«Η συνηθισμένη αυτή δραστηριότητα, δυστυχώς, κατέληξε σε ένα πολύ τραγικό και απροσδόκητο ατύχημα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσε και ο Μάνος, ένα διερχόμενο τουριστικό σκάφος τραυμάτισε σοβαρά τον Σταύρο. Με τη βοήθεια του Μάνου, που έδειξε απίστευτη ψυχραιμία και ηρωισμό, ο Σταύρος επιβιβάστηκε στο συγκεκριμένο σκάφος που τον είχε χτυπήσει, έφτασε στο λιμάνι, όπου μετά από ελάχιστο χρόνο κατέφθασε το ασθενοφόρο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Ο Μάνος σε όλη τη διάρκεια της προσπάθειας ήταν διαρκώς στο πλευρό του Σταύρου. Όπως ήδη γνωρίζετε, το αποτέλεσμα του ατυχήματος, ήταν η απώλεια του αριστερού ποδιού και ο τραυματισμός του δεξιού ποδιού του Σταύρου. Ο Σταύρος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Μαϊάμι, σε ένα από τα καλύτερα νοσοκομεία αντιμετώπισης τραυμάτων στην Αμερική, με ένα εξαιρετικό team γιατρών, που από την πρώτη στιγμή είναι στο πλευρό του, προσφέροντας την καλύτερη δυνατή ιατρική περίθαλψη», συνέχισε στην τοποθέτησή του ο Γιώργος Λιανός.

«Ο ΣΚΑΪ και ο Ατζούν κάνουν και θα κάνουν τα πάντα, ώστε να έχει την καλύτερη δυνατή ιατρική περίθαλψη και υποστήριξη. Ο Σταύρος, που επέδειξε γενναιότητα από την πρώτη στιγμή, παραμένει δυνατός, αισιόδοξος και έχει εκπλήξει τους γιατρούς και όλους τους συνεργάτες για το πείσμα του και την προσπάθειά του. Όλοι έχουν μείνει έκπληκτοι από το θάρρος, τη γενναιότητα και το ψυχικό σθένος ενός πραγματικού Survivor της ζωής. Όπως καταλαβαίνετε, για εμάς και είμαι σίγουρος και για εσάς, νικητής του φετινού Survivor και των 250 χιλιάδων ευρώ είναι ο Σταύρος. Γιατί είναι πραγματικός Survivor. Γιατί πραγματικά το αξίζει. Και είναι ένα από τα λίγα που μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτόν», σημείωσε ο Γιώργος Λιανός εμφανώς συγκλονισμένος από όσα προηγήθηκαν.

«Φυσικά, δεν είναι δυνατόν να μην αναφερθούμε και στον Μάνο, που είναι ένας πραγματικός ήρωας και θα συζητήσουμε μαζί του, ώστε επίσης να βοηθηθεί με κάθε τρόπο και να ανταμειφθεί για την ηρωική του στάση, που κράτησε στη ζωή τον Σταύρο. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ανακοινώσω στους τηλεθεατές την κοινή μας απόφαση -γιατί είναι και δική μας και δική σας απόφαση- σχετικά με τα γυρίσματα του Survivor. Σεβόμενοι και κατανοώντας πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης και θέτοντας πάντα σε απόλυτη προτεραιότητα τα θέματα υγείας και τις ανθρώπινες αξίες, η απόφασή μας είναι να σταματήσουμε. Αυτό, απόψε, είναι το τελευταίο συμβούλιο. Και με αυτό ολοκληρώνουμε τα γυρίσματα του Survivor του 2026 για φέτος», κατέληξε ο Γιώργος Λιανός.

