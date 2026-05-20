ΗΠΑ: Κατηγορείται για φόνο ο πρώην πρόεδρος της Κούβας Ραούλ Κάστρο

Σε μια κίνηση με εμφανείς πολιτικές και διπλωματικές προεκτάσεις, η δικαιοσύνη των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες για φόνο στον πρώην πρόεδρο της Κούβας, Ραούλ Κάστρο. Μια κίνηση που θυμίζει έντονα το τι προηγήθηκε της σύλληψης του Νικολά Μαδούρο στη Βενεζουέλα Η υπόθεση αφορά την αιματηρή στρατιωτική αεροπορική επιδρομή εναντίον δύο πολιτικών αεροσκαφών, τα οποία ανήκαν στην οργάνωση «Αδέλφια για τη Διάσωση» με έδρα το Μαϊάμι. Η κουβανική κυβέρνηση υποστήριζε ανέκαθεν ότι η επίθεση αποτελούσε μια νόμιμη απάντηση στην παραβίαση του εναέριου χώρου της. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Κάστρο, ο οποίος είναι σήμερα 94 ετών και την εποχή εκείνη εκτελούσε χρέη υπουργού Άμυνας, αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών υπηκόων, τέσσερις κατηγορίες για ανθρωποκτονία και δύο για καταστροφή αεροσκαφών, ενώ στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ακόμη πέντε άτομα.

Ιστορικό της φονικής αερομαχίας

Το χρονικό της τραγωδίας μας γυρίζει πίσω στις 24 Φεβρουαρίου του 1996, όταν τρία αεροπλάνα της οργάνωσης προσέγγισαν μια ζώνη κοντά στον 24ο παράλληλο, σε μικρή απόσταση βόρεια της Αθήνας των Κούβανων, της Αβάνας. Κουβανικά μαχητικά αεροσκάφη κατέρριψαν τα δύο μη οπλισμένα πολιτικά Cessna, σκοτώνοντας και τους τέσσερις επιβαίνοντες. Την ίδια ώρα, ένα τρίτο αεροπλάνο, στο οποίο επέβαινε ο επικεφαλής της οργάνωσης, κατάφερε να διαφύγει την τελευταία στιγμή. Η οργάνωση αυτή είχε ξεκινήσει τη δράση της το 1980, κατά τη διάρκεια της μαζικής μετανάστευσης 125.000 Κουβανών προς τις ΗΠΑ, με σκοπό να βοηθά τους πρόσφυγες στα στενά της Φλόριντα ρίχνοντας εφόδια από μικρά αεροσκάφη. Η κρίση είχε ξεκινήσει όταν ο τότε πρόεδρος Φιντέλ Κάστρο άνοιξε το λιμάνι του Μαριέλ για όποιον ήθελε να φύγει, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση του Μπιλ Κλίντον να αλλάξει τους μεταναστευτικούς κανόνες, αλλά τα «Αδέλφια για τη Διάσωση» συνέχισαν τις πτήσεις προκαλώντας την Αβάνα.

Διεθνείς αντιδράσεις και πολιτική κόντρα

Όταν συνέβη το περιστατικό, η Ουάσιγκτον καταδίκασε την επίθεση και επέβαλε κυρώσεις, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε ποινικές διώξεις εναντίον των αδελφών Κάστρο, αν και το 2003 ασκήθηκαν διώξεις σε τρεις στρατιωτικούς που δεν εκδόθηκαν ποτέ. Αργότερα, ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατάρριψη έγινε πάνω από διεθνή ύδατα. Το υπουργείο Εξωτερικών της Κούβας δεν θέλησε να σχολιάσει τις κατηγορίες για φόνο, αλλά επέκρινε έντονα την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πιέζει για αλλαγή καθεστώτος στο νησί, χαρακτήρισε την Κούβα κράτος-παρία που φιλοξενεί εχθρικές ξένες στρατιωτικές δυνάμεις, μιλώντας σε εκδήλωση της Ακαδημίας Ακτοφυλακής στο Κονέκτικατ. Όπως ανακοινώθηκε από τον ίδιο, οι ΗΠΑ σκοπεύουν να διώξουν τις δυνάμεις της ανομίας και του εγκλήματος από τις ακτές της Αβάνας μέχρι τις όχθες του Καναλιού του Παναμά.

Διαβάστε επίσης