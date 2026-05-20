ΗΠΑ: Κατηγορείται για φόνο ο πρώην πρόεδρος της Κούβας Ραούλ Κάστρο

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πιέζει για αλλαγή καθεστώτος στο νησί, χαρακτήρισε την Κούβα κράτος-παρία που φιλοξενεί εχθρικές ξένες στρατιωτικές δυνάμεις

Δημήτριος Παπαγεωργίου

ΗΠΑ: Κατηγορείται για φόνο ο πρώην πρόεδρος της Κούβας Ραούλ Κάστρο
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μια κίνηση με εμφανείς πολιτικές και διπλωματικές προεκτάσεις, η δικαιοσύνη των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες για φόνο στον πρώην πρόεδρο της Κούβας, Ραούλ Κάστρο. Μια κίνηση που θυμίζει έντονα το τι προηγήθηκε της σύλληψης του Νικολά Μαδούρο στη Βενεζουέλα Η υπόθεση αφορά την αιματηρή στρατιωτική αεροπορική επιδρομή εναντίον δύο πολιτικών αεροσκαφών, τα οποία ανήκαν στην οργάνωση «Αδέλφια για τη Διάσωση» με έδρα το Μαϊάμι. Η κουβανική κυβέρνηση υποστήριζε ανέκαθεν ότι η επίθεση αποτελούσε μια νόμιμη απάντηση στην παραβίαση του εναέριου χώρου της. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Κάστρο, ο οποίος είναι σήμερα 94 ετών και την εποχή εκείνη εκτελούσε χρέη υπουργού Άμυνας, αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό τη δολοφονία Αμερικανών υπηκόων, τέσσερις κατηγορίες για ανθρωποκτονία και δύο για καταστροφή αεροσκαφών, ενώ στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ακόμη πέντε άτομα.

Ιστορικό της φονικής αερομαχίας

Το χρονικό της τραγωδίας μας γυρίζει πίσω στις 24 Φεβρουαρίου του 1996, όταν τρία αεροπλάνα της οργάνωσης προσέγγισαν μια ζώνη κοντά στον 24ο παράλληλο, σε μικρή απόσταση βόρεια της Αθήνας των Κούβανων, της Αβάνας. Κουβανικά μαχητικά αεροσκάφη κατέρριψαν τα δύο μη οπλισμένα πολιτικά Cessna, σκοτώνοντας και τους τέσσερις επιβαίνοντες. Την ίδια ώρα, ένα τρίτο αεροπλάνο, στο οποίο επέβαινε ο επικεφαλής της οργάνωσης, κατάφερε να διαφύγει την τελευταία στιγμή. Η οργάνωση αυτή είχε ξεκινήσει τη δράση της το 1980, κατά τη διάρκεια της μαζικής μετανάστευσης 125.000 Κουβανών προς τις ΗΠΑ, με σκοπό να βοηθά τους πρόσφυγες στα στενά της Φλόριντα ρίχνοντας εφόδια από μικρά αεροσκάφη. Η κρίση είχε ξεκινήσει όταν ο τότε πρόεδρος Φιντέλ Κάστρο άνοιξε το λιμάνι του Μαριέλ για όποιον ήθελε να φύγει, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση του Μπιλ Κλίντον να αλλάξει τους μεταναστευτικούς κανόνες, αλλά τα «Αδέλφια για τη Διάσωση» συνέχισαν τις πτήσεις προκαλώντας την Αβάνα.

Διεθνείς αντιδράσεις και πολιτική κόντρα

Όταν συνέβη το περιστατικό, η Ουάσιγκτον καταδίκασε την επίθεση και επέβαλε κυρώσεις, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει σε ποινικές διώξεις εναντίον των αδελφών Κάστρο, αν και το 2003 ασκήθηκαν διώξεις σε τρεις στρατιωτικούς που δεν εκδόθηκαν ποτέ. Αργότερα, ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κατάρριψη έγινε πάνω από διεθνή ύδατα. Το υπουργείο Εξωτερικών της Κούβας δεν θέλησε να σχολιάσει τις κατηγορίες για φόνο, αλλά επέκρινε έντονα την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πιέζει για αλλαγή καθεστώτος στο νησί, χαρακτήρισε την Κούβα κράτος-παρία που φιλοξενεί εχθρικές ξένες στρατιωτικές δυνάμεις, μιλώντας σε εκδήλωση της Ακαδημίας Ακτοφυλακής στο Κονέκτικατ. Όπως ανακοινώθηκε από τον ίδιο, οι ΗΠΑ σκοπεύουν να διώξουν τις δυνάμεις της ανομίας και του εγκλήματος από τις ακτές της Αβάνας μέχρι τις όχθες του Καναλιού του Παναμά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:36LIFESTYLE

Η Χάιντι Κλουμ εντυπωσίασε στο Φεστιβάλ των Καννών με εντυπωσιακό cut-out φόρεμα

21:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Φράιμπουργκ - Άστον Βίλα: Ο τελικός του Europa League

21:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Οι ενδεκάδες του μεγάλου τελικού

21:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ με τη μέθοδο «5-4-3-2-1»: Το μυστικό για οικονομικά ψώνια - το viral κόλπο

21:24ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για drone: Η Ουκρανία μάς οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη - Τι είπε για Τουρκία, Patriot και Ατζέντα 2030

21:12ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κατηγορείται για φόνο ο πρώην πρόεδρος της Κούβας Ραούλ Κάστρο

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Πορτογαλία: Ποιοι είναι οι «θηριανοί» που θέλουν να τους εξετάζουν κτηνίατροι

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή «μαφία» στα Βορίζια: «Ζούμε σε καθεστώς φόβου» ανέφεραν σε μήνυση του 2024 κάτοικοι του Αμαρίου

20:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε Μαξίμου και Κακλαμάνη για τη διαρροή του διαλόγου με τον διοικητή της ΕΥΠ

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Ρόδο: Γερμανοί τουρίστες είδαν τον οδηγό να περνά «βαθύ κόκκινο» φανάρι

20:41LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν πιασμένοι χέρι-χέρι σε ρομαντική βραδινή έξοδο στο Λος Άντζελες

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Όλυμπο: Επιχείρηση εντοπισμού αγνοούμενου ορειβάτη

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Επικίνδυνη αναχαίτιση πολεμικού αναγνωριστικού αεροσκάφους από ρωσικά μαχητικά στη Μαύρη Θάλασσα

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 21 Μαΐου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο

19:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Πέντε ΠΑΕ ζητούν αναδιάρθρωση και κατάργηση playoffs

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Πώς συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο με τον μοτοσικλετιστή - Βίντεο από το σημείο της τραγωδίας

19:33ΚΟΣΜΟΣ

Διαβήματα διαμαρτυρίας από Καναδά και Ολλανδία στο Ισραήλ για το βίντεο του Ισραηλινού υπουργού

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Κρίση μεταξύ Βολιβίας - Κολομβίας: Απελάθηκε η πρέσβειρα της τελευταίας από τη Λα Πας

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για το Ιράν: Θα υπογράψετε ή θα σας τελειώσουμε;

19:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρές αέριες μάζες φέρνουν καταιγίδες το επόμενο 24ωρο - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Πώς συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο με τον μοτοσικλετιστή - Βίντεο από το σημείο της τραγωδίας

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Είναι οι γονείς της Μαντλίν ΜακΚάν οι δολοφόνοι της; Η άγνωστη ιστορία 19 χρόνια μετά

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ εν κινήσει στη Ναύπακτο: Τεράστιο φίδι μπλόκαρε το τιμόνι αυτοκινήτου

19:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρές αέριες μάζες φέρνουν καταιγίδες το επόμενο 24ωρο - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

20:43ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Ρόδο: Γερμανοί τουρίστες είδαν τον οδηγό να περνά «βαθύ κόκκινο» φανάρι

08:19WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μεγάλη «κορδέλα» σταθεροποιείται - Τι θα φέρει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή «μαφία» στα Βορίζια: «Ζούμε σε καθεστώς φόβου» ανέφεραν σε μήνυση του 2024 κάτοικοι του Αμαρίου

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Kαρχαριοειδή στις ελληνικές θάλασσες - Ποια είδη υπάρχουν και πού

12:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμικός θόλος φέρνει απότομη ανατροπή στην Ελλάδα - Πότε θα ανέβει ραγδαία η θερμοκρασία

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Πορτογαλία: Ποιοι είναι οι «θηριανοί» που θέλουν να τους εξετάζουν κτηνίατροι

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στον Όλυμπο: Επιχείρηση εντοπισμού αγνοούμενου ορειβάτη

16:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι επιστήμονες άνοιξαν έναν σφραγισμένο φάκελο μετά από 10 χρόνια - Η βαρύτητα δεν έβγαζε νόημα

09:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέα ψυχρή ροή από τη Ρωσία φέρνει ξανά κακοκαιρία - Πότε θα ξεκινήσει

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

23:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Κίνα κάνει πραγματικότητα την επιστημονική φαντασία: Το πρώτο ρομπότ mecha μαζικής παραγωγής, θα κοστίζει 553.000 ευρώ

16:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αττική Οδό: Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση με περιπολικό

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 21 Μαΐου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν αύριο

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Επικίνδυνη αναχαίτιση πολεμικού αναγνωριστικού αεροσκάφους από ρωσικά μαχητικά στη Μαύρη Θάλασσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ