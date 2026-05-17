Axios: Συναγερμός στις ΗΠΑ για «απειλή drones» από την Κούβα

Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι ΗΠΑ λόγω της εξοπλιστικής ενίσχυσης της Κούβας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με απόρρητες πληροφορίες που φέρνει στο φως της δημοσιότητας ο αμερικανικός ιστότοπος Axios.

Το σχέδιο της Αβάνας και οι στόχοι

Όπως αποκαλύπτει το δημοσίευμα, η Αβάνα έχει ήδη προμηθευτεί περισσότερα από 300 drones. Πρόσφατα, μάλιστα, άρχισε να εξετάζει επιχειρησιακά σχέδια για πιθανές επιθέσεις εναντίον της αμερικανικής βάσης στο Γκουαντάναμο, πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ, αλλά και του Κι Γουέστ στη Φλόριντα, το οποίο απέχει μόλις 90 μίλια (περίπου 145 χλμ.) από τις κουβανικές ακτές.

Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ επισήμανε ότι, αν και η Αβάνα δεν θεωρείται άμεση απειλή, οι πληροφορίες αυτές αναδεικνύουν τις έντονες ανησυχίες της κυβέρνησης Τραμπ για την παρουσία Ιρανών στρατιωτικών συμβούλων στο νησί και τις εξελίξεις στον πόλεμο των drones. Παράλληλα, ο ίδιος άφησε να εννοηθεί ότι τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και ως πρόσχημα για μια αμερικανική στρατιωτική απάντηση. «Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό να βρίσκεται μια τέτοια τεχνολογία τόσο κοντά μας, ειδικά όταν εμπλέκονται κακόβουλοι παράγοντες —από καρτέλ και τρομοκρατικές ομάδες μέχρι το Ιράν και τη Ρωσία», δήλωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για μια «αυξανόμενη απειλή».

Το τελεσίγραφο της CIA

Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, πραγματοποίησε ένα αιφνιδιαστικό ταξίδι στην Κούβα την περασμένη Πέμπτη. Ο Ράτκλιφ προειδοποίησε ευθέως την κουβανική ηγεσία να μην προχωρήσει σε εχθρικές ενέργειες, ξεκαθαρίζοντας ότι το Δυτικό Ημισφαίριο δεν θα γίνει πεδίο δράσης των αντιπάλων των ΗΠΑ. Παράλληλα, τους κάλεσε να προχωρήσουν σε εκδημοκρατισμό του ολοκληρωτικού καθεστώτος, ως προϋπόθεση για την άρση των ασφυκτικών αμερικανικών κυρώσεων.

Η «γέφυρα» με Ρωσία και Ιράν

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, η Κούβα προμηθεύεται επιθετικά drones από τη Μόσχα και την Τεχεράνη ήδη από το 2023, έχοντας μάλιστα ζητήσει επιπλέον στρατιωτικό εξοπλισμό τον τελευταίο μήνα. Από υποκλοπές προκύπτει επίσης ότι Κουβανοί πράκτορες μελετούν τις στρατηγικές με τις οποίες το Ιράν κατάφερε να αντισταθεί στις ΗΠΑ.

Η ανησυχία της Ουάσιγκτον εντείνεται από το γεγονός ότι αντίστοιχα ιρανικά drones έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή και οδήγησαν στο προσωρινό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Επιπλέον, αμερικανικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι έως και 5.000 Κουβανοί στρατιώτες έχουν πολεμήσει στο πλευρό της Ρωσίας στην Ουκρανία (με τη Μόσχα να πληρώνει στην Αβάνα περίπου $25.000 για κάθε στρατιώτη), μεταφέροντας πίσω στο νησί πολύτιμη τεχνογνωσία για την αποτελεσματικότητα των drones.

Αν και οι αμερικανικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η Κούβα δεν έχει την ισχύ να προκαλέσει ένα γεωπολιτικό «μπλακάουτ» ανάλογο με εκείνο στο Ορμούζ, η εγγύτητά της με τις ΗΠΑ προκαλεί έντονη νευρικότητα. «Απέχουν μόλις 90 μίλια. Δεν είναι μια πραγματικότητα με την οποία νιώθουμε άνετα», κατέληξε ο αξιωματούχος.

*Με πληροφορίες από Axios

