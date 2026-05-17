Εθνική χάντμπολ: Έγραψε ιστορία στο Ρότερνταμ - Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια

Η Εθνική χάντμπολ ανδρών «σφράγισε» πανηγυρικά το εισιτήριο για την τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2027, επικρατώντας με 38-33 της Ολλανδίας.

Με τη μεγάλη αυτή νίκη, η «γαλανόλευκη» επιστρέφει στην ελίτ του χάντμπολ μετά από 22 ολόκληρα χρόνια, αφού η μοναδική προηγούμενη συμμετοχή της σε Παγκόσμιο Κύπελλο χρονολογείται το μακρινό 2005 στην Τυνησία.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έδειξε τεράστια ψυχικά αποθέματα και χαρακτήρα και παρά το +3 των Ολλανδών στην αρχή του παιχνιδιού, η ομάδα του Γιώργου Ζαραβίνα έβγαλε αντίδραση. Με «όπλο» την εξαιρετική άμυνα και έχοντας σε μεγάλο βράδυ τους Ελευθεριάδη και Παναγιώτου στην επίθεση, η Ελλάδα όχι μόνο προσπέρασε, αλλά έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με ένα εμφατικό προβάδισμα έξι τερμάτων (20-14).

Στο δεύτερο μέρος, η Εθνική διατήρησε τον έλεγχο του ρυθμού και δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Ολλανδούς, στέλνοντας τη διαφορά ακόμη και στο +9.

Έτσι, μετά τη νίκη με 29-27 στο πρώτο παιχνίδι της Χαλκίδας, η Ελλάδα διπλασίασε τις νίκες της κόντρα στους Ολλανδούς και πήρε πανάξια την πρόκριση για το μεγάλο ραντεβού που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Γερμανίας από τις 13 έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.