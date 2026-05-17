NBA: Back to back MVP ο εκπληκτικός Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ

«Σαρώνει» το NBA τα τελευταία χρόνια. Μπροστάτης της εκπληκτικής ομάδας της Οκλαχόμα. Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, εκ των πραγμάτων ήταν το μεγάλο φαβορί για το βραβείο MVP. Κάτι που έγινε πράξη, με τον Καναδό γκαρντ να κατακτά back to back τη συγκεκριμένη διάκριση.

Γίνεται λοιπόν ο 14ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που κερδίζει το βραβείο back to back. Σε μια σεζόν όπου μετρά 31,1 πόντους, 4,3 ριμπάουντ, 6,6 ασίστ κατά μέσο όρο, δεν θα μπορούσε να συμβεί και διαφορετικά.

Όλα αυτά τη στιγμή που ο πρωταθλητής του ΝΒΑ, έχει οδηγήσει τους Θάντερ στους τελικούς της Δύσης και αυτή τη σεζόν, με την ομάδα του να θεωρείται το μεγάλο φαβορί και για τον φετινό τίτλο.

Ο αμέσως προηγούμενος που είχε κάνει back to back MVP, ήταν ο Νίκολα Γιόκιτς το 2021 και το 2022. Την μεγάλη αυτή διάκριση, έχει πετύχει και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.