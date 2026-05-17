Πόσο συχνά να κάνετε απολέπιση ανάλογα με προϊόν και τύπο δέρματος
Η απολέπιση μπορεί να κάνει το δέρμα να φαίνεται πιο λείο και φωτεινό, αλλά η πολύ συχνή χρήση μπορεί να βλάψει τον δερματικό φραγμό.

Για τους περισσότερους, η απολέπιση περίπου 1-3 φορές την εβδομάδα είναι επαρκής, αλλά η σωστή συχνότητα εξαρτάται από τον τύπο δέρματος, την ισχύ του προϊόντος και από το αν χρησιμοποιείτε χημική ή φυσική απολέπιση.

Τι κάνει στο δέρμα η απολέπιση

Η απολέπιση απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα του δέρματος από το εξωτερικό του στρώμα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της θαμπάδας, της τραχιάς υφής, των φραγμένων πόρων και της ανομοιόμορφης εμφάνισης.

Αλλά η απολέπιση δημιουργεί επίσης πίεση στον δερματικό φραγμό. Όταν είναι πολύ συχνή ή πολύ σκληρή, το δέρμα μπορεί να γίνει ερεθισμένο, ξηρό, ευαίσθητο ή πιο επιρρεπές σε εξανθήματα.

Πόσο συχνά πρέπει να κάνετε απολέπιση

Οι περισσότεροι έχουν καλύτερα αποτελέσματα με δύο φορές την εβδομάδα ως σημείο εκκίνησης. Από εκεί και πέρα, προσαρμόστε την ανάλογα με το πώς αντιδρά το δέρμα σας.

Τύπος δέρματοςΠροτεινόμενη συχνότηταΚαλύτερη επιλογήΣημειώσεις
Ξηρό ή ευαίσθητο δέρμα1 φορά την εβδομάδα, μερικές φορές 2Ήπιο χημικό απολεπιστικό, όπως γαλακτικό οξύ ή μανδελικό οξύΚάψιμο, τσίμπημα, ξεφλούδισμα
Κανονικό ή μικτό δέρμα2–3 φορές την εβδομάδαΉπιο AHA ή BHAΞηρές κηλίδες, ερυθρότητα
Λιπαρό ή επιρρεπές στην ακμή δέρμα2–4 φορές την εβδομάδαΣαλικυλικό οξύ ή άλλο BHAΕρεθισμός, περισσότερα σπυράκια
Σκούροτερες αποχρώσεις δέρματος ή δέρμα επιρρεπές σε υπερμελάγχρωσηΞεκινήστε χαμηλή και απαλήΉπια χημική απολέπισηΣκούρες κηλίδες μετά από ερεθισμό

Η καθημερινή απολέπιση είναι υπερβολική για πολλούς. Μερικοί τύποι λιπαρού ή επιρρεπούς στην ακμή δέρματος μπορεί να ανεχθούν ήπια καθημερινή απολέπιση, αλλά δεν θα πρέπει να είναι η προεπιλογή.

Χημική έναντι φυσικής απολέπισης

Τα χημικά απολεπιστικά χρησιμοποιούν συστατικά όπως άλφα- και βήτα- υδροξυοξέα, για να χαλαρώσουν τα νεκρά κύτταρα του δέρματος. Συνηθισμένα παραδείγματα περιλαμβάνουν το γλυκολικό οξύ, το γαλακτικό οξύ, το μανδελικό οξύ και το σαλικυλικό οξύ.

Τα φυσικά απολεπιστικά χρησιμοποιούν scrubs, βούρτσες, σφουγγάρια ή τραχιά σωματίδια, για να αφαιρέσουν χειροκίνητα τα νεκρά κύτταρα. Αυτά μπορεί να λειτουργήσουν για μερικούς ανθρώπους, ειδικά στο σώμα, αλλά είναι πιο πιθανό να ερεθίσουν το πρόσωπο εάν χρησιμοποιηθούν επιθετικά.

Για το δέρμα του προσώπου, η απαλή χημική απολέπιση είναι συχνά η ασφαλέστερη επιλογή. Τα σκληρά scrubs μπορούν να επιδεινώσουν την ερυθρότητα, την ακμή, τη φλεγμονή και τις σκούρες κηλίδες.

Πώς να κάνετε απολέπιση με ασφάλεια

Διατηρήστε τη ρουτίνα σας απλή:

  • Δοκιμάστε πρώτα ένα νέο απολεπιστικό
  • Ξεκινήστε με 1 φορά την εβδομάδα και στη συνέχεια αυξήστε μόνο εάν σας είναι ανεκτό
  • Αποφύγετε την απολέπιση του ηλιακά καμένου, σκασμένου ή ερεθισμένου δέρματος
  • Μην τρίβετε δυνατά. Περισσότερη πίεση δεν σημαίνει καλύτερα αποτελέσματα
  • Ενυδατώστε μετά
  • Χρησιμοποιήστε ευρέος φάσματος SPF 30 ή υψηλότερο κάθε πρωί, ειδικά όταν χρησιμοποιείτε AHA ή BHA

Η απολέπιση τη νύχτα μπορεί να είναι χρήσιμη, επειδή ορισμένα οξέα μπορεί να αυξήσουν την ευαισθησία στον ήλιο και η νυχτερινή χρήση δίνει στο δέρμα χρόνο να ανακάμψει πριν από την έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Τι προσμίξεις πρέπει να αποφεύγετε

Να είστε προσεκτικοί όταν συνδυάζετε απολεπιστικά με ρετινόλη, συνταγογραφούμενα ρετινοειδή ή υπεροξείδιο του βενζοϋλίου. Η πολύ συχνή χρήση τους μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα, ξεφλούδισμα, κάψιμο και βλάβη στον δερματικό φραγμό.

Μια ασφαλέστερη προσέγγιση είναι να εναλλάσσετε τις νύχτες χρήσης. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε ένα ρετινοειδές την μία νύχτα και ένα απολεπιστικό την άλλη, αντί να εφαρμόζετε και τα δύο σε στρώσεις, εκτός εάν το συστήσει ο δερματολόγος σας.

Ενδείξεις ότι κάνετε υπερβολική απολέπιση

Το δέρμα σας συνήθως θα σας «πει» πότε η ρουτίνα που εφαρμόζετε είναι πολύ επιθετική. Συνηθισμένα σημάδια:

  • Τσίμπημα ή αίσθηση καύσου
  • Ερυθρότητα
  • Σφίξιμο
  • Απολέπιση
  • Γυαλιστερό, ερεθισμένο δέρμα
  • Περισσότερα σπυράκια
  • Αυξημένη ευαισθησία σε προϊόντα που παλιότερα σας έδιναν μια αίσθηση ευαισθησίας

Εάν συμβεί αυτό, σταματήστε την απολέπιση για αρκετές ημέρες και επικεντρωθείτε σε απαλό καθαριστικό, ενυδατική κρέμα και αντηλιακό. Επανεκκινήστε μόνο όταν το δέρμα νιώσει ήρεμο.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει να κάνω απολέπιση στο πρόσωπο και το σώμα με τον ίδιο τρόπο;

Όχι. Το δέρμα του σώματος είναι συχνά πιο παχύ και μπορεί να ανέχεται ισχυρότερη απολέπιση, ενώ το δέρμα του προσώπου είναι πιο ευαίσθητο και χρειάζεται μια πιο ήπια προσέγγιση.

Μπορώ να κάνω απολέπιση εάν έχω ακμή;

Ναι, αλλά αποφύγετε τα σκληρά scrub. Το σαλικυλικό οξύ μπορεί να βοηθήσει το λιπαρό ή το επιρρεπές στην ακμή δέρμα, αλλά η ερεθισμένη ή φλεγμονώδης ακμή μπορεί να επιδεινωθεί με την υπερβολική απολέπιση.

Πρέπει να κάνω απολέπιση πριν ή μετά το ξύρισμα;

Η απαλή απολέπιση πριν το ξύρισμα μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της συσσώρευσης γύρω από τους θύλακες των τριχών, αλλά αποφύγετε την απολέπιση αμέσως μετά το ξύρισμα εάν το δέρμα είναι ευαίσθητο.

Μπορεί η απολέπιση να επιδεινώσει τις σκούρες κηλίδες;

Ναι, εάν ερεθίζει το δέρμα. Τα άτομα που είναι επιρρεπή σε υπερμελάγχρωση θα πρέπει να αποφεύγουν τα επιθετικά scrubs και να ξεκινούν με απαλά προϊόντα.

Συμπέρασμα

Η απολέπιση μπορεί να βελτιώσει την υφή και τη φωτεινότητα του δέρματος, αλλά λειτουργεί καλύτερα με μέτρο. Οι περισσότεροι θα πρέπει να ξεκινούν με 1-2 συνεδρίες την εβδομάδα και να προσαρμόζονται σταδιακά.

Η ασφαλέστερη ρουτίνα είναι απαλή, συνεπής και προσαρμοσμένη στον τύπο του δέρματός σας: χρησιμοποιήστε το σωστό απολεπιστικό, ενυδατώστε το μετά και προστατέψτε το δέρμα σας από τον ήλιο κάθε μέρα.

Πηγές:
health.com
aad.org
fda.gov (1)
fda.gov (2)

