Σαλής ο Βαρκάρης των Χανίων: Ο «μαύρος άγιος» του λιμανιού που έγινε θρύλος

Snapshot Ο Σαλής, ένας αφρικανικής καταγωγής μουσουλμάνος βαρκάρης στα Χανιά, έγινε γνωστός για την καλοσύνη και τη φιλανθρωπία του, παρά τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό που βίωνε.

Μετέφερε δωρεάν φτωχούς επιβάτες, προσέφερε ανώνυμα τρόφιμα και χρήματα σε φτωχές οικογένειες και προίκισε δύο ορφανές κοπέλες με τα κέρδη από λαχείο.

Ακόμη και όταν έλαβε σύνταξη στα γεράματά του, συνέχισε να δίνει μέρος των χρημάτων του σε όσους είχαν μεγαλύτερη ανάγκη.

Η μορφή και η ιστορία του Σαλή έγιναν σύμβολο ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και ειρηνικής συνύπαρξης στην τοπική κοινωνία των Χανίων.

Η μνήμη του διατηρείται ζωντανή μέσω αφιερωμάτων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και δρόμου που φέρει το όνομά του στην πόλη. Snapshot powered by AI

Στην παλιά πόλη των Χανίων, εκεί όπου το ενετικό λιμάνι συναντά τη μνήμη και τις ιστορίες των ανθρώπων του, ένα όνομα εξακολουθεί να προκαλεί συγκίνηση ακόμη και δεκαετίες μετά τον θάνατό του: Ο Σαλής.

Ο «μαύρος βαρκάρης» των Χανίων, όπως έμεινε γνωστός, δεν ήταν ούτε άρχοντας ούτε πολιτικός. Ήταν ένας απλός άνθρωπος του λιμανιού, ένας μουσουλμάνος βαρκάρης με αφρικανική καταγωγή, που κατέκτησε μια ξεχωριστή θέση στη συλλογική μνήμη της πόλης χάρη στην καλοσύνη, την ανθρωπιά και τη φιλανθρωπία του.

Η μορφή του Σαλή αποτελεί μέχρι σήμερα ένα από τα πιο ιδιαίτερα κεφάλαια της νεότερης ιστορίας των Χανίων. Η ζωή του συνδέθηκε με την ανέχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό, τη διαφορετικότητα, αλλά και με μια σπάνια αξιοπρέπεια που τον έκανε αγαπητό σε όλους, ανεξάρτητα από θρησκεία ή κοινωνική τάξη.

Από την Αφρική στην Κρήτη

Ο Σαλής Χελιδονάκης – όπως αναφέρεται σε αρκετές πηγές – γεννήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και πιστεύεται ότι καταγόταν από τη Βόρεια Αφρική. Άλλες αφηγήσεις αναφέρουν ότι έφτασε στην Κρήτη σε νεαρή ηλικία, πιθανότατα μέσω της Αιγύπτου ή της Λιβύης, σε μια εποχή που το νησί αποτελούσε σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών.

Η παρουσία ανθρώπων αφρικανικής καταγωγής στην Κρήτη δεν ήταν ασυνήθιστη κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας. Πολλοί εργάζονταν σε λιμάνια, σε αγροτικές εργασίες ή σε υπηρεσίες των τοπικών αρχόντων. Ο Σαλής, ωστόσο, έμελλε να ξεχωρίσει για έναν διαφορετικό λόγο.

Εγκαταστάθηκε στα Χανιά και εργάστηκε ως βαρκάρης στο ενετικό λιμάνι. Με τη μικρή του βάρκα μετέφερε ανθρώπους και εμπορεύματα από τα πλοία στην προκυμαία, σε μια εποχή που τα μεγάλα καράβια δεν μπορούσαν να δέσουν εύκολα στο λιμάνι.

Ο άνθρωπος που βοηθούσε τους πάντες

Οι κάτοικοι των Χανίων θυμούνταν τον Σαλή ως έναν άνθρωπο γεμάτο καλοσύνη. Παρά τη φτώχεια του, βοηθούσε όσους είχαν ανάγκη. Συχνά μετέφερε δωρεάν φτωχούς ανθρώπους, έδινε χρήματα ή τρόφιμα σε οικογένειες που δυσκολεύονταν και προστάτευε παιδιά που ζούσαν στους δρόμους.

Η πιο δυνατή ανάμνηση που διασώθηκε μέσα από τις μαρτυρίες των παλιών Χανιωτών είναι η σχέση του με τα παιδιά. Ο Σαλής μοίραζε χαμόγελα, γλυκές κουβέντες και μικρά δώρα, ενώ πολλοί τον περιγράφουν σαν έναν ήρεμο και πράο άνθρωπο που σπάνια θύμωνε.

Δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τον αποκαλούσαν «άγιο». Όχι με θρησκευτική έννοια, αλλά ως έναν άνθρωπο με καθαρή ψυχή, που ζούσε για να προσφέρει.

Η ανώνυμη βοήθεια στις φτωχές οικογένειες

Λέγεται πως κάθε φορά που πληρωνόταν από τη δουλειά του στο λιμάνι, ο Σαλής δεν κρατούσε σχεδόν τίποτα για τον εαυτό του. Αγόραζε τρόφιμα, τα έβαζε σε σακούλες και τα έστελνε ανώνυμα σε φτωχές και πολύτεκνες οικογένειες των Χανίων. Πολλοί μάθαιναν αργότερα ότι πίσω από τη βοήθεια βρισκόταν ο «μαύρος βαρκάρης» του λιμανιού.

Το λαχείο που έγινε προίκα για ορφανές κοπέλες

Μία από τις πιο γνωστές ιστορίες γύρω από τον Σαλή αφορά έναν μεγάλο λαχνό που κέρδισε. Αντί να κρατήσει τα χρήματα για να βελτιώσει τη δύσκολη ζωή του, φέρεται να έδωσε ολόκληρο το ποσό για να προικίσει δύο ορφανές κοπέλες ώστε να μπορέσουν να παντρευτούν. Μάλιστα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, το έκανε χωρίς να αποκαλύψει το όνομά του.

Η σύνταξη που μοίραζε στους πιο φτωχούς από εκείνον

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, όταν πια είχε γεράσει και δεν μπορούσε να δουλεύει στη βάρκα, ο Σαλής κατάφερε με τη βοήθεια Χανιωτών να αποκτήσει ελληνική υπηκοότητα και μια μικρή σύνταξη από το ΙΚΑ. Ακόμη όμως και τότε, συνέχιζε να δίνει μέρος των χρημάτων του σε ανθρώπους που θεωρούσε πως είχαν μεγαλύτερη ανάγκη από τον ίδιο. Η πράξη αυτή έμεινε στη μνήμη των κατοίκων ως απόδειξη της βαθιάς του ανθρωπιάς.

Οι Χανιώτες που του ανταπέδωσαν την αγάπη

Όταν ο Σαλής αναγκάστηκε να πουλήσει το σπίτι του στο Κουμ Καπί και βρέθηκε χωρίς χρήματα, πολλοί κάτοικοι των Χανίων κινητοποιήθηκαν για να τον βοηθήσουν. Ήταν ίσως η πρώτη φορά που η πόλη προσπάθησε συλλογικά να ανταποδώσει την αγάπη και τη βοήθεια που εκείνος είχε προσφέρει για δεκαετίες αθόρυβα και χωρίς αντάλλαγμα.

Η μορφή του λιμανιού

Για δεκαετίες ο Σαλής υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι του λιμανιού των Χανίων. Οι τουρίστες και οι επισκέπτες τον παρατηρούσαν να κινείται αθόρυβα με τη βάρκα του, ενώ οι ντόπιοι τον χαιρετούσαν σαν δικό τους άνθρωπο.

Η χαρακτηριστική του φιγούρα – ψηλός, αδύνατος, με σκούρο δέρμα και συχνά φτωχικά ρούχα – έγινε σχεδόν μυθική. Πολλοί φωτογράφοι και περιηγητές της εποχής τον απαθανάτισαν, ενώ το όνομά του πέρασε από γενιά σε γενιά μέσα από αφηγήσεις, ιστορίες και θρύλους.

Ο Σαλής δεν είχε περιουσία ούτε οικογένεια με κοινωνική δύναμη. Παρ’ όλα αυτά, απέκτησε κάτι πολύ πιο σημαντικό και συνάμα ανεκτίμητο: Την αγάπη των ανθρώπων.

Ο θάνατος και ο θρύλος

Ο θάνατός του, στα μέσα του 20ού αιώνα, βύθισε στη θλίψη την τοπική κοινωνία των Χανίων. Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων της εποχής, πλήθος κόσμου βρέθηκε στην κηδεία του για να αποχαιρετήσει τον άνθρωπο που είχε γίνει σύμβολο ανθρωπιάς.

Με τα χρόνια, η ιστορία του όχι μόνο δεν ξεχάστηκε, αλλά γιγαντώθηκε. Άρθρα, αφιερώματα, θεατρικές παραστάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις κράτησαν ζωντανή τη μνήμη του. Στα Χανιά υπάρχει σήμερα δρόμος που φέρει το όνομά του, ενώ πολλοί κάτοικοι συνεχίζουν να μιλούν για εκείνον σαν να ήταν ένα πρόσωπο που ανήκει ακόμη στην πόλη.

Η περίπτωση του Σαλή είναι ξεχωριστή γιατί αποτυπώνει μια άλλη εικόνα της Κρήτης: Μιας κοινωνίας που, παρά τις δυσκολίες και τις αντιθέσεις της εποχής, αγκάλιασε έναν άνθρωπο διαφορετικής καταγωγής και θρησκείας.

Ένα σύμβολο ανθρωπιάς και συνύπαρξης

Σήμερα, ο Σαλής θεωρείται από πολλούς σύμβολο αλληλεγγύης, ανιδιοτέλειας και ειρηνικής συνύπαρξης. Η ιστορία του αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια εποχή όπου οι κοινωνίες ταλανίζονται από φόβο, διακρίσεις και κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Ο «μαύρος βαρκάρης» των Χανίων απέδειξε ότι η αξία ενός ανθρώπου δεν καθορίζεται από την καταγωγή, το χρώμα ή τη θρησκεία του, αλλά από τις πράξεις του. Ίσως γι’ αυτό ο Σαλής δεν έμεινε απλώς μια ιστορική φιγούρα. Έγινε μνήμη, θρύλος και σημείο αναφοράς για μια ολόκληρη πόλη.