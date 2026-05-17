Στην τελική ευθεία τα σχολεία: Πρεμιέρα τη Δευτέρα για τις εξετάσεις στα Λύκεια

Ανοίγει αύριο, Δευτέρα 18 Μαΐου, η αυλαία των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων για τα Λύκεια όλης της χώρας, σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της σχολικής χρονιάς.

Το χρονοδιάγραμμα για το Λύκειο

Οι μαθητές της Α' και Β' Λυκείου θα ριχτούν στη μάχη των προαγωγικών εξετάσεων από τις 18 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου, με τα αποτελέσματα να ανακοινώνονται έως τις 19 Ιουνίου.

Αντίστοιχα, οι τελειόφοιτοι της Γ' Λυκείου ξεκινούν αύριο τις ενδοσχολικές απολυτήριες εξετάσεις, οι οποίες θα ολοκληρωθούν με ταχύρρυθμους ρυθμούς τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Τα αποτελέσματα για την τρίτη λυκείου θα εκδοθούν έως τις 27 Μαΐου, ώστε όλα να είναι έτοιμα για τις Πανελλαδικές.

Η ώρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Η μεγάλη μάχη για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ξεκινά στα τέλη του μήνα. Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ θα κάνουν ποδαρικό στις 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, ενώ οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ θα ξεκινήσουν μία ημέρα μετά, στις 30 Μαΐου, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Τι ισχύει για Γυμνάσια, Δημοτικά και Νηπιαγωγεία

Γυμνάσια: Τα μαθήματα ολοκληρώνονται την Παρασκευή 27 Μαΐου. Αμέσως μετά, από τις 2 έως τις 15 Ιουνίου, θα διεξαχθούν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Δημοτικά και Νηπιαγωγεία: Για τους μικρότερους μαθητές η σχολική χρονιά θα διαρκέσει λίγο παραπάνω, καθώς το κουδούνι θα χτυπήσει για τελευταία φορά τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

