Η ΝASA επιβεβαιώνει τα ισχυρά σημάδια του «Σούπερ Ελ Νίνιο» - Tι θα συμβεί το καλοκαίρι 

Snapshot Η NASA επιβεβαίωσε μέσω δορυφορικών εικόνων την παρουσία θερμού νερού στον Ειρηνικό, σημάδι επικείμενου «Σούπερ Ελ Νίνιο».

Το φαινόμενο προβλέπεται να είναι ισχυρό και συγκρίσιμο με το Ελ Νίνιο του 1877, το χειρότερο που έχει καταγραφεί.

Το «Σούπερ Ελ Νίνιο» αναμένεται να αυξήσει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες κατά 3°C το καλοκαίρι του 2026.

Θα προκαλέσει ακραίες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και έντονη ξηρασία σε διάφορες περιοχές παγκοσμίως.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί για 80

90% πιθανότητα εμφάνισης του φαινομένου το καλοκαίρι του 2026 και τονίζει την ανάγκη προετοιμασίας. Snapshot powered by AI

Η NASA ανέφερε ότι, μέσω δορυφορικών εικόνων, εντοπίστηκε μια έκταση θερμού νερού πλάτους εκατοντάδων χιλιομέτρων στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοικτά των ακτών της Νότιας Αμερικής. Οι ειδικοί λένε ότι αυτό είναι ένα σίγουρο σημάδι ότι το Σούπερ Ελ Νίνιο θα φτάσει αργότερα φέτος.

Προηγουμένως, οι κλιματολόγοι είχαν επισημάνει την πιθανότητα να φτάσει φέτος ένα τεράστιο Ελ Νίνιο, το οποίο δεν θα μοιάζει με τίποτα από όσα έχουν δει τις τελευταίες δεκαετίες. Προβλέπεται να είναι της ίδιας κλίμακας με αυτό που παρατηρήθηκε το 1877, το χειρότερο που έχει καταγραφεί από τότε που άρχισε η τήρηση στοιχείων.

Η NASA δήλωσε σε ανακοίνωσή της: «Κύματα υψηλότερου και θερμότερου νερού κινούνται προς τα ανατολικά στον Ειρηνικό Ωκεανό λίγους μήνες πριν εμφανιστεί ένα Ελ Νίνιο. Αρκετά έχουν εμφανιστεί στα δορυφορικά δεδομένα του 2026». Τα δεδομένα καταγράφηκαν από τον δορυφόρο Sentinel–6 Michael Freilich που εκτοξεύθηκε το 2020.

Ο κύκλος του Ελ Νίνιο είναι ένα συνηθισμένο μετεωρολογικό φαινόμενο, κατά το οποίο οι ισχυροί αληγείς άνεμοι, αντί να κινούνται από ανατολικά προς δυτικά, αρχίζουν να πνέουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αντί να ωθούν τα θερμά επιφανειακά νερά μακριά από τη Νότια Αμερική προς την Ασία και την Αυστραλία, προκαλούν την ανατάραξη και τη συγκέντρωσή τους προς τα ανατολικά, πίσω στη Νότια Αμερική. Αυτή η προσωρινή διαταραχή των φυσιολογικών ωκεάνιων και ατμοσφαιρικών συστημάτων της Γης συμβαίνει κάθε δύο έως επτά χρόνια.

Η NASA και άλλοι οργανισμοί έχουν αρχίσει να παρατηρούν ενδείξεις ενός από τα ισχυρότερα φαινόμενα Ελ Νίνιο που έχουν καταγραφεί ποτέ. Το φαινόμενο θα επηρεάσει κάθε μέρος του κόσμου, με τις μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες να αναμένεται να αυξηθούν κατά 3°C αυτό το καλοκαίρι.

Εκτός από την ακραία ζέστη, το «Σούπερ Ελ Νίνιο» θα φέρει επίσης ακραίες βροχοπτώσεις και πλημμύρες σε ορισμένες περιοχές.

Ο δορυφόρος της NASA παρακολουθεί τα θερμά κύματα Κέλβιν για να εντοπίσει ενδείξεις ενός επικείμενου Ελ Νίνιο.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός αυτή την εβδομάδα ανέφερε ότι υπάρχει 80% πιθανότητα εμφάνισης του φαινομένου El Niño κατά τη διάρκεια του Ιουνίου–Αυγούστου 2026.

«Η επιστήμη είναι σαφής: το Ελ Νίνιο φτάνει στα κατώφλια μας τους επόμενους μήνες με 90% βεβαιότητα. Ο κόσμος πρέπει να το αντιμετωπίσει ως την επείγουσα κλιματική προειδοποίηση που είναι. Οι συνθήκες του Ελ Νίνιο θα ρίξουν λάδι στη φωτιά ενός πλανήτη που θερμαίνεται. Οι επιπτώσεις θα είναι ακόμη πιο σφοδρές, θα ταξιδέψουν ακόμη πιο μακριά και θα διασχίσουν τα σύνορα με καταστροφική ταχύτητα», ανέφερε σε δήλωση.

Μιλώντας για το τι να περιμένουμε, η Γενική Γραμματέας του WMO, Celeste Saulo, δήλωσε: «Πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα ενδεχομένως ισχυρό φαινόμενο El Niño, το οποίο θα επιδεινώσει την ξηρασία και τις έντονες βροχοπτώσεις και θα αυξήσει τον κίνδυνο καυσώνων τόσο στην ξηρά όσο και στον ωκεανό».