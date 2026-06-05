Η ΝASA επιβεβαιώνει τα ισχυρά σημάδια του «Σούπερ Ελ Νίνιο» - Tι θα συμβεί το καλοκαίρι 

Επιβεβαιώθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο από δορυφορικές εικόνες της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας, ότι το «Σούπερ Ελ Νίνιο» βρίσκεται ήδη στο κατώφλι μας - Η προειδοποίηση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού

Δέσποινα Σοφιανίδου

Η ΝASA επιβεβαιώνει τα ισχυρά σημάδια του «Σούπερ Ελ Νίνιο» - Tι θα συμβεί το καλοκαίρι 
ΚΑΙΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η NASA επιβεβαίωσε μέσω δορυφορικών εικόνων την παρουσία θερμού νερού στον Ειρηνικό, σημάδι επικείμενου «Σούπερ Ελ Νίνιο».
  • Το φαινόμενο προβλέπεται να είναι ισχυρό και συγκρίσιμο με το Ελ Νίνιο του 1877, το χειρότερο που έχει καταγραφεί.
  • Το «Σούπερ Ελ Νίνιο» αναμένεται να αυξήσει τις παγκόσμιες θερμοκρασίες κατά 3°C το καλοκαίρι του 2026.
  • Θα προκαλέσει ακραίες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και έντονη ξηρασία σε διάφορες περιοχές παγκοσμίως.
  • Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί για 80
  • 90% πιθανότητα εμφάνισης του φαινομένου το καλοκαίρι του 2026 και τονίζει την ανάγκη προετοιμασίας.
Snapshot powered by AI

Η NASA ανέφερε ότι, μέσω δορυφορικών εικόνων, εντοπίστηκε μια έκταση θερμού νερού πλάτους εκατοντάδων χιλιομέτρων στον Ειρηνικό Ωκεανό, στα ανοικτά των ακτών της Νότιας Αμερικής. Οι ειδικοί λένε ότι αυτό είναι ένα σίγουρο σημάδι ότι το Σούπερ Ελ Νίνιο θα φτάσει αργότερα φέτος.

Προηγουμένως, οι κλιματολόγοι είχαν επισημάνει την πιθανότητα να φτάσει φέτος ένα τεράστιο Ελ Νίνιο, το οποίο δεν θα μοιάζει με τίποτα από όσα έχουν δει τις τελευταίες δεκαετίες. Προβλέπεται να είναι της ίδιας κλίμακας με αυτό που παρατηρήθηκε το 1877, το χειρότερο που έχει καταγραφεί από τότε που άρχισε η τήρηση στοιχείων.

Η NASA δήλωσε σε ανακοίνωσή της: «Κύματα υψηλότερου και θερμότερου νερού κινούνται προς τα ανατολικά στον Ειρηνικό Ωκεανό λίγους μήνες πριν εμφανιστεί ένα Ελ Νίνιο. Αρκετά έχουν εμφανιστεί στα δορυφορικά δεδομένα του 2026». Τα δεδομένα καταγράφηκαν από τον δορυφόρο Sentinel–6 Michael Freilich που εκτοξεύθηκε το 2020.

Ο κύκλος του Ελ Νίνιο είναι ένα συνηθισμένο μετεωρολογικό φαινόμενο, κατά το οποίο οι ισχυροί αληγείς άνεμοι, αντί να κινούνται από ανατολικά προς δυτικά, αρχίζουν να πνέουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αντί να ωθούν τα θερμά επιφανειακά νερά μακριά από τη Νότια Αμερική προς την Ασία και την Αυστραλία, προκαλούν την ανατάραξη και τη συγκέντρωσή τους προς τα ανατολικά, πίσω στη Νότια Αμερική. Αυτή η προσωρινή διαταραχή των φυσιολογικών ωκεάνιων και ατμοσφαιρικών συστημάτων της Γης συμβαίνει κάθε δύο έως επτά χρόνια.

Η NASA και άλλοι οργανισμοί έχουν αρχίσει να παρατηρούν ενδείξεις ενός από τα ισχυρότερα φαινόμενα Ελ Νίνιο που έχουν καταγραφεί ποτέ. Το φαινόμενο θα επηρεάσει κάθε μέρος του κόσμου, με τις μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες να αναμένεται να αυξηθούν κατά 3°C αυτό το καλοκαίρι.

Εκτός από την ακραία ζέστη, το «Σούπερ Ελ Νίνιο» θα φέρει επίσης ακραίες βροχοπτώσεις και πλημμύρες σε ορισμένες περιοχές.

Ο δορυφόρος της NASA παρακολουθεί τα θερμά κύματα Κέλβιν για να εντοπίσει ενδείξεις ενός επικείμενου Ελ Νίνιο.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός αυτή την εβδομάδα ανέφερε ότι υπάρχει 80% πιθανότητα εμφάνισης του φαινομένου El Niño κατά τη διάρκεια του Ιουνίου–Αυγούστου 2026.

«Η επιστήμη είναι σαφής: το Ελ Νίνιο φτάνει στα κατώφλια μας τους επόμενους μήνες με 90% βεβαιότητα. Ο κόσμος πρέπει να το αντιμετωπίσει ως την επείγουσα κλιματική προειδοποίηση που είναι. Οι συνθήκες του Ελ Νίνιο θα ρίξουν λάδι στη φωτιά ενός πλανήτη που θερμαίνεται. Οι επιπτώσεις θα είναι ακόμη πιο σφοδρές, θα ταξιδέψουν ακόμη πιο μακριά και θα διασχίσουν τα σύνορα με καταστροφική ταχύτητα», ανέφερε σε δήλωση.

Μιλώντας για το τι να περιμένουμε, η Γενική Γραμματέας του WMO, Celeste Saulo, δήλωσε: «Πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα ενδεχομένως ισχυρό φαινόμενο El Niño, το οποίο θα επιδεινώσει την ξηρασία και τις έντονες βροχοπτώσεις και θα αυξήσει τον κίνδυνο καυσώνων τόσο στην ξηρά όσο και στον ωκεανό».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μανιφέστο Σαμαρά για την επόμενη ημέρα της Κεντροδεξιάς: «Στους αγώνες για την πατρίδα δεν βγαίνεις στη σύνταξη»

21:52ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot (5/6): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 27 εκατομμύρια ευρώ

21:45ΚΟΣΜΟΣ

«Η Ρωσία επέλεξε για μία ακόμα φορά τον πόλεμο»: Η αντίδραση Ζελένσκι στο «όχι» Πούτιν για συνάντηση

21:34LIFESTYLE

Συντετριμμένη η σύντροφος του James Handy: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο γιος μου τον σκότωσε»

21:26ΚΑΙΡΟΣ

Η ΝASA επιβεβαιώνει τα ισχυρά σημάδια του «Σούπερ Ελ Νίνιο» - Tι θα συμβεί το καλοκαίρι 

21:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης για Σουφλιά: «Αντίο αγαπημένε μου φίλε και συνοδοιπόρε!»

21:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Στο Telekom Center και δίπλα στον Παναθηναϊκό ο Δ. Γιαννακόπουλος

21:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Σουφλιά: «Άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία ολόκληρης της χώρας»

21:01LIFESTYLE

Ορφέας Αυγουστίδης: Η τρυφερή ανάρτηση της μητέρας του, Μαρίας Τζομπανάκη για τα γενέθλιά του

20:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Σαμαράς προαναγγέλλει νέο κόμμα: «Στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη – Η μεγάλη Κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει ανεκπροσώπητη»

20:43ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Το Game 2 των τελικών

20:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Κατάκολο: Νεκρός 66χρονος μετά από πτώση

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο - Νέα Υόρκη σε 3:44' ώρες: Έτοιμο για απογείωση το υπερηχητικό αεροσκάφος X-59 της NASA

20:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού καλεί τον Βαγγέλη Λιόλιο για περαιτέρω εξηγήσεις

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Η στιγμή της αιματηρής επίθεσης σε πρατήριο καυσίμων - Δείτε βίντεο

20:28ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος πνεύμονα: 14 πρωτεΐνες προβλέπουν τον κίνδυνο έως και 5 χρόνια νωρίτερα

20:24ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες εργοστάσιο της Honda στη Βαρκελώνη - Απομακρύνθηκαν 150 εργαζόμενοι

20:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: «Ο Γιώργος Σουφλιάς έχαιρε του σεβασμού φίλων και αντιπάλων»

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Η πραγματική «Παρασκευή και 13»: Η ανεξιχνίαστη υπόθεση πίσω από το έπος τρόμου

20:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για Σουφλιά: Με βαρύτατη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλειά του – Άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:37ΕΛΛΑΔΑ

Ραφήνα: Η στιγμή της αιματηρής επίθεσης σε πρατήριο καυσίμων - Δείτε βίντεο

19:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο πρώην υπουργός της ΝΔ, Γιώργος Σουφλιάς σε ηλικία 85 ετών

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Τοπαλίδου: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που οι τροχονόμοι την σταματούν για αλκοτέστ

06:52LIFESTYLE

Οι πρώτες σειρές που ανακοινώθηκαν για την επόμενη σεζόν – Δυνατές ιστορίες, all star cast

20:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Κατάκολο: Νεκρός 66χρονος μετά από πτώση

20:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Σαμαράς προαναγγέλλει νέο κόμμα: «Στους αγώνες για την πατρίδα δεν υπάρχει σύνταξη – Η μεγάλη Κεντροδεξιά παράταξη έχει μείνει ανεκπροσώπητη»

16:59LIFESTYLE

Συγκινεί η Σοφία Κουρτίδου για τον διπλό ακρωτηριασμό του συντρόφου της: «Τον θαυμάζω γιατί όλο αυτό το μετουσίωσε σε ένα θαύμα»

20:43ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός: Το Game 2 των τελικών

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος και οργή στη Γαλλία: Νεκρή η 11χρονη Λιάνα - Αναγνωρίστηκε η σορός αλλά είναι άγνωστη η αιτία θανάτου

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Νέες αποκαλύψεις από συνομιλίες - «Χρειάζομαι 50.000 ευρώ, γιατί χρωστάω», είχε πει η 44χρονη

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτοι τουρκικοί ισχυρισμοί: Οι Έλληνες μας φοβούνται και θα στείλουν γυναίκες στα σύνορα

20:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού καλεί τον Βαγγέλη Λιόλιο για περαιτέρω εξηγήσεις

21:34LIFESTYLE

Συντετριμμένη η σύντροφος του James Handy: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο γιος μου τον σκότωσε»

17:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο του Mega για το νοσοκομείο της Ξάνθης

19:16LIFESTYLE

Θλίψη για τον Βρετανό ηθοποιό Άντονι Χεντ: Πέθανε 6 μήνες μετά τον θάνατο της συζύγου του

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Ανατροπή με τον ξυλοδαρμό των δύο Αιγυπτίων με ρόπαλο μπέιζμπολ - Δεν ήταν διαρρήκτες

21:26ΚΑΙΡΟΣ

Η ΝASA επιβεβαιώνει τα ισχυρά σημάδια του «Σούπερ Ελ Νίνιο» - Tι θα συμβεί το καλοκαίρι 

14:21ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην έρημο Σαχάρα: 49 άνθρωποι πέθαναν από δίψα μετά από βλάβη στο φορτηγό τους

22:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου έως τα μέσα Ιουνίου 

08:21ΕΥ ΖΗΝ

Καρδιολόγος μοιράζεται τι δεν κάνει ποτέ πριν τις 9 π.μ. για πιο υγιή καρδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ