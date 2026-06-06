Έγραψε ιστορία η Αντρέεβα: Σήκωσε το τρόπαιο του Roland Garros στα 19 της!

Η Μίρρα Αντρέεβα ολοκλήρωσε την ονειρεμένη πορεία της στο φετινό Roland Garros, κατακτώντας σε ηλικία 19 ετών το πρώτο Grand Slam της καριέρας της. Η Ρωσίδα πρωταθλήτρια (Νο.8) επικράτησε με 2-0 σετ σε περίπου μιάμιση ώρα της καταπληκτικής Μάγια Χβαλίνσκα, βάζοντας τέλος στο απίθανο ταξίδι της Πολωνής (Νο.114), που ξεκίνησε από τα προκριματικά στο major του Παρισιού.

Η εξέλιξη του ματς

Το ξεκίνημα του τελικού ήταν νευρικό και για τις δύο φιναλίστ. Καμία από τις δύο τενίστριες δεν κατάφερε να κρατήσει το σερβίς της στα πρώτα τέσσερα γκέιμ, με αποτέλεσμα να σημειωθούν τέσσερα διαδοχικά break για το 2-2. Η Τσβαλίνσκα ήταν η πρώτη που έσπασε αυτό το σερί, υπερασπίστηκε το σερβίς της και πέρασε μπροστά με 2-3.

Η απάντηση της Μίρα Αντρέεβα όμως ήταν άμεση. Η 19χρονη Ρωσίδα ισοφάρισε αρχικά σε 3-3 και, πατώντας γκάζι στη συνέχεια, κατέκτησε τα τρία επόμενα γκέιμ για να κλείσει το πρώτο σετ με 6-3, παίρνοντας προβάδισμα στον τελικό.

Καταιγιστική στο δεύτερο σετ

Με σπασμένα τα φρένα μπήκε στο δεύτερο σετ η Αντρέεβα, παίρνοντας γρήγορα προβάδισμα με 2-0. Η απόλυτη κυριαρχία της Ρωσίδας συνεχίστηκε και στο τρίτο γκέιμ, όπου πέτυχε μια σπουδαία ανατροπή: γύρισε από το εις βάρος της 40-0 στο σερβίς της Τσβαλίνσκα, της «έκλεψε» το γκέιμ και έγραψε το 3-0.

Η Πολωνή πρωταθλήτρια έδειξε να καταρρέει πνευματικά, χάνοντας με ευκολία και τα επόμενα δύο γκέιμ, με την Αντρέεβα να φτάνει σε ένα εμφατικό 5-0. Αν και η Τσβαλίνσκα είχε να ανέβει ένα βουνό, έβγαλε μια εγωιστική αντίδραση μειώνοντας σε 5-2, όμως η Αντρέεβα παρέμεινε ψύχραιμη. Σέρβιρε επιτυχημένα, έκλεισε το σετ με 6-2 και πανηγύρισε έξαλλα την κατάκτηση του παρθενικού Grand Σλαμ τίτλου της καριέρας της.