Μποτιλιάρισμα στο τελωνείο των Ευζώνων - Χιλιάδες Βαλκάνιοι τουρίστες εισρέουν στη χώρα

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η εικόνα στο τελωνείο των Ευζώνων από το κύμα των επισκεπτών από τα Βαλκάνια, που επιλέγουν την Ελλάδα και κυρίως το βόρειο κομμάτι της χώρας για τις διακοπές τους.

Οι ουρές των οχημάτων είναι ατελείωτες και ουσιαστικά έχουν ενώσει τα δύο τελωνεία της Ελλάδας και των Σκοπίων.

Πρόκειται κυρίως για Σέρβους, Ρουμάνους, Σκοπιανούς, πολίτες του Κοσόβου, της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, της Ουγγαρίας και της Πολωνίας, οι οποίοι από τα μεσάνυχτα έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους για να προλάβουν το μποτιλιάρισμα, που τελικά είναι αναπόφευκτο.

Πέρα από τα ΙΧ, δεκάδες είναι και τα λεωφορεία, που παραμένουν στην ουρά. Αυτή την ώρα η αναμονή στο τελωνείο των Ευζώνων ξεπερνά τις τέσσερις ώρες και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι έχουν ανασταλεί οι βιομετρικοί έλεγχοι.

Από νωρίς το πρωί έχουν ανοίξει και οι 13 πύλες εισόδου στο τελωνείο των Ευζώνων και γίνεται υπερπροσπάθεια από τους αστυνομικούς και τους τελωνειακούς υπαλλήλους για να υπάρξει αποσυμφόρηση αλλά το κύμα των τουριστών είναι πολύ μεγάλο με αποτέλεσμα να μην αποφεύγονται οι καθυστερήσεις.

Την ίδια ώρα, η Θεσσαλονίκη αδειάζει αφού αυτή την εβδομάδα κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου. Με 100% πληρότητα αναχώρησε το καράβι για Σποράδες ενώ κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και την επόμενη εβδομάδα.