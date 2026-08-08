Χόρεψε και κέρδισε 20% έκπτωση στη βενζίνη – Η ευρηματική προσφορά πρατηρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες

Πρατήριο καυσίμων στη Νέα Υόρκη δίνει 20% έκπτωση σε όσους… χορεύουν

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Χόρεψε και κέρδισε 20% έκπτωση στη βενζίνη – Η ευρηματική προσφορά πρατηρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες
ΚΟΣΜΟΣ
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Αν χορεύεις καλά, τότε η βενζίνη για το όχημά σου κοστίζει… φθηνότερα. Πρατήριο καυσίμων στη Νέα Υόρκη βρήκε έναν απίθανο τρόπο να χαρίσει χαμόγελα στους πελάτες του, προσφέροντας 20% έκπτωση σε όσους τολμούσαν να δείξουν τις καλύτερες χορευτικές τους κινήσεις.

Η ιδέα ξεκίνησε όταν η διευθύντρια του καταστήματος, Εύα Μίτλερ, τοποθέτησε δίπλα στο ταμείο μία πινακίδα που έγραφε: «Θέλετε έκπτωση; Δείξτε μας την καλύτερη χορευτική σας κίνηση».

Η προσφορά γρήγορα έγινε viral, με πελάτες από την ευρύτερη περιοχή να αφήνουν για λίγο τις αγορές τους και να επιδεικνύουν τις χορευτικές τους ικανότητες μπροστά στο προσωπικό.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε μία περίοδο κατά την οποία η μέση τιμή της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπερνά τα 4 δολάρια / γαλόνι, δίνοντας στους οδηγούς έναν… διαφορετικό τρόπο να εξοικονομήσουν χρήματα.

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