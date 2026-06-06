Ζέτα Δούκα: Η φωτογραφία με μαγιό στα 52 της και η εξομολόγηση για την ανορεξία και την βουλιμία

Snapshot Η Ζέτα Δούκα δημοσίευσε φωτογραφία με μαγιό χωρίς φίλτρα, δείχνοντας το σώμα της στα 52, μετά από δύσκολη πορεία αποδοχής και αντιμετώπισης διατροφικών διαταραχών.

Αναγνώρισε τις αλλαγές που έχει βιώσει το σώμα της μετά τη γέννα και την προσέγγιση της εμμηνόπαυσης.

Ακολουθεί ήπια άσκηση, διατροφή με περιορισμό υδατανθράκων, διαλειμματική νηστεία και συμπληρώματα διατροφής με ιατρική καθοδήγηση.

Τονίζει τη σημασία του νερού, της αποφυγής αλκοόλ, της ηλιοθεραπείας, των ποιοτικών σχέσεων και της ξεκούρασης.

Προτρέπει στην αποδοχή του εαυτού χωρίς αυτοκριτική και στην ελεύθερη έκφραση της προσωπικής εικόνας, καλώντας όλους να φορέσουν το μαγιό που επιθυμούν. Snapshot powered by AI

Μια φωτογραφία με μαγιό δημοσίευσε η Ζέτα Δούκα στα social media, παρουσιάζοντας το σώμα της όπως είναι στην ηλικία των 52 ετών, χωρίς τη χρήση φίλτρων ή επεξεργασίας, όπως τόνισε.

Μέσα από ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να αποδεχτεί τον εαυτό της. Αναφέρθηκε στις διατροφικές διαταραχές που πέρασε, ενώ στάθηκε και στις αλλαγές που έχει βιώσει το σώμα της, το οποίο έχει φέρει στον κόσμο ένα παιδί και, όπως σημειώνει, «πλέον φλερτάρει με την εμμηνόπαυση και σχεδόν όλα τα παρελκόμενα».

https://www.instagram.com/p/DZPQw_IsB7T/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Αναλυτικά η ανάρτησή της:

«Αυτό είναι το σώμα μου. Χωρίς κανένα φίλτρο και καμία επεξεργασία. Με μία πόζα που ίσως κολακεύει αλλά σε καμία περίπτωση δεν παραποιεί την πραγματικότητα.

Είναι το σώμα μιας γυναίκας 52 χρονών, με καλά γονίδια, που έχει περάσει διά πυρός και σιδήρου σε σχέση με την αποδοχή του, έχει νοσήσει από ανορεξία και βουλιμία, έχει φέρει στον κόσμο ένα παιδί πριν 10 χρόνια και πλέον φλερτάρει με την εμμηνόπαυση και σχεδόν όλα τα παρελκόμενα.

Και επειδή πλέον έχουμε κατακτήσει το δικαίωμα να μιλάμε ανοιχτά για το τέλος της εμμήνου ρύσης μας και για τις επιλογές που έχουμε προκειμένου να περάσουμε τις ορμονικές αλλαγές με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο, να κάποια πράγματα που κάνω κι έχουν αποτέλεσμα σε μένα σε αυτή τη φάση της ζωής μου:

1/ Τακτική αλλά ήπια άσκηση, αεροβική για εξισορρόπηση ορμονών και πιλάτες για το μυϊκό όγκο που χάνεται ραγδαίως

2 / Περιορισμός των υδατανθράκων (με συμβουλή του γυναικολόγου μου @eliashintipas ) και επεξεργασμένων τροφίμων. Δίνω βάση στις πρωτεΐνες, όσπρια, λαχανικά, φρούτα και κάνω διαλειμματικη νηστεία 16:8 όταν μπορώ.

3/ Πολύ νερό, λίγο αλκοόλ (έχω λατρέψει τα alcohol free ποτά)

4/ Συμπληρώματα διατροφής για ενέργεια, γερά οστά και καλό ύπνο (το πιο σημαντικό!) κατόπιν συμβουλής γυναικολόγου πάλι.

5/ Μπάνιο στη θάλασσα (ή σε παγωμένα ποτάμια) και λίγη ηλιοθεραπεία το πρωί όταν προλαβαίνω…

6/ Ωραίες και δημιουργικές συναναστροφές, με επιλεγμένους φίλους και συνεργάτες.

7/ Βιβλία, ξεκούραση όσο μπορώ (το πιο δύσκολο απ όλα!) και σχέδια για ταξίδια, με και άνευ παρέας

8/ Όλα τα προηγούμενα αλλά κυρίως αγάπη για τον μοναδικό εαυτό μας και λιγότερη – αν όχι καθόλου- αυτοκριτική για το πώς είναι και φαίνεται. Για την κριτική των άλλων, ούτε λόγος! Φορέστε το μαγιό που γουστάρετε λοιπόν και καλό καλοκαίρι».

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