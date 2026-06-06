«Timeless»: Νέο album του Prince θα κυκλοφορήσει 10 χρόνια μετά τον θάνατό του

Ένα νέο album του Prince με τίτλο «Timeless» θα κυκλοφορήσει στις 28 Αυγούστου, μέσω μιας συνεργασίας του φορέα διαχείρισης του έργου του αείμνηστου καλλιτέχνη, Τhe Prince Estate και της Legacy Recordings της Sony.

Το album θα περιλαμβάνει 10 ακυκλοφόρητα τραγούδια από ολόκληρη την καριέρα του πολυαγάπητου τραγουδιστή, από το 1977 έως το 2016, όταν άφησε την τελευταία του πνοή στην κατοικία του, Πέιζλι Παρκ, στο Τσανχάσεν της Μινεσότα σε ηλικία 57 ετών.

Η ανακοίνωση του νέου album έρχεται παράλληλα με την κυκλοφορία ενός νέου single, του «Stone», μιας ακυκλοφόρητης ηχογράφησης από την άνοιξη του 1995.

Prince Celebration 2026

Η είδηση συνδέεται, επίσης, με τον Εορτασμό προς τιμήν του Prince -Prince Celebration 2026- μια εκδήλωση που διοργανώνεται από τις 3 έως τις 7 Ιουνίου στο Πέιζλι Παρκ - τη θρυλική έπαυλη και το στούντιο ηχογράφησης του μουσικού, στο Τσανχάνσεν, κοντά στη Μινεάπολη στη Μινεσότα που λειτουργεί ως Μουσείο - και στο κέντρο της Μινεάπολης. Ως επίσημη πλατφόρμα έναρξης του project, η φετινή εκδήλωση περιλαμβάνει αποκλειστικές ακροάσεις, αρχειακές παρουσιάσεις και συζητήσεις με συνεργάτες του Prince.

Την Παρασκευή, φιλοξενήθηκε μια ειδική εκδήλωση στην μουσική σκηνή «The Armory» στη Μινεάπολη, όπου έκαναν ιδιαίτερες εμφανίσεις οι NPG, οι Bobby Z και η Lisa Coleman των The Revolution.

? Three days in and PRINCE Celebration is already one for the books.



Chaka Khan lit up First Avenue. Club 3121 brought the energy. The Women of Prince Legacy and Bootsy Collins delivered unforgettable moments.



Still more tonight ! Tix link in bio pic.twitter.com/vXF0zWKBw0 — Paisley Park (@PaisleyPark) June 5, 2026

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, κήρυξε επίσημα την περίοδο 1-7 Ιουνίου 2026 ως «Εβδομάδα Εορτασμού του Prince» στην πόλη. Ο ορίζοντας της Μινεάπολης θα φωτιστεί με μωβ χρώμα το βράδυ του Σαββάτου, μια ημέρα πριν από την ημέρα γενεθλίων του αείμνηστου Αμερικανού μουσικού, τραγουδιστή, τραγουδοποιού και ηθοποιού.

«Οι εκδηλώσεις είναι επικεντρωμένες σε όλο το φάσμα της ζωής του, τα 10 χρόνια που τον χάσαμε σωματικά, αλλά δεν τον χάσαμε πνευματικά» δήλωσε στο CBS ο Λόντεν ΜακΜίλαν από το Πέιζλι Παρκ. «Γιορτάζουμε αυτή την παρουσία, αυτή την ουσία, τη μουσική, τις αξίες του, τις αρετές του, τη γενναιοδωρία του, την αγάπη του, την καλοσύνη του και την καταγωγή του από τη Μινεσότα» τόνισε.

«Είναι πραγματικά σημαντικό η πόλη να αγκαλιάσει και να αναδείξει τα μεγαλύτερα είδωλά μας και, από πολλές απόψεις, ο Prince είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης που έχει πραγματικά ταυτιστεί με τη Μινεάπολη», δήλωσε ο Μπεν Τζόνσον, Διευθυντής Τεχνών και Πολιτιστικών Υποθέσεων της Μινεάπολης.