Παπασταύρου για φωτιές: «Στόχος να ξεκινήσουν αντιπλημμυρικά έργα πριν τα μέσα Σεπτεμβρίου»

Snapshot Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές που κάηκαν θα ξεκινήσουν πριν τα μέσα Σεπτεμβρίου, με στόχο την προστασία πριν τις χειμερινές βροχές.

Η συμφωνία με τον γαλλικό επενδυτικό όμιλο Meridiam για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης και δημιουργεί νέα δυναμική για την υλοποίησή του.

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης αντιμετωπίζει τεχνικές, γεωπολιτικές και οικονομικές δυσκολίες, αλλά η ευρωπαϊκή συνεργασία διευρύνει τη βάση συμμετοχής και ενισχύει την προοπτική επιτυχίας.

Η Ελλάδα θα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην ανατολική Μεσόγειο χωρίς να υποκύπτει σε εκβιαστικές πρακτικές ή απειλές.

Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση υδρογονανθράκων από την κοινοπραξία Energean, ExxonMobil και HELLENiQ ENERGY αναμένεται μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο Φεβρουαρίου, με εκτιμώμενο κοίτασμα αξίας έως 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Snapshot powered by AI

Για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ, την αποκατάσταση και τα έργα στις περιοχές που κάηκαν αλλά και την ερευνητική γεώτρηση της κοινοπραξίας Energean, ExxonMobil και HELLENiQ ENERGY, μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Για τις περιοχές στη Δυτική Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι αποτελεί προτεραιότητα η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η αντιδιαβρωτική θωράκιση των πληγεισών περιοχών. «Η ζημιά που έγινε είναι πολύ σημαντική και αυτό το οποίο οφείλουμε να κάνουμε είναι να μην αφήσουμε να περάσει ούτε μία μέρα για να προχωρήσουμε στις ενέργειες αποκατάστασης του δάσους που χάθηκε και προστασίας των περιοχών από τις βροχές που θα έρθουν τον χειμώνα. Γιατί οι βροχές αυτές δημιουργούν κίνδυνο στην ασφάλεια των πολιτών και συγχρόνως καθυστερούν την αναγέννηση του δάσους γιατί κατεβαίνουν τα φερτά υλικά», τόνισε στο Open ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Και συνέχισε: «Ο στόχος είναι πριν φτάσουμε στα μέσα Σεπτεμβρίου να έχουν γίνει τον Αύγουστο οι μελέτες και να έχουν ξεκινήσει τα αντιδιαβρωτικά και τα αντιπλημμυρικά έργα έτσι ώστε αρχές Δεκεμβρίου και σίγουρα πριν έρθουν οι βροχές να μπορέσουν να έχουν θωρακιστεί αυτές οι περιοχές και να ξεκινήσει η αναγέννηση του δάσους». Όπως εξήγησε οι περιοχές αυτές είναι άμεσα αναδασωτέες και δεν μπαίνουν ανεμογεννήτριες σε αυτές.

«Η συμφωνία με τη Meridiam ψήφος εμπιστοσύνης στο έργο διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου- Ισραήλ»

Για τη συμφωνία συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI), που υπογράφηκε χθες Τετάρτη ο Σταύρος Παπασταύρου ανέφερε: «Αυτή η σημαντική συμφωνία δημιουργεί μία νέα ισχυρή δυναμική για την επιτάχυνση και υλοποίηση του έργου. Ουσιαστικά ο ΑΔΜΗΕ ενώνει δυνάμεις με έναν πολύ μεγάλο γαλλικό επενδυτικό όμιλο, ο οποίος έχει κάνει την υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση Ηνωμένου Βασιλείου – Γερμανίας. Άρα έχει κάνει ένα παρόμοιο έργο 2,8 δισ. αντίστοιχης τεχνικής δυσκολίας. Γιατί το έργο της διασύνδεσης είναι ένα δύσκολο έργο. Έχει και τεχνικές και γεωπολιτικές και οικονομικές δυσκολίες».

«Αυτό αποδεικνύει ότι είναι μία ψήφος εμπιστοσύνης στο έργο. Αυτή η εταιρεία είναι από τους μεγαλύτερους επενδυτές στην Ευρώπη σε τέτοια έργα υποδομής και προφανώς έχοντας την εμπειρία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ηνωμένου Βασιλείου – Γερμανίας όπου πήγε πολύ καλά και λειτούργησε και είναι πολύ επιτυχημένο, θεώρησε ότι και εδώ υπάρχει μία σημαντική δυνατότητα ανάπτυξης αυτού του έργου. Επίσης αυτό δείχνει και πόσο κοντά συνεργάζονται η Ελλάδα με τη Γαλλία. Είναι μία ελληνογαλλική συμμαχία γιατί πέρα από τη Meridiam είναι και η Nexans και δημιουργείται μία νέα δυναμική στην ανατολική Μεσόγειο για την υλοποίηση του έργου», σημείωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Παράλληλα υπογράμμισε ότι τις επόμενες ημέρες ολοκληρώνεται η μελέτη για τη σύνδεση Κύπρου – Ισραήλ.

Ωστόσο είπε ότι το έργο είναι σύνθετο οικονομικά, γεωπολιτικά, τεχνικά. «Κανείς δεν είπε ότι όλα αυτά προβλήματα λύνονται ως δια μαγείας μέσα σε μία ημέρα, να μιλάμε την γλώσσα της αλήθειας. Ένα είναι σίγουρο: η δημιουργία αυτής της νέας ισχυρής δυναμικής βοηθάει σίγουρα όλες αυτές τις δυσκολίες να αντιμετωπιστούν με πολύ καλύτερο τρόπο διότι ουσιαστικά διευρύνει τη βάση των συμμετεχόντων. Δεν είναι ένα θέμα Ελλάδας- Κύπρου – Τουρκίας. Είναι ένα ευρωπαϊκό θέμα», ανέφερε ο Σταύρος Παπασταύρου.

Για το ενδεχόμενο αντιδράσεων της Άγκυρας για το έργο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποστήριξε ότι «η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο πεδίο είναι κάτι που δεν συναρτάται με τις αντιδράσεις κανενός». «Η στρατηγική που έχει η Ελλάδα για την ανατολική Μεσόγειο είναι μία στρατηγική δημιουργίας ανάπτυξης και προόδου για όλες τις χώρες της περιοχής χωρίς αποκλεισμούς αλλά και χωρίς να αποδεχόμαστε οποιεσδήποτε εκβιαστικές πρακτικές και απειλές γιατί οι απειλές δεν έχουν πια θέση στη σύγχρονη ανατολική Μεσόγειο», τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μέσα Φεβρουαρίου η έναρξη της ερευνητικής γεώτρησης

Αναφορικά με τις έρευνες υδρογονανθράκων ο Σταύρος Παπασταύρου είπε ότι «τρέχουμε. Ο στόχος είναι σε έξι μήνες (…), το δεύτερο δεκαπενθήμερο Φεβρουαρίου να έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από σχεδόν μισό αιώνα. Η Energean, η ExxonMobil και η HELLENiQ ENERGY η κοινοπραξία εκτιμά ότι είναι ένα αρκετά αξιόλογο κοίτασμα 270 δισ. το οποίο αν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμο μπορεί να αποφέρει στην πατρίδα μας σε βάθος χρόνου τουλάχιστον 10 δισ. από αυτή την περιοχή και μόνο. Είναι μία σημαντική εξέλιξη. Την παρακολουθούμε από κοντά και θέλω να ελπίζω ότι μέσα Φεβρουαρίου θα μπορώ να είμαι εδώ να σας πω τα θετικά νέα».

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