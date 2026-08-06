Φωτιά στη Σητεία: Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στο Καρύδι

Snapshot Η πυρκαγιά στο Καρύδι Σητείας είναι πλέον οριοθετημένη και δεν έχει ενεργό μέτωπο.

Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους κατοίκους της περιοχής.

Νωρίτερα είχε σταλεί προειδοποίηση από το 112 για πιθανή ανάγκη εκκένωσης.

Η πυροσβεστική υπηρεσία επιβεβαιώνει βελτίωση της κατάστασης της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Πολύ καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (06/08) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδι Σητείας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά είναι πλέον οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο κι ως εκ τούτου δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας στους κατοίκους. Νωρίτερα είχε σταλεί ειδοποίηση από το 112 έτσι ώστε να βρίσκονται σε εγρήγορση σε περίπτωση που χρειαζόταν να εγκαταλείψουν τον οικισμό.