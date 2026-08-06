Ουγκάντα: Ομάδα αγνώστων δολοφόνησε τον ποδοσφαιριστή Ντέιβιντ Οβόρι κατά την διάρκεια ληστείας

Ο αρχηγός της SC Villa και διεθνής ποδοσφαιριστής για την εθνική ομάδα της Ουγκάντα, Ντέιβιντ Οβόρι, δολοφονήθηκε από ομάδα αγνώστων που προσπάθησαν να τον ληστέψουν δίπλα στο σπίτι του στην πόλη Καμπάλα,, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο 27χρονος ποδοσφαιριστής ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου, αφού αντιστάθηκε στους ληστές, οι οποίοι προσπάθησαν να του αρπάξουν το κινητό του τηλέφωνο και άλλα προσωπικά αντικείμενα. Η είδηση προκάλεσε κύμα θλίψης στους πολίτες, ενώ αναζωπύρωσε την οργή του κοινού για τα βίαια εγκλήματα στην Ουγκάντα.

Μάρτυρες της βίαιης δολοφονίας κατέθεσαν στις αρχές ότι μία ομάδα αγνώστων προσέγγισε τον ποδοσφαιριστή το βράδυ της Τρίτης και άρχισαν να του πετούν πέτρες, πριν τον ληστέψουν και διαφύγουν, αφήνοντας τον 27χρονο αναίσθητο στο έδαφος.

Ο Οβόρι μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε μια κοντινή κλινική και στη συνέχεια σε ιδιωτικό νοσοκομείο της πόλης, αλλά υπέκυψε στα τραύματά του την Τετάρτη.

Ο Ασάν Κασίνγκιε, εκπρόσωπος της SC Villa, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ο Οβόρι δολοφονήθηκε ακριβώς έξω από το σπίτι του στο Μακίντιε, ένα προάστιο της Καμπάλα.

«Ο ποδοσφαιριστής έπεσε σε ενέδρα από κακοποιούς καθώς πλησίαζε το σπίτι του, με αποτέλεσμα να υποστεί τραυματισμούς που έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή του, πριν μεταφερθεί εσπευσμένα σε ιατρική μονάδα», ανέφερε ο Κασίνγκιε.

Ο 27χρονος ήταν αρχηγός της SC Villa, της ομάδας με τα περισσότερα πρωταθλήματα στην Πρέμιερ Λιγκ της Ουγκάντας, όπου αγωνιζόταν τόσο ως δεξιός αμυντικός όσο και ως μέσος, ενώ αγωνιζόταν επίσης στην εθνική ομάδα της χώρας.

«Χάσαμε κάτι περισσότερο από έναν παίκτη – χάσαμε έναν ηγέτη, έναν αδελφό και έναν φίλο», ανέφερε η SC Villa σε δήλωσή της.

Η εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας, Ρέιτσελ Καβάλα, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εντοπιστούν οι δράστες.

Η δολοφονία του Οβόρι έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη την Ουγκάντα, με την ποδοσφαιρική κοινότητα, τους οπαδούς, τους συμπαίκτες του 27χρονου και τους πολιτικούς της χώρας να απαιτούν δικαιοσύνη.

Ο πολυτάλαντος παίκτης, γνωστός για την τακτική του πειθαρχία και την ικανότητά του να αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις του κέντρου, επέστρεψε στην SC Villa το 2023 για δεύτερη φορά και βοήθησε την ομάδα, που κατέχει το ρεκόρ πρωταθλημάτων στην Ουγκάντα, να κατακτήσει τον πρώτο της τίτλο μετά από 20 χρόνια.