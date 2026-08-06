Δένδιας για τα έξι χρόνια της ΑΟΖ Ελλάδας - Αιγύπτου: «Κατοχυρώσαμε το εθνικό συμφέρον»

Το μήνυμα της συμφωνίας είναι ότι το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελούν τη βάση για την επίλυση διαφορών.

Μιχάλης Παπαδάκος

Δένδιας για τα έξι χρόνια της ΑΟΖ Ελλάδας - Αιγύπτου: «Κατοχυρώσαμε το εθνικό συμφέρον»
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  • Η συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου συμπληρώνει έξι χρόνια από την υπογραφή της.
  • Ο Νίκος Δένδιας υπέγραψε τη συμφωνία ως Υπουργός Εξωτερικών μαζί με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι.
  • Η συμφωνία θεωρείται ότι κατοχύρωσε το εθνικό συμφέρον της Ελλάδας.
  • Το μήνυμα της συμφωνίας είναι ότι το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελούν τη βάση για την επίλυση διαφορών.
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Ο Νίκος Δένδιας έκανε ανάρτηση σχετικά με τη συμπλήρωση έξι ετών από την ημέρα που συνήφθη η συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και Αίγυπτο για την ΑΟΖ.

«Έξι χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΖ με την Αίγυπτο, την οποία είχα την τιμή να υπογράψω ως Υπουργός Εξωτερικών, με τον τότε ομόλογό μου Σάμεχ Σούκρι.

Κατοχυρώσαμε το εθνικό συμφέρον, στέλνοντας το μήνυμα ότι το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας είναι η βάση επίλυσης κάθε διαφοράς».

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