Το μυστήριο με το «rainbow baby» λύθηκε μετά από 65 χρόνια: Η πιο συγκινητική ιστορία υιοθεσίας

Ο David Stevenson, ο οποίος είχε γίνει πρωτοσέλιδο πριν από 65 χρόνια ως το «Rainbow Baby» όταν βρέθηκε τυλιγμένος με πολύχρωμα ρούχα σε πολυκατοικία του Λονδίνου, κατάφερε τελικά να εξιχνιάσει το μυστήριο της καταγωγής του.

Αν και ο ίδιος ενημερώθηκε ότι η βιολογική του μητέρα, Petra, απεβίωσε το 2010, η ταυτοποίηση των συγγενών του στην Ολλανδία του προσέφερε τη λύτρωση που αναζητούσε επί δεκαετίες.

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