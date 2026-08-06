Ο καύσωνας δεν έχει τελειώσει: Γιατί τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για νέο air condition

Περάσαμε ένα δύσκολο Ιούλη με καυτές ημέρες. Ο Αύγουστος μπορεί να ξεκινά πιο δροσερά αλλά ο καύσωνας είναι ακόμα εδώ!

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Ο καύσωνας δεν έχει τελειώσει: Γιατί τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για νέο air condition
ΕΛΛΑΔΑ
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Η αλήθεια είναι ότι οι θερμοκρασίες χρόνο με το χρόνο αυξάνονται, και τα καλοκαίρια γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Ο καύσωνας είναι ακόμα μπροστά μας και η συσκευή που μπορεί να κατεβάσει γρήγορα την θερμοκρασία ενός χώρου είναι το air condition. Όπως συμβαίνει με κάθε τεχνολογία, έτσι και τα κλιματιστικά έχουν εξελιχθεί και αναβαθμιστεί. Σου προφέρουν πλήρη έλεγχο θερμοκρασίας και μικροκλίματος σπιτιού χωρίς να καίνε πολύ ρεύμα και περιορίζοντας το οικολογικό τους αποτύπωμα. Προλαβαίνεις ακόμα κλιματιστικά με έκπτωση για να ξενοιάσεις!

  1. LG DualCool EC Ocean EZ18CY Κλιματιστικό 18.000 BTU/h
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Μια λύση οικονομικής ψύξης για το καλοκαίρι και θέρμανσης για το χειμώνα; Που γίνεται ακόμα πιο οικονομική χάρη στις εκπτώσεις! Το κλιματιστικό LG Dualcool Ocean EZ18CY υπόσχεται θα σε καλύψει όλο τον χρόνο! Με ενεργειακή κλάση ψύξης Α++ και θερμής ζώνης Α+++ δεν ανησυχείς για την κατανάλωση και τον λογαριασμό ρεύματος, ενώ διαθέτει και Wi-Fi για να είσαι 24/7 σε σύνδεση μαζί του. Με πιστοποίηση TUV και προ-φίλτρο για εγγυημένη υγιεινή του αέρα, λειτουργία ύπνου για να κοιμάσαι με απόλυτη ηρεμία, αλλά και 4D λειτουργία που διαχέει τον αέρα προς 4 διαφορετικές κατευθύνσεις. Με τεχνολογία DUAL Inverter CompressorΤΜ αυτό το κλιματιστικό εξασφαλίζει ταχύτερη ψύξη και μεγαλύτερη άνεση χωρίς να ανησυχείς για επιπλέον θόρυβο ή κατανάλωση. Με τη λειτουργία αυτόματου καθαρισμού, αφαιρείται η υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής, ώστε να διατηρείται πάντοτε καθαρό και να λειτουργεί απροβλημάτιστα όπως την πρώτη μέρα!

2. Sencor Portable A/C SAC MT1404CH

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Αν θες να κερδίσεις και από την έκπτωση της συσκευής αλλά και το κόστος εγκατάστασης, ή αν δεν μπορείς να εγκαταστήσεις επιτοίχιο κλιματισμό μην αγχώνεσαι! Το φορητό κλιματιστικό A/C SAC MT1404CH της Sencor είναι άρτια εξοπλισμένο για να αντιμετωπίσει την καλοκαιρινή ζέστη ή το τσουχτερό κρύο. Έχει ενεργειακή κλάση Α, με την ψυκτική ισχύ να αποδίδει στα 14.000 BTU/h και τη θερμική στα 11.000 BTU/h. Πέρα από τις τέσσερις λειτουργίες για κάθε ανάγκη, έχει λειτουργία αφύγρανσης, με απόδοση 37,5Lt/μέρα, για να μπορείς να χαλαρώνεις σε ένα υγιεινό περιβάλλον, χωρίς να υποφέρεις από τα αναπνευστικά προβλήματα που προκαλούν τα αυξημένα επίπεδα υγρασίας! Η άνεση είναι η ειδικότητά του, γι’ αυτό σου δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης μέσω Wi-Fi. Έτσι, μπορείς να το χειρίζεσαι εξ αποστάσεως από το smartphone σου, χωρίς καν να κουνηθείς από τον καναπέ.

3. Toyotomi Erai Mystery White CTN-356W/CTG-356W I/O Κλιματιστικό 18.000 BTU/h

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Όχι μόνο είναι σε έκπτωση αλλά σου προσφέρει και επιπλέον δωροεπιταγή ανακύκλωσης και δωρεάν εγκατάσταση! Έχει μοτέρ All DC Inverter, που σημειώνει χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Το μοτέρ αυτό ακόμα, ανταποκρίνεται ταχύτερα στην επίτευξη των ζητούμενων θερμοκρασιών. Έχει ελεγχόμενο Inverter εσωτερικού ανεμιστήρα, με αποτέλεσμα να κατανέμει ομοιόμορφα τον αέρα στο χώρο. Και όλα αυτά με ακόμα χαμηλότερα επίπεδα θορύβου λειτουργίας τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής μονάδας. Προσαρμόζει τη λειτουργία του σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές αλλαγές, τις ανάγκες και τις μοναδικές συνήθειες σου. Έτσι επιτυγχάνει υψηλές αποδόσεις, εξοικονόμηση ενέργειας και τη μέγιστη άνεση στον χώρο! Στην λειτουργία ψύξης και αφύγρανσης, εφόσον το επιθυμείς, μπορείς να ρυθμίσεις τα ιδανικά επίπεδα υγρασίας σε ένα εύρος 40% έως 80% και 30% έως 70% αντίστοιχα. Το κλιματιστικό Erai CTN-356W/CTG-356W της Toyotomi είναι η συσκευή που θα αναβαθμίσει τον χώρο σου!

Μην το καθυστερείς, πριν πιάσουν οι επόμενες ζέστες και πριν τελειώσουν οι καλοκαιρινές εκπτώσεις διάλεξε το κλιματιστικό σου και ξένοιασε! Καλό καλοκαίρι!

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