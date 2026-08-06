Καζακστάν: Σπάνια τίγρης Αμούρ απελευθερώθηκε για πρώτη φορά μετά από 70 χρόνια

Οι αρχές του Καζακστάν απελευθέρωσαν για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 70 χρόνια μια τίγρη Αμούρ, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση της άγριας ζωής.

Η ενήλικη θηλυκή τίγρης ονομάζεται Ουμίτ, που σημαίνει «ελπίδα» στα καζακικά, και αφέθηκε ελεύθερη στις 31 Ιουλίου στο Κρατικό Φυσικό Καταφύγιο Ιλε-Μπαλκχάς, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Εξοπλισμένη με ειδικό κολάρο δορυφορικής παρακολούθησης, η Ούμιτ κινείται πλέον ανεξάρτητα σε μια περιοχή όπου κάποτε ζούσε η εξαφανισμένη τίγρη της Κασπίας, ή τίγρη του Τουράν, όπως ανέφερε το υπουργείο Οικολογίας και Φυσικών Πόρων του Καζακστάν.

Η απελευθέρωσή της αποτελεί το πρώτο πρακτικό στάδιο του προγράμματος επανεισαγωγής της τίγρης του Αμούρ στο Καζακστάν και ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα αποκατάστασης της άγριας φύσης που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη χώρα.

«Σήμερα, γίναμε μάρτυρες ενός πραγματικά ιστορικού γεγονότος», δήλωσε ο υπουργός Οικολογίας και Φυσικών Πόρων, Έρλαν Νισάνμπαγιεφ, κατά τη διάρκεια της τελετής απελευθέρωσης, τονίζοντας ότι η επιστροφή της Ουμίτ στην περιοχή εξάπλωσής της είναι μόλις η αρχή.

Μια προσπάθεια που διήρκεσε μια δεκαετία

Η τίγρης είναι ένα εξαφανισμένο είδος στο Καζακστάν από το 1948. Η απώλεια δασών, η μείωση φυσικών πόρων, η ανθρώπινη επέκταση αλλά και η λαθροθηρία κατέστησε αδύνατη την επιβίωσή της στη χώρα. Η επανεισαγωγή της, επομένως, απαιτούσε από το Καζακστάν να δημιουργήσει ένα ολόκληρο οικοσύστημα για να μπορέσει να την υποστηρίξει.

Η προετοιμασία για την επανεισαγωγή της τίγρης Αμούρ διήρκεσε περισσότερα από 10 χρόνια. Το 2018, το Καζακστάν ίδρυσε το Κρατικό Φυσικό Καταφύγιο Ιλε-Μπαλκχάς, ενίσχυσε την προστασία της περιοχής και εργάστηκε για την αποκατάσταση των πληθυσμών ζώων που αποτελούν φυσική λεία της τίγρης, όπως ο αγριόχοιρος και το ελάφι της Μπουχάρα.

Εντός του καταφυγίου κατασκευάστηκαν επίσης χώροι προσαρμογής, κτηνιατρικές εγκαταστάσεις και υποδομές παρακολούθησης. Εξειδικευμένες ομάδες εκπαιδεύτηκαν ώστε να παρακολουθούν τα ζώα, να αξιολογούν την συμπεριφορά του και να αντιμετωπίζουν πιθανές επαφές με ανθρώπους.

Η Ουμίτ, το όνομα της οποίας προσδίδει στο έργο μια συμβολική διάσταση, είναι μία από τις τέσσερις τίγρεις που μεταφέρθηκαν από τη Ρωσία στο Καζακστάν τον Μάιο. Μαζί της ήρθε ένα ενήλικο αρσενικό με το όνομα Αμούρ και δύο μικρά, ο Τουράν και ο Ουσούρι.

Τα ζώα μεταφέρθηκαν από την περιοχή Χαμπάροφσκ της Ρωσίας και τοποθετήθηκαν σε ειδικά κατασκευασμένους χώρους προσαρμογής στο καταφύγιο Ιλε-Μπαλκχάς.

Πριν από την απελευθέρωσή της, η Ούμιτ υποβλήθηκε σε κτηνιατρικές εξετάσεις και αξιολογήσεις συμπεριφοράς με στόχο να διαπιστωθεί αν μπορούσε να ζήσει ανεξάρτητα. Ειδικοί αξιολόγησαν την υγεία της, την ικανότητά της στο κυνήγι, την αντίδρασή της στους ανθρώπους και την ικανότητά της να προσαρμοστεί σε άγνωστο περιβάλλον.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ήταν έτοιμη να επανενταχθεί στη φύση. Πριν απελευθερωθεί, της τοποθετήθηκε ένα δορυφορικό κολάρο GPS/GSM, έτσι ώστε η θέση και οι κινήσεις της να παρακολουθούνται 24 ώρες το 24ωρο.

Ειδικοί χρησιμοποιούν δορυφορικά δεδομένα, κάμερες πεδίου και άμεσες παρατηρήσεις για να μελετήσουν τον τρόπο με τον οποίο κινείται στην περιοχή, τις περιοχές που επιλέγει να ξεκουραστεί αλλά και τις κυνηγετικές της συνήθειες. Το σύστημα παρακολούθησης έχει επίσης σχεδιαστεί ώστε να παρέχει έγκαιρη προειδοποίηση σε περίπτωση που η Ουμίτ πλησιάσει οικισμούς ή άλλες περιοχές ανθρώπινης δραστηριότητας.

Η απελευθέρωσή της Ούμιτ είναι μόνο η αρχή. Το αρσενικό παραμένει σε ειδική περίφραξη μέχρι να κριθεί έτοιμο να απελευθερωθεί, ενώ τα δύο μικρά θα παραμείνουν υπό επίβλεψη μέχρι να μεγαλώσουν και να αξιολογηθούν ξανά.